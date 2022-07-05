Даша проводит ещё 7 экскурсий

Гений и негодяй, титан и мизантроп, вспыльчивый и высокомерный предатель - все эти контрастные определения принадлежат Микеланджело. Предлагается прикоснуться к жизни этого великого человека.Разберитесь, как он работал над гробницей Папы

Римского, увидите статую Давида и усыпальницу Медичи и поймёте, что вдохновило Андрея Кончаловского на размышление о человечности гения. Судьба знаменитого итальянца сложна и противоречива. Экскурсия начнётся с Галереи Академии изящных искусств, где хранится оригинал статуи Давида. Затем осмотрим фасад дворца Лоренцо Великолепного и завершим у Усыпальницы Медичи

Описание экскурсии

Погрузиться в самый бурный творческий период жизни Микеланджело

Судьба знаменитого итальянца сложна и противоречива. Я помогу вам разобраться в её хитросплетениях и познать многогранный характер творца. Расскажу, как он работал с понтификами и сколько Пап поменялось за жизнь Микеланджело. Поясню, как называли его современники и почему он так часто удостаивался нелестных эпитетов, помимо множества похвал. Вы изучите ярчайшие страницы творческой биографии художника. Поймете, как он одновременно трудился над созданием гробниц для членов двух влиятельнейших семей Апеннинского полуострова. А лейтмотивом нашей экскурсии станут сюжеты из картины «Грех» Андрея Кончаловского: они обнажат ранимую душу Микеланджело и его пороки.

Тайны бессмертных произведений

Экскурсия начнётся с Галереи Академии изящных искусств. Здесь хранится один из главных символов города и творчества Микеланджело — оригинал статуи Давида. Здесь же вы увидите неоконченные статуи «Пленников», изначально предназначавшиеся для надгробия папы Юлия II. Я раскрою все секреты и захватывающие перипетии создания этих великих шедевров. После Галереи мы осмотрим фасад дворца, где Лоренцо Великолепный принял пятнадцатилетнего гения, а в завершение посетим Усыпальницу Медичи. Тайны этого места и мраморный образ, вдохновивший Андрея Кончаловского, приблизят вас к Микеланджело.

Организационные детали

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет