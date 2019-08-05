2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разгадать секреты города, исследовать его главные места и тайные уголки и влюбиться в Тоскану

Антонина
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Антонина – ваш гид
Флоренция похожа на ларец с драгоценностями: тайны она открывает не всем, но я помогу проникнуть в её жизнь и судьбы итальянцев! Проведу вас к главным достопримечательностям города и локациям, недоступным туристам.

Вы полюбуетесь дворцом Синьории, разберётесь во взаимоотношениях Микеланджело и да Винчи, загадаете желание на Лоджии поросёнка и, конечно, попробуете знаменитые итальянские лакомства.

Прогулка, насыщенная любопытными фактами и легендами, познакомит с Флоренцией, которая никого не оставляет равнодушным.
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией

Что вас ожидает

Занимательные детали из биографии города, его жителей и строений
Экскурсия охватит лучшие места Флоренции. У собора Санта Мария дель Фьоре я объясню, почему одну из самых больших базилик Италии строили почти шесть столетий и какую роль в её судьбе сыграл Филиппо Брунеллески. У церкви Санта Мария Новелла расскажу об архитектуре Средневековья. На площади Синьории вы разберётесь, какие отношения были между Микеланджело и Леонардо да Винчи, а у копии Давида откроете секреты скульптуры: почему кисти рук мужчины такие большие и из-за чего статую считают шедевром. Рассматривая дом Алигьери Данте, услышите о его неразделённой любви, а в старейшей аптеке города узнаете, что любила покупать здесь французская королева Екатерина де Медичи.

Привычки, обычаи флорентийцев и местные угощения
Мы поговорим не только о жизни знаменитых горожан, но и о быте обычных людей. Обсудим, как сегодня живут флорентийцы и чем они отличаются от других итальянцев. Вы прикоснётесь к местным обычаям и загадает желание на Лоджии поросёнка, а я поясню, когда и почему зародился этот ритуал. Раскрою некоторые секреты горожан и отведу вас туда, где подают лучшее флорентийское мороженое. Или, если вы пожелаете, мы отправимся в историческое кафе, где вы попробуете горячий шоколад и зададите любые вопросы о прелестной Флоренции.

Организационные детали

  • Мороженое или горячий шоколад не входят в стоимость экскурсии.
  • Прогулка пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией
Первое свидание с Флоренцией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антонина
Антонина
Меня зовут Антонина, я лицензированный экскурсовод по Флоренции, Пизе, Вольтерре, Долине Кьянти. Уже 12 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она согревает душу своим гостеприимством, морем и горами, традиционной кухней и хорошим вином. Работаю в туристической сфере уже 8 лет, из которых 5 экскурсоводом. Особое внимание уделяю детским турам для того чтобы знакомство с Тосканой оставило приятные воспоминания и у ваших ребят.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2019
Спасибо за знакомство с Флоренцией, очень удобно начинать знакомство с городом с гидом. Антонина очень позитивно, в хорошем темпе, с интересными фактами и шутками провела нашу "разношерстную" команду по ключевым местам. Отдельно хочется отметить подход к ребёнку, сюрпризик и задания, графические информационные материалы. Спасибо!
2 апреля 2019
Приехали во Флоренцию в 15.00, экскурсия была назначена на 17.00 . Решили не терять день и сразу получить первое впечатление, чтобы потом уже легче ориентироваться и спланировать дни пребывания. Остались довольны. Решение было абсолютно правильным. Антонина приятный собеседник, легко преподносит материал. Дала несколько рекомендаций по интересным места и мы ими с удовольствием воспользовались! А ещё подсказала, когда и как можно получить бесплатный билет в галлерею Уффици, чем мы воспользовались. Спасибо за знакомство и первое свидание с Флоренцией.

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