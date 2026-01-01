Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » во Флоренции на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 43 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по Галерее Уффици, где вас ждут произведения Микеланджело, Леонардо да Винчи и других мастеров €139 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Секретная Флоренция: от уютной террасы до древнеримского погреба Откройте для себя тайны Флоренции с местным гидом. Посетите террасы и древние погреба, насладитесь видами и историями, которые останутся в памяти €270 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 2 отзыва Мини-группа до 6 чел. Высоты Флоренции: террасы с видом на Дуомо Погрузитесь в атмосферу Флоренции, любуясь величественным куполом Дуомо с пяти уникальных террас, и узнайте больше о гениальных решениях Брунеллески Начало: На Piazza della Santissima Annunziata Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 €50 за человека Другие экскурсии Флоренции

