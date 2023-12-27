Приглашаю вас в дом настоящего флорентийца Массимо, моего мужа. В душевной компании до 6 человек будем готовить любимые блюда итальянцев. Обсудим основные тосканские деликатесы, уличную еду с 700-летним стажем, идею cucina povera. И ответим на главный вопрос: как итальянцам удаётся оставаться стройными при таком обилии пасты и пиццы?

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Описание мастер-класса

Знакомство с гуру итальянской кухни

Мой муж Массимо закончил несколько кулинарных школ, в том числе знаменитую римскую Gambero Rosso, и курсы сомелье. Он не только профессионально готовит, но и идеально сочетает еду и вино. А это для итальянцев абсолютный культ!

Оливковое масло, пресный хлеб, вина, белый трюфель и принцип «0 км»

За приятной беседой, которую для вас буду переводить я, вы узнаете азы и основные принципы тосканской кухни. Мы приготовим с вами типичные итальянские закуски, брускетты и пасту – вы узнаете, с каким соусом она будет вкуснее всего. По желанию можно также вместе сделать флорентийский стейк или тирамису.

Атмосфера искреннего итальянского гостеприимства

Завершим нашу встречу обедом из приготовленных блюд с тосканским вином и приятными разговорами под кофе и дижестив.

Организационные детали