Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

«‎Необычная Флоренция»‎ — это прогулка по историческому центру города, во время которой мы охватим практически все главные достопримечательности. Вы узнаете исторические факты, а также легенды, истории, интриги и любопытные факты.