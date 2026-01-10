2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция как ларец с драгоценностями: тайны и истории, доступные не всем. Погрузитесь в жизнь города и судьбы итальянцев, наслаждаясь знаменитой кухней
Флоренция открывает свои тайны не каждому, но на этой экскурсии вы узнаете её секреты.
Прогулка по главным достопримечательностям и скрытым уголкам города познакомит вас с историей и культурой Флоренции.
Увидите дворец Синьории, узнаете о взаимоотношениях Микеланджело и да Винчи, загадаете желание на Лоджии поросёнка и попробуете знаменитые итальянские лакомства. Эта экскурсия наполнена любопытными фактами и легендами, которые никого не оставят равнодушным
Занимательные детали из биографии города, его жителей и строений
Экскурсия охватит лучшие места Флоренции. У собора Санта Мария дель Фьоре я объясню, почему одну из самых больших базилик Италии строили почти шесть столетий и какую роль в её судьбе сыграл Филиппо Брунеллески. У церкви Санта Мария Новелла расскажу об архитектуре Средневековья. На площади Синьории вы разберётесь, какие отношения были между Микеланджело и Леонардо да Винчи, а у копии Давида откроете секреты скульптуры: почему кисти рук мужчины такие большие и из-за чего статую считают шедевром. Рассматривая дом Алигьери Данте, услышите о его неразделённой любви, а в старейшей аптеке города узнаете, что любила покупать здесь французская королева Екатерина де Медичи.
Привычки, обычаи флорентийцев и местные угощения
Мы поговорим не только о жизни знаменитых горожан, но и о быте обычных людей. Обсудим, как сегодня живут флорентийцы и чем они отличаются от других итальянцев. Вы прикоснётесь к местным обычаям и загадает желание на Лоджии поросёнка, а я поясню, когда и почему зародился этот ритуал. Раскрою некоторые секреты горожан и отведу вас туда, где подают лучшее флорентийское мороженое. Или, если вы пожелаете, мы отправимся в историческое кафе, где вы попробуете горячий шоколад и зададите любые вопросы о прелестной Флоренции.
Организационные детали
Мороженое или горячий шоколад не входят в стоимость экскурсии
Прогулка пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1572 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции, Пизе и Лукке со специализацией по экскурсиям семейного формата с 2010 года.
Автор путеводителя «Флоренция с Ниной, любознательным гидом». Умею превращать прогулки по городу в настоящее читать дальшеуменьшить
приключение: с играми, загадками и историями, от которых не зевают даже взрослые!
Со мной дети не просто слушают — они исследуют, смеются и влюбляются в город. А родители тихо радуются, что экскурсия наконец-то интересна всем.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
Отличная экскурсия для детей: структурировано и просто. Организатор учел все мои пожелания.
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И
Ирина
Приехали во Флоренцию в 15.00, экскурсия была назначена на 17.00. Решили не терять день и сразу получить первое впечатление, чтобы потом уже легче ориентироваться и спланировать дни пребывания. Остались довольны. читать дальшеуменьшить
Решение было абсолютно правильным. Антонина приятный собеседник, легко преподносит материал. Дала несколько рекомендаций по интересным места и мы ими с удовольствием воспользовались! А ещё подсказала, когда и как можно получить бесплатный билет в галлерею Уффици, чем мы воспользовались. Спасибо за знакомство и первое свидание с Флоренцией.
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А
Александр,
Спасибо за знакомство с Флоренцией, очень удобно начинать знакомство с городом с гидом. Антонина очень позитивно, в хорошем темпе, с интересными фактами и шутками провела нашу "разношерстную" команду по ключевым местам. Отдельно хочется отметить подход к ребёнку, сюрпризик и задания, графические информационные материалы. Спасибо!
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