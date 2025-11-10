«Необычная Флоренция» — это прогулка по историческому центру города, во время которой мы охватим практически все главные достопримечательности. Вы узнаете исторические факты, а также легенды, истории, интриги и любопытные факты.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭта экскурсия для тех, кто впервые во Флоренции — и не только. Даже бывалые туристы, посещавшие Флоренцию, неоднократно открывали для себя новые места и интересные факты. Что вас ждёт? Мы начнём нашу прогулку с площади Санта Мария Новелла, посмотрим самую древнюю аптеку Европы, затем мы отправимся к главному кафедральному собору: вы узнаете необычные детали отделки фасада. Посмотрим на знаменитый купол Ф. Брунеллески: услышите легенды и истории, связанные с ним. Увидим площадь Синьории: услышите историю любви. Далее пройдём к Старому мосту, где узнаете, благодаря кому этот мост уцелел во время Второй Мировой войны. Загадаем желание у знаменитого кабанчика. Важная информация:
- Прогулка не предусматривает дополнительных расходов во время экскурсии.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Индивидуально по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Санта Мария Новелла
- Старинная аптека
- Дуомо, колокольня Джотто, крестильня
- Площадь Синьории, Старый дворец, Уффици
- Старый мост
- Новый рынок, кабанчик
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Завершение: Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Индивидуально по договоренности.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
