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Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?

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20 отзывов
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
На обзорной экскурсии 🧭 я не только покажу вам самые главные достопримечательности 🏛️ Флоренции, но и расскажу о её истории 📖, культуре, традиционной кухне 🥧, современной жизни и местных праздниках.

А также, подскажу, как лучше распорядиться временем, которое вы отвели на осмотр Флоренции.

Почему обзорную экскурсию ⛳ лучше всего взять в первый день пребывания во Флоренции? Два, три часа с профессионалом позволят вам увидеть целостную картину города, выстроить хронологическую цепочку его развития и зададут темп и идеи для увлекательного путешествия.

Я готова показать вам наш город 🏙️, помочь насладиться Флоренцией и запастись прекрасными впечатлениями.

Добро пожаловать!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €100 за экскурсию

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Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?

Что вы увидите

  • Баптистерий Сан-Джованни
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо)
  • Колокольня Джотто
  • Палаццо Веккьо
  • Площадь Синьории
  • Площадь Дуомо
  • Лоджия Делла Синьория
  • «Давид» Микеланджело
  • Палаццо Медичи-Риккарди
  • Площадь Республики
  • Базилика Сан-Лоренцо
  • Капелла Медичи
  • Фонтан Вепрь
  • Площадь Нового рынка
  • Понте Веккьо
  • Палаццо Питти
  • Коридор Вазари
  • Барджелло
  • р. Арно
Колыбель Возрождения — Флоренция. Конечно, надо посетить этот город 🏙️ хотя бы раз в жизни. Более ста лет она была культурной столицей ⭐️ Европы и накопила очень много шедевров.
Наш маршрут включает в себя почти все основные достопримечательности
Мы начнем экскурсию ⛳ с удобного для Вас места, в историческом центре города. Флорентийцы говорят, что у них не один центр города, а целых три — Площадь Дуомо, Площадь Синьории и Площадь Республики.
Площадь Дуомо
Религиозный центр города, и тут есть чем поразить Вас своими масштабами и изяществом: Крестильня, Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Колокольня Джотто.
Площадь Синьории
Административный центр города со своим Старым Дворцом (Палаццо Веккьо), построенным в конце XIII века архитектором Арнольфо ди Камбио. Он до сих пор служит флорентийцам мэрией. На этой площади находится и своеобразный музей 🖼 под «открытым» небом — Лоджия Ланцы (Лоджия Делла Синьория) со своими знаменитыми скульптурами: «Персеем с головой Медузы» Челлини, «Похищением сабиянок» Джанболонья. Тут же на площади и одна из известнейших скульптур мира, эталон мужской красоты — «Давид» Микеланджело.
Площадь Республики
Третий центр города — эстетический салон, ещё одна остановка нашей прогулки. Обязательно увидим и Дворец семьи Медичи (Палаццо Медичи-Риккарди) — синьоров Флоренции, их Усыпальницу и семейную церковь ⛪ Сан Лоренцо (Базилика Сан-Лоренцо).
Маршрут продолжится на площади Нового рынка возле флорентийского Бронзового кабанчика (Фонтан Вепрь), которому обязательно надо потереть пятачок, задумать желание и бросить монетку. А потом мы увидим самый знаменитый мост в мире — Золотой или Старый мост. Полюбуемся на берега Арно и услышим рассказ об истории 📖 этого необычного сооружения. Мы увидим (снаружи) построенный для семьи Медичи архитектором Джорджио Вазари в 1565 году подвесной коридор — ещё одну визитную карточку города. А закончиться наша прогулка 👣 возле Дворца Питти — королевской резиденции семьи Медичи, а я расскажу Вам, как прервалась династия этих известных меценатов.
Поговорим мы и о современной Флоренции, чем она живет, что производит, какие проблемы тревожат флорентийцев.
Наша обзорная экскурсия — это обзор многих аспектов городской жизни
Впечатления, которые мы привозим из путешествий, воспоминания, который будут всплывать потом, часто зависят от того, кто помог нам увидеть то главное, что останется с нами.
Я готова показать Вам наш город, помочь насладиться Флоренцией и запастись прекрасными впечатлениями. Добро пожаловать!
Экскурсия длиться 2-2, 5 часа. Протяженность маршрута 2, 3 км.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Вход в достопримечательности (не предусмотрен)
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Санта-Мария-Новелла, Флоренция
Место завершения
🏁 Площадь Питти, Флоренция
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
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20 отзывов оставили туристы

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