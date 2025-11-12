Флоренция предлагает уникальную возможность попробовать знаменитый флорентийский стейк в аутентичном заведении. Экскурсия начинается у кафедрального собора, откуда группа отправляется в квартал Медичи. Участники узнают о флорентийской кухне, попробуют блюда из

дичи и насладятся тирамису. Каждый этап сопровождается дегустацией вина. Обед включён в стоимость, а гиды поделятся секретами этикета и кулинарии. Бронируйте, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения и почувствовать себя герцогом

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Встретимся у кафедрального собора, где мы расскажем о деталях, о которых не узнать на обзорной экскурсии

Пройдём через квартал Медичи и углубимся в узкие флорентийские улочки, застроенные дворцами знати

Где будем обедать?

Место, куда мы вас приглашаем, было построено и богато убрано в 17 веке по желанию знаменитого тосканского певца, в конце жизни вступившего в братство очищения Марии и Святого Зиновия. Некогда здесь бесплатно останавливались на ночлег паломники, шедшие в Рим из северных стран.

А что попробуем?

Обед обычного флорентийца значительно отличался от обеда знати. Поэтому о кухне бедняков мы, конечно, поговорим — но обедать будем как Медичи.

Сначала — закуска и первое блюдо из дичи

Затем — один из лучших флорентийских стейков в городе (bistecca alla fiorentina)

На десерт подадут нежнейшее тирамису, рецепт и секреты которого мы раскроем

Каждое блюдо сопровождается бокалом подходящего вина

Организационные детали

Обратите внимание: при бронировании вы выбираете один из билетов — взрослый с вином или детский/взрослый без вина.