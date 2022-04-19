Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые посещает Флоренцию. Гости смогут увидеть колокольню Джотто, золотые врата Баптистерия и купол флорентийского Дуомо. Прогулка включает посещение церкви Орсанмикеле и площади Синьории с Палаццо Веккио. Туристы также пройдут мимо галереи Уффици и по Старому мосту. В завершение можно посетить Новый рынок или отправиться в Ольтрарно к дворцу Питти

Описание экскурсии

Гуляя по центру, вы увидите колокольню Джотто и золотые врата Баптистерия, полюбуетесь куполом флорентийского Дуомо — гениальным творением Филиппо Брунеллески. Узнаете, как жили люди в средневековых домах-башнях, поговорим о Данте и заглянем в церковь, где он венчался. Также вы посетите удивительную церковь Орсанмикеле, веками совмещавшую роль зернохранилища и храма. А после этого отправитесь на главную городскую площадь — площадь Синьории, с ее знаменитым Палаццо Веккио — дворцом городского правительства, пройдете мимо галереи Уффици на набережную Арно и подниметесь на Старый мост.

Затем можно вернуться в Старый город и, пройдя по старинным главным улицам к Новому рынку, остановиться здесь для покупки сувениров из кожи, не забыв также бросить монетку на счастье в фонтан бронзового кабана. Или же, если хотите, мы перейдем через Мост и проследуем в Ольтрарно до дворца Питти — новой резиденции Медичи и самого большого дворца во Флоренции.