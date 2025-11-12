Флоренция предлагает уникальную возможность попробовать знаменитый флорентийский стейк в аутентичном заведении. Экскурсия начинается у кафедрального собора, откуда группа отправляется в квартал Медичи. Участники узнают о флорентийской кухне, попробуют блюда из
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Попробовать настоящий флорентийский стейк
- 🍷 Дегустация вин с каждым блюдом
- 🏛️ Прогулка по кварталу Медичи
- 📜 Узнать о флорентийской кухне и этикете
- 🍰 Секреты приготовления тирамису
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Квартал Медичи
Описание экскурсии
- Встретимся у кафедрального собора, где мы расскажем о деталях, о которых не узнать на обзорной экскурсии
- Пройдём через квартал Медичи и углубимся в узкие флорентийские улочки, застроенные дворцами знати
Где будем обедать?
Место, куда мы вас приглашаем, было построено и богато убрано в 17 веке по желанию знаменитого тосканского певца, в конце жизни вступившего в братство очищения Марии и Святого Зиновия. Некогда здесь бесплатно останавливались на ночлег паломники, шедшие в Рим из северных стран.
А что попробуем?
Обед обычного флорентийца значительно отличался от обеда знати. Поэтому о кухне бедняков мы, конечно, поговорим — но обедать будем как Медичи.
- Сначала — закуска и первое блюдо из дичи
- Затем — один из лучших флорентийских стейков в городе (bistecca alla fiorentina)
- На десерт подадут нежнейшее тирамису, рецепт и секреты которого мы раскроем
- Каждое блюдо сопровождается бокалом подходящего вина
Организационные детали
Обратите внимание: при бронировании вы выбираете один из билетов — взрослый с вином или детский/взрослый без вина.
- Обед входит в стоимость
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 14:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (обед с вином)
|€120
|Детский билет или взрослый без вина
|€96
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафедрального собора Santa Maria del Fiore
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, 14:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственнуюЗадать вопрос
