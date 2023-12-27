Приглашаю вас в дом настоящего флорентийца Массимо, моего мужа. В душевной компании до 6 человек будем готовить любимые блюда итальянцев. Обсудим основные тосканские деликатесы, уличную еду с 700-летним стажем, идею cucina povera.
И ответим на главный вопрос: как итальянцам удаётся оставаться стройными при таком обилии пасты и пиццы?
И ответим на главный вопрос: как итальянцам удаётся оставаться стройными при таком обилии пасты и пиццы?
Описание мастер-класса
Знакомство с гуру итальянской кухни
Мой муж Массимо закончил несколько кулинарных школ, в том числе знаменитую римскую Gambero Rosso, и курсы сомелье. Он не только профессионально готовит, но и идеально сочетает еду и вино. А это для итальянцев абсолютный культ!
Оливковое масло, пресный хлеб, вина, белый трюфель и принцип «0 км»
За приятной беседой, которую для вас буду переводить я, вы узнаете азы и основные принципы тосканской кухни. Мы приготовим с вами типичные итальянские закуски, брускетты и пасту – вы узнаете, с каким соусом она будет вкуснее всего. По желанию можно также вместе сделать флорентийский стейк или тирамису.
Атмосфера искреннего итальянского гостеприимства
Завершим нашу встречу обедом из приготовленных блюд с тосканским вином и приятными разговорами под кофе и дижестив.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в пригороде Флоренции, куда легко можно добраться на автобусе из центра города
- При необходимости помогу организовать трансфер. Подробности — в переписке.
- Дополнительно (по желанию) приготовление флорентийского стейка — плюс 100 евро на группу, тирамису — плюс 50 евро на группу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Таварнуцце, регион Тоскана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Я на Трипстере с 2018 года. Проведу для вас экскурсию лично или предложу кого-то из моих коллег-единомышленников. Все мы — лицензированные гиды, объединённые любовью к Флоренции и Тоскане. Среди нас есть профессиональные сомелье и фотографы. Работаем только индивидуально. Наша цель — познакомить вас с красотой Тосканы, погрузить в культуру и эногастрономию этой удивительной части Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
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