Приготовьтесь к увлекательной прогулке по узким улочкам Флоренции, где каждый шаг наполняет атмосферу истории и искусства. Это ваше первое знакомство с городом, который может стать для вас настоящей любовью!
Знакомство с достопримечательностями
Во время экскурсии вы увидите самые важные достопримечательности города, которые оставят яркие впечатления. Каждое здание, каждая площадь имеют свою уникальную историю и атмосферу.
Истории семьи Медичи
Вы услышите интересные рассказы об интригах знаменитого семейства Медичи, которое сыграло значительную роль в истории Флоренции. Эти истории погружают в мир, полный тайн и захватывающих событий.
Вкусное флорентийское мороженое
Не забудьте попробовать самое вкусное флорентийское мороженое! Этот десерт не оставит вас равнодушными и станет прекрасным завершением вашей прогулки.
Флоренция ждет вас с открытыми объятиями, готовая поделиться своими секретами и красотой!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.