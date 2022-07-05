Даша проводит ещё 7 экскурсий

Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Погрузитесь в бурную жизнь Микеланджело. Узнайте о его работе над гробницей Папы Римского, статуе Давида и усыпальнице Медичи
Гений и негодяй, титан и мизантроп, вспыльчивый и высокомерный предатель - все эти контрастные определения принадлежат Микеланджело. Предлагается прикоснуться к жизни этого великого человека.
Разберитесь, как он работал над гробницей Папы читать дальшеуменьшить
Римского, увидите статую Давида и усыпальницу Медичи и поймёте, что вдохновило Андрея Кончаловского на размышление о человечности гения. Судьба знаменитого итальянца сложна и противоречива. Экскурсия начнётся с Галереи Академии изящных искусств, где хранится оригинал статуи Давида. Затем осмотрим фасад дворца Лоренцо Великолепного и завершим у Усыпальницы Медичи
🎨 Уникальная возможность увидеть оригинал статуи Давида
🏛 Посещение Галереи Академии и Усыпальницы Медичи
📜 Узнать о жизни и творчестве Микеланджело
🎥 Вдохновение Андрея Кончаловского на создание фильма «Грех»
🕵️♂️ Разгадка тайн бессмертных произведений
Что можно увидеть
Галерея Академии изящных искусств
Статуя Давида
Усыпальница Медичи
Фасад дворца Лоренцо Великолепного
Описание экскурсии
Погрузиться в самый бурный творческий период жизни Микеланджело
Судьба знаменитого итальянца сложна и противоречива. Я помогу вам разобраться в её хитросплетениях и познать многогранный характер творца. Расскажу, как он работал с понтификами и сколько Пап поменялось за жизнь Микеланджело. Поясню, как называли его современники и почему он так часто удостаивался нелестных эпитетов, помимо множества похвал. Вы изучите ярчайшие страницы творческой биографии художника. Поймете, как он одновременно трудился над созданием гробниц для членов двух влиятельнейших семей Апеннинского полуострова. А лейтмотивом нашей экскурсии станут сюжеты из картины «Грех» Андрея Кончаловского: они обнажат ранимую душу Микеланджело и его пороки.
Тайны бессмертных произведений
Экскурсия начнётся с Галереи Академии изящных искусств. Здесь хранится один из главных символов города и творчества Микеланджело — оригинал статуи Давида. Здесь же вы увидите неоконченные статуи «Пленников», изначально предназначавшиеся для надгробия папы Юлия II. Я раскрою все секреты и захватывающие перипетии создания этих великих шедевров. После Галереи мы осмотрим фасад дворца, где Лоренцо Великолепный принял пятнадцатилетнего гения, а в завершение посетим Усыпальницу Медичи. Тайны этого места и мраморный образ, вдохновивший Андрея Кончаловского, приблизят вас к Микеланджело.
Организационные детали
Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет
Билеты в музей оплачиваются отдельно: в капеллу Медичи — 9 евро/человека, в Галерею Академии — 12 евро/человека (+4 евро — предварительная бронь для избежания очередей)
Для больших групп (больше 6 человек) необходимы наушники — 3 евро/человека
Для детей до 6 лет вход в музей бесплатный, от 6 до 17 — оплачивается только бронь
Возможны изменения цен на билеты при наличии временных выставок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza delle Belle Arti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию.
Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный читать дальшеуменьшить
гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой.
Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя.
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Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
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Мария
После прочтения книги американского писателя Ирвинга Стоуна «Муки и радости» о судьбе Микеланджело Буонаротти мне очень хотелось приехать во Флорецию, на его родину. Пройтись по городу дорогами, которыми он ходил, читать дальшеуменьшить
увидеть, где он жил и творил, почувствовать его дух. Дарье удалось воплотить мою мечту! Дарья великолепно владеет материалом и обладает глубокими знаниями истории города и гения Микеланджело. Я получила огромное количество впечатлений от её рассказа, богатого множеством удивительных и малоизвестных исторических фактов, о которых не написано в путеводителях.
Я услышала от Дарьи не только рассказ о творчестве великого мастера. Дарье также удалось приоткрыть завесу над многими сторонами жизни и быта великого мастера, ознакомить меня с его страхами и мечтами, красочно рассказать о его непростом характере и о сложных и противоречивых отношениях с его покровителями, его современниками и родственниками. К тому же, во время экскурсии Дарья показывала на планшете множество интересных фотографий и рисунков, которые дополнительно помогали понять и оживить рассказ!
Если вы ищете насыщенную, увлекательную экскурсию о Микеланджело с эрудированным гидом, то выбирайте Дарью!
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