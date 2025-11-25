Посетив дворец Питти, Вы сможете почувствовать себя членом семейства Медичи или одним из представителей герцогов Лотарингских, а может быть и Савойя, ведь все они проживали в этом дворце — одном из самых больших во Флоренции.
Описание экскурсииБогатая коллекция художников-маньеристов (Андреа дель Сарто, Кристофано Аллори, Россо Фиорентино), Тициана (именно здесь хранится его знаменитая картина «Кающаяся Мария Магдалена»), Рубенса, Мурильо и самая большая во Флоренции коллекция картин Рафаэля. А на десерт роскошно обставленные апартаменты трех семейств, господствовавших на протяжении многих веков во Флоренции.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов и их бронирования (если необходимо)
Место начала и завершения?
Флоренция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
