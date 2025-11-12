Мои заказы

Обед великих герцогов эпохи Возрождения

Путешествие во Флоренцию не будет полным без обеда в стиле великих герцогов. Откройте для себя кулинарные секреты эпохи Возрождения
Флоренция предлагает уникальную возможность попробовать знаменитый флорентийский стейк в аутентичном заведении. Экскурсия начинается у кафедрального собора, откуда группа отправляется в квартал Медичи. Участники узнают о флорентийской кухне, попробуют блюда из
читать дальше

дичи и насладятся тирамису. Каждый этап сопровождается дегустацией вина. Обед включён в стоимость, а гиды поделятся секретами этикета и кулинарии. Бронируйте, чтобы погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения и почувствовать себя герцогом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Попробовать настоящий флорентийский стейк
  • 🍷 Дегустация вин с каждым блюдом
  • 🏛️ Прогулка по кварталу Медичи
  • 📜 Узнать о флорентийской кухне и этикете
  • 🍰 Секреты приготовления тирамису
Обед великих герцогов эпохи Возрождения© Светлана
Обед великих герцогов эпохи Возрождения© Светлана
Обед великих герцогов эпохи Возрождения© Светлана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 12:00, 14:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Квартал Медичи

Описание экскурсии

  • Встретимся у кафедрального собора, где мы расскажем о деталях, о которых не узнать на обзорной экскурсии
  • Пройдём через квартал Медичи и углубимся в узкие флорентийские улочки, застроенные дворцами знати

Где будем обедать?

Место, куда мы вас приглашаем, было построено и богато убрано в 17 веке по желанию знаменитого тосканского певца, в конце жизни вступившего в братство очищения Марии и Святого Зиновия. Некогда здесь бесплатно останавливались на ночлег паломники, шедшие в Рим из северных стран.

А что попробуем?

Обед обычного флорентийца значительно отличался от обеда знати. Поэтому о кухне бедняков мы, конечно, поговорим — но обедать будем как Медичи.

  • Сначала — закуска и первое блюдо из дичи
  • Затем — один из лучших флорентийских стейков в городе (bistecca alla fiorentina)
  • На десерт подадут нежнейшее тирамису, рецепт и секреты которого мы раскроем
  • Каждое блюдо сопровождается бокалом подходящего вина

Организационные детали

Обратите внимание: при бронировании вы выбираете один из билетов — взрослый с вином или детский/взрослый без вина.

  • Обед входит в стоимость
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 14:00 и 19:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (обед с вином)€120
Детский билет или взрослый без вина€96
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кафедрального собора Santa Maria del Fiore
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

В Сан-Марко с искусствоведом: фрески великих мастеров
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески великих мастеров
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€150 за человека
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции