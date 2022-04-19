Первое знакомство с Флоренцией

Узнайте об истории Флоренции, её архитектуре и культуре. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым началом вашего путешествия
Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые посещает Флоренцию. Гости смогут увидеть колокольню Джотто, золотые врата Баптистерия и купол флорентийского Дуомо. Прогулка включает посещение церкви Орсанмикеле и площади Синьории с Палаццо Веккио. Туристы также пройдут мимо галереи Уффици и по Старому мосту. В завершение можно посетить Новый рынок или отправиться в Ольтрарно к дворцу Питти
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 📜 Интересные факты о Медичи
  • 🌉 Прогулка по Старому мосту
  • 🛍️ Покупка сувениров на Новом рынке
    • Первое знакомство с Флоренцией
    Первое знакомство с Флоренцией
    Первое знакомство с Флоренцией
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Колокольня Джотто
  • Золотые врата Баптистерия
  • Купол флорентийского Дуомо
  • Церковь Орсанмикеле
  • Площадь Синьории
  • Палаццо Веккио
  • Галерея Уффици
  • Старый мост
  • Дворец Питти

    • Описание экскурсии

    Гуляя по центру, вы увидите колокольню Джотто и золотые врата Баптистерия, полюбуетесь куполом флорентийского Дуомо — гениальным творением Филиппо Брунеллески. Узнаете, как жили люди в средневековых домах-башнях, поговорим о Данте и заглянем в церковь, где он венчался. Также вы посетите удивительную церковь Орсанмикеле, веками совмещавшую роль зернохранилища и храма. А после этого отправитесь на главную городскую площадь — площадь Синьории, с ее знаменитым Палаццо Веккио — дворцом городского правительства, пройдете мимо галереи Уффици на набережную Арно и подниметесь на Старый мост.

    Затем можно вернуться в Старый город и, пройдя по старинным главным улицам к Новому рынку, остановиться здесь для покупки сувениров из кожи, не забыв также бросить монетку на счастье в фонтан бронзового кабана. Или же, если хотите, мы перейдем через Мост и проследуем в Ольтрарно до дворца Питти — новой резиденции Медичи и самого большого дворца во Флоренции.

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    П
    19 апр 2022
    Большое спасибо, было интересно, наушники была замечательная идея, учитывая погоду.

    Входит в следующие категории Флоренции

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