Под приятные разговоры приготовить итальянскую пасту и брускетты
Приглашаю вас в дом настоящего флорентийца Массимо, моего мужа. В душевной компании до 6 человек будем готовить любимые блюда итальянцев. Обсудим основные тосканские деликатесы, уличную еду с 700-летним стажем, идею cucina povera.
И ответим на главный вопрос: как итальянцам удаётся оставаться стройными при таком обилии пасты и пиццы?
И ответим на главный вопрос: как итальянцам удаётся оставаться стройными при таком обилии пасты и пиццы?
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с гуру итальянской кухни
Мой муж Массимо закончил несколько кулинарных школ, в том числе знаменитую римскую Gambero Rosso, и курсы сомелье. Он не только профессионально готовит, но и идеально сочетает еду и вино. А это для итальянцев абсолютный культ!
Оливковое масло, пресный хлеб, вина, белый трюфель и принцип «0 км»
За приятной беседой, которую для вас буду переводить я, вы узнаете азы и основные принципы тосканской кухни. Мы приготовим с вами типичные итальянские закуски, брускетты и пасту – вы узнаете, с каким соусом она будет вкуснее всего. По желанию можно также вместе сделать флорентийский стейк или тирамису.
Атмосфера искреннего итальянского гостеприимства
Завершим нашу встречу обедом из приготовленных блюд с тосканским вином и приятными разговорами под кофе и дижестив.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в пригороде Флоренции, куда легко можно добраться на автобусе из центра города
- При необходимости помогу организовать трансфер. Подробности — в переписке.
- Дополнительно приготовление флорентийского стейка — плюс 100 евро на группу, тирамису — плюс 50 евро на группу
в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Таварнуцце, регион Тоскана
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 342 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе. Однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, её вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после неё вы точно не сможете!
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