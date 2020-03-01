Даша проводит ещё 7 экскурсий

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Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника

Даша
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Гений и негодяй, титан и мизантроп, вспыльчивый и высокомерный предатель — все эти контрастные определения принадлежат Микеланджело.

Предлагаю прикоснуться к жизни этого великого человека.

Вы разберётесь, как он работал над гробницей Папы Римского, увидите статую Давида и усыпальницу Медичи и поймёте, что вдохновило Андрея Кончаловского на размышление о человечности гения.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на Piazza delle Belle Arti
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Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения

Что вас ожидает

Погрузиться в самый бурный творческий период жизни Микеланджело
Судьба знаменитого итальянца сложна и противоречива. Я помогу вам разобраться в её хитросплетениях и познать многогранный характер творца. Расскажу, как он работал с понтификами и сколько Пап поменялось за жизнь Микеланджело. Поясню, как называли его современники и почему он так часто удостаивался нелестных эпитетов, помимо множества похвал. Вы изучите ярчайшие страницы творческой биографии художника. Поймете, как он одновременно трудился над созданием гробниц для членов двух влиятельнейших семей Апеннинского полуострова. А лейтмотивом нашей экскурсии станут сюжеты из картины «Грех» Андрея Кончаловского: они обнажат ранимую душу Микеланджело и его пороки.

Тайны бессмертных произведений
Экскурсия начнётся с Галереи Академии изящных искусств. Здесь хранится один из главных символов города и творчества Микеланджело — оригинал статуи Давида. Здесь же вы увидите неоконченные статуи «Пленников», изначально предназначавшиеся для надгробия папы Юлия II. Я раскрою все секреты и захватывающие перипетии создания этих великих шедевров. После Галереи мы осмотрим фасад дворца, где Лоренцо Великолепный принял пятнадцатилетнего гения, а в завершение посетим Усыпальницу Медичи. Тайны этого места и мраморный образ, вдохновивший Андрея Кончаловского, приблизят вас к Микеланджело.

Организационные детали

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Билеты в музей оплачиваются отдельно: в капеллу Медичи — 9 евро/человека, в Галерею Академии — 12 евро/человека (+4 евро — предварительная бронь для избежания очередей)
  • Для больших групп (больше 6 человек) необходимы наушники — 3 евро/человека
  • Для детей до 6 лет вход в музей бесплатный, от 6 до 17 — оплачивается только бронь
  • Возможны изменения цен на билеты при наличии временных выставок
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Piazza delle Belle Arti.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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