Колыбель Возрождения — Флоренция. Конечно, надо посетить этот город 🏙️ хотя бы раз в жизни. Более ста лет она была культурной столицей ⭐️ Европы и накопила очень много шедевров.

Наш маршрут включает в себя почти все основные достопримечательности

Мы начнем экскурсию ⛳ с удобного для Вас места, в историческом центре города. Флорентийцы говорят, что у них не один центр города, а целых три — Площадь Дуомо, Площадь Синьории и Площадь Республики.

Площадь Дуомо

Религиозный центр города, и тут есть чем поразить Вас своими масштабами и изяществом: Крестильня, Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Колокольня Джотто.

Площадь Синьории

Административный центр города со своим Старым Дворцом (Палаццо Веккьо), построенным в конце XIII века архитектором Арнольфо ди Камбио. Он до сих пор служит флорентийцам мэрией. На этой площади находится и своеобразный музей 🖼 под «открытым» небом — Лоджия Ланцы (Лоджия Делла Синьория) со своими знаменитыми скульптурами: «Персеем с головой Медузы» Челлини, «Похищением сабиянок» Джанболонья. Тут же на площади и одна из известнейших скульптур мира, эталон мужской красоты — «Давид» Микеланджело.

Площадь Республики

Третий центр города — эстетический салон, ещё одна остановка нашей прогулки. Обязательно увидим и Дворец семьи Медичи (Палаццо Медичи-Риккарди) — синьоров Флоренции, их Усыпальницу и семейную церковь ⛪ Сан Лоренцо (Базилика Сан-Лоренцо).

Маршрут продолжится на площади Нового рынка возле флорентийского Бронзового кабанчика (Фонтан Вепрь), которому обязательно надо потереть пятачок, задумать желание и бросить монетку. А потом мы увидим самый знаменитый мост в мире — Золотой или Старый мост. Полюбуемся на берега Арно и услышим рассказ об истории 📖 этого необычного сооружения. Мы увидим (снаружи) построенный для семьи Медичи архитектором Джорджио Вазари в 1565 году подвесной коридор — ещё одну визитную карточку города. А закончиться наша прогулка 👣 возле Дворца Питти — королевской резиденции семьи Медичи, а я расскажу Вам, как прервалась династия этих известных меценатов.

Поговорим мы и о современной Флоренции, чем она живет, что производит, какие проблемы тревожат флорентийцев.

Наша обзорная экскурсия — это обзор многих аспектов городской жизни

Впечатления, которые мы привозим из путешествий, воспоминания, который будут всплывать потом, часто зависят от того, кто помог нам увидеть то главное, что останется с нами.

Я готова показать Вам наш город, помочь насладиться Флоренцией и запастись прекрасными впечатлениями. Добро пожаловать!

Экскурсия длиться 2-2, 5 часа. Протяженность маршрута 2, 3 км.