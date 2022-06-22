Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Флоренция для гурманов

Еда, вино и кофе связаны с ритуалами, которые в Италии соблюдаются свято. Многие схожи, но

Еда, вино и кофе связаны с ритуалами, которые в Италии соблюдаются свято. Многие схожи, но в каждом регионе и городе страны существуют свои неповторимые кулинарные традиции.

Если вы — настоящий гурман или просто хотите на день ощутить себя флорентийцем, рекомендую вам эту прогулку.

Оцените настоящую «уличную еду», которой уже несколько веков флорентийские мясники торгуют в маленьких киосках: рубец, требуху и сычуг по-флорентийски.

Пройдете по традиционным рынкам, продуктовым лавочкам, историческим кафе-мороженое, уютным трактирам и винным магазинам. И конечно, узнаете о гастрономических привычках и любимых местах местных жителей.
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов
Флоренция для гурманов

Описание

Что вас ожидает:

  • Триумф гастрономического изобилия;
  • Первым делом мы, конечно же, посетим главный рынок города — триумф гастрономического изобилия, где в зависимости от сезона я предложу вам на выбор продегустировать типичные флорентийские деликатесы: изделия с трюфелем, сыры, колбаски, паштеты и несколько видов тосканского печенья «кантуччини». Расскажу об ингредиентах и способах подачи.
  • ​;
Затем я предлагаю заглянуть в один небольшой очаровательный винный магазин, где харизматичные хозяева-сомелье дадут нам возможность продегустировать несколько видов вина местного производства. А знаете ли вы, что мороженое было придумано именно во Флоренции в XVI веке? Я расскажу вам историю создания итальянского мороженого, а так же, по желанию, мы сможем ознакомиться с пошаговым методом создания этого божественного лакомства и продегустировать несколько сезонных вкусов!
Флорентийской «уличной едой» и необычные вкусовые сочетания
И конечно же, опыт не будет полным без знакомства с настоящей флорентийской «уличной едой», которую вы не найдете ни в каком другом итальянском городе. По дороге, я покажу вам, где любил обедать сам Микеланджело, и как флорентийские семьи занимались продажей вина.
В зависимости от ваших вкусов и предпочтений, я посоветую лучшие трактиры и рестораны города и места, где можно отведать то или иное блюдо тосканской кухни.
Если вам нравятся необычные вкусовые сочетания, я помогу вам забронировать столик в волшебном местечке, где можно, в один из вечеров, получить уникальный и незабываемый гастрономический опыт. Бронировать стол следует как минимум за неделю, так как это самый маленький и уютный ресторан, который вы когда-либо посещали. Столиков там — всего семь! В конце вечера все вкусы Флоренции сложатся для вас в единую картину того, что называется «дольче вита». Вы поймете, почему итальянцы в целом и флорентийцы в частности так гордятся своей гастрономической культурой и могут говорить о ней бесконечно.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Для групп более 7 человек заказываются наушники (1,5€ — 3€ в зависимости от количества участников)
  • Обед и дегустации не включены в стоимость экскурсии (в среднем 35-40 евро с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник – суббота; Начало в 8:15-12:45
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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