Узнайте об истории Флоренции, её архитектуре и культуре. Прогулка по главным достопримечательностям города станет незабываемым началом вашего путешествия
Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые посещает Флоренцию. Гости смогут увидеть колокольню Джотто, золотые врата Баптистерия и купол флорентийского Дуомо. Прогулка включает посещение церкви Орсанмикеле и площади Синьории с Палаццо Веккио. Туристы также пройдут мимо галереи Уффици и по Старому мосту. В завершение можно посетить Новый рынок или отправиться в Ольтрарно к дворцу Питти
Гуляя по центру, вы увидите колокольню Джотто и золотые врата Баптистерия, полюбуетесь куполом флорентийского Дуомо — гениальным творением Филиппо Брунеллески. Узнаете, как жили люди в средневековых домах-башнях, поговорим о Данте и заглянем в церковь, где он венчался. Также вы посетите удивительную церковь Орсанмикеле, веками совмещавшую роль зернохранилища и храма. А после этого отправитесь на главную городскую площадь — площадь Синьории, с ее знаменитым Палаццо Веккио — дворцом городского правительства, пройдете мимо галереи Уффици на набережную Арно и подниметесь на Старый мост.
Затем можно вернуться в Старый город и, пройдя по старинным главным улицам к Новому рынку, остановиться здесь для покупки сувениров из кожи, не забыв также бросить монетку на счастье в фонтан бронзового кабана. Или же, если хотите, мы перейдем через Мост и проследуем в Ольтрарно до дворца Питти — новой резиденции Медичи и самого большого дворца во Флоренции.
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 886 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальше
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!