Поход по флорентийским винтажным бутикам — то, о чём вы мечтали? Мы знаем уникальные места! Отправимся в районы Санта-Мария-Новелла и Сан-Лоренцо. Посетим 4 магазина разного ценового уровня, где каждый найдёт что-то по душе. Стиль 70-х, роскошное ретро 60-х, коллекционные вещи от культовых брендов, демократичный винтаж для молодых бунтарей — и всё это за 1 день!

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Описание экскурсии

Мы посетим 4 магазина, названия которых не раскрываем. В них вы найдёте одежду и аксессуары, предметы мебели и интерьера.

Бутик со стилем 70-х и 80-х — идеальный баланс между стилем и умеренной ценой. Если нужен хороший винтаж без крупных вложений — вам сюда. В магазине представлены коллекции джинсовых курток, кожаных ботинок, сумок и стильных аксессуаров, которые отлично впишутся в современный гардероб.

Бюджетный винтаж для молодых и смелых. Мы отправимся в магазин с демократичными ценами и яркими вещами с минимальными признаками износа. Здесь можно найти рубашки с принтами, оригинальные платья, футболки и различные аксессуары. Коллекции обновляются часто.

Бутик с роскошной подборкой вещей 60-х и 70-х из Италии и Европы. Вы увидите стильные кожаные сумки, жакеты и аксессуары от престижных брендов — идеально для тех, кто ищет эксклюзивный стиль. Цены выше среднего, но каждая вещь окупит свою стоимость и станет настоящим украшением гардероба.

Элитный бутик с коллекционным винтажом от Dior, Chanel, Hermès и других культовых брендов. Специализируется на высококлассных вещах — элегантных пальто, меховых накидках, сумках и украшениях, которые когда-то носили флорентийские модницы. Подойдёт для настоящих ценителей нестареющей роскоши.

После прогулки заглянем в кафе, чтобы обсудить ваши находки и впечатления. Вы получите советы по сочетанию винтажа с современными стилями, чтобы создать уникальный гардероб.

Организационные детали