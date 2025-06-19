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Первое свидание с Флоренцией

Во Флоренцию невозможно не влюбиться, но только если знаешь с какой стороны к ней подступиться! Я знаю ее секреты и поделюсь ими с вами во время экскурсии.
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Ближайшие даты:
19
июн20
июн21
июн22
июн24
июн25
июн26
июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Прогулка по Флоренции

Приготовьтесь к увлекательной прогулке по узким улочкам Флоренции, где каждый шаг наполняет атмосферу истории и искусства. Это ваше первое знакомство с городом, который может стать для вас настоящей любовью!

Знакомство с достопримечательностями

Во время экскурсии вы увидите самые важные достопримечательности города, которые оставят яркие впечатления. Каждое здание, каждая площадь имеют свою уникальную историю и атмосферу.

Истории семьи Медичи

Вы услышите интересные рассказы об интригах знаменитого семейства Медичи, которое сыграло значительную роль в истории Флоренции. Эти истории погружают в мир, полный тайн и захватывающих событий.

Вкусное флорентийское мороженое

Не забудьте попробовать самое вкусное флорентийское мороженое! Этот десерт не оставит вас равнодушными и станет прекрасным завершением вашей прогулки.

Флоренция ждет вас с открытыми объятиями, готовая поделиться своими секретами и красотой!

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Синьории
  • Статуя Давида
  • Собор Санта Мария дель Фьоре
  • Понте Веккьо
  • Санта Мария Новелла
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Завершение: Понте Веккьо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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