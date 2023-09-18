Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара

Под приятные разговоры приготовить итальянскую пасту и брускетты

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас в дом настоящего флорентийца Массимо, моего мужа. В душевной компании до 6 человек будем готовить любимые блюда итальянцев. Обсудим основные тосканские деликатесы, уличную еду с 700-летним стажем, идею cucina povera.

И ответим на главный вопрос: как итальянцам удаётся оставаться стройными при таком обилии пасты и пиццы?
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Мастер-класс тосканской кухни в гостях у флорентийского шеф-повара
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с гуру итальянской кухни

Мой муж Массимо закончил несколько кулинарных школ, в том числе знаменитую римскую Gambero Rosso, и курсы сомелье. Он не только профессионально готовит, но и идеально сочетает еду и вино. А это для итальянцев абсолютный культ!

Оливковое масло, пресный хлеб, вина, белый трюфель и принцип «0 км»

За приятной беседой, которую для вас буду переводить я, вы узнаете азы и основные принципы тосканской кухни. Мы приготовим с вами типичные итальянские закуски, брускетты и пасту – вы узнаете, с каким соусом она будет вкуснее всего. По желанию можно также вместе сделать флорентийский стейк или тирамису.

Атмосфера искреннего итальянского гостеприимства

Завершим нашу встречу обедом из приготовленных блюд с тосканским вином и приятными разговорами под кофе и дижестив.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в пригороде Флоренции, куда легко можно добраться на автобусе из центра города
  • При необходимости помогу организовать трансфер. Подробности — в переписке.
  • Дополнительно приготовление флорентийского стейка — плюс 100 евро на группу, тирамису — плюс 50 евро на группу

в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Таварнуцце, регион Тоскана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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