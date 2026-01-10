2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция открывает свои тайны не каждому, но на этой экскурсии вы узнаете её секреты. Прогулка по главным достопримечательностям и скрытым уголкам города познакомит вас с историей и культурой Флоренции. Увидите дворец Синьории, узнаете о взаимоотношениях Микеланджело и да Винчи, загадаете желание на Лоджии поросёнка и попробуете знаменитые итальянские лакомства. Эта экскурсия наполнена любопытными фактами и легендами, которые никого не оставят равнодушным

Описание экскурсии

Занимательные детали из биографии города, его жителей и строений

Экскурсия охватит лучшие места Флоренции. У собора Санта Мария дель Фьоре я объясню, почему одну из самых больших базилик Италии строили почти шесть столетий и какую роль в её судьбе сыграл Филиппо Брунеллески. У церкви Санта Мария Новелла расскажу об архитектуре Средневековья. На площади Синьории вы разберётесь, какие отношения были между Микеланджело и Леонардо да Винчи, а у копии Давида откроете секреты скульптуры: почему кисти рук мужчины такие большие и из-за чего статую считают шедевром. Рассматривая дом Алигьери Данте, услышите о его неразделённой любви, а в старейшей аптеке города узнаете, что любила покупать здесь французская королева Екатерина де Медичи.

Привычки, обычаи флорентийцев и местные угощения

Мы поговорим не только о жизни знаменитых горожан, но и о быте обычных людей. Обсудим, как сегодня живут флорентийцы и чем они отличаются от других итальянцев. Вы прикоснётесь к местным обычаям и загадает желание на Лоджии поросёнка, а я поясню, когда и почему зародился этот ритуал. Раскрою некоторые секреты горожан и отведу вас туда, где подают лучшее флорентийское мороженое. Или, если вы пожелаете, мы отправимся в историческое кафе, где вы попробуете горячий шоколад и зададите любые вопросы о прелестной Флоренции.

Организационные детали