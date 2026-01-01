Мои заказы

Развлечения во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» во Флоренции на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Пешая
2 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Галерее Уффици, где вас ждут произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других мастеров
20 янв в 08:00
21 янв в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба
Откройте для себя тайны Флоренции с местным гидом. Посетите террасы и древние погреба, насладитесь видами и историями, которые останутся в памяти
20 янв в 14:00
21 янв в 14:00
€270 за всё до 4 чел.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, любуясь величественным куполом Дуомо с пяти уникальных террас, и узнайте больше о гениальных решениях Брунеллески
Начало: На Piazza della Santissima Annunziata
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€50 за человека

Сколько стоит экскурсия по Флоренции в январе 2026
Сейчас во Флоренции в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 270. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
