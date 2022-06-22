Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Что вас ожидает:

Триумф гастрономического изобилия;

Первым делом мы, конечно же, посетим главный рынок города — триумф гастрономического изобилия, где в зависимости от сезона я предложу вам на выбор продегустировать типичные флорентийские деликатесы: изделия с трюфелем, сыры, колбаски, паштеты и несколько видов тосканского печенья «кантуччини». Расскажу об ингредиентах и способах подачи.

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Затем я предлагаю заглянуть в один небольшой очаровательный винный магазин, где харизматичные хозяева-сомелье дадут нам возможность продегустировать несколько видов вина местного производства. А знаете ли вы, что мороженое было придумано именно во Флоренции в XVI веке? Я расскажу вам историю создания итальянского мороженого, а так же, по желанию, мы сможем ознакомиться с пошаговым методом создания этого божественного лакомства и продегустировать несколько сезонных вкусов!

Флорентийской «уличной едой» и необычные вкусовые сочетания

И конечно же, опыт не будет полным без знакомства с настоящей флорентийской «уличной едой», которую вы не найдете ни в каком другом итальянском городе. По дороге, я покажу вам, где любил обедать сам Микеланджело, и как флорентийские семьи занимались продажей вина.

В зависимости от ваших вкусов и предпочтений, я посоветую лучшие трактиры и рестораны города и места, где можно отведать то или иное блюдо тосканской кухни.

Если вам нравятся необычные вкусовые сочетания, я помогу вам забронировать столик в волшебном местечке, где можно, в один из вечеров, получить уникальный и незабываемый гастрономический опыт. Бронировать стол следует как минимум за неделю, так как это самый маленький и уютный ресторан, который вы когда-либо посещали. Столиков там — всего семь! В конце вечера все вкусы Флоренции сложатся для вас в единую картину того, что называется «дольче вита». Вы поймете, почему итальянцы в целом и флорентийцы в частности так гордятся своей гастрономической культурой и могут говорить о ней бесконечно.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.