По винтажным магазинам Флоренции

Исследовать модные эпохи прошлого и отыскать уникальные вещицы для интерьера или гардероба
Поход по флорентийским винтажным бутикам — то, о чём вы мечтали? Мы знаем уникальные места! Отправимся в районы Санта-Мария-Новелла и Сан-Лоренцо. Посетим 4 магазина разного ценового уровня, где каждый найдёт что-то по душе.

Стиль 70-х, роскошное ретро 60-х, коллекционные вещи от культовых брендов, демократичный винтаж для молодых бунтарей — и всё это за 1 день!
По винтажным магазинам Флоренции
По винтажным магазинам Флоренции
По винтажным магазинам Флоренции
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Мы посетим 4 магазина, названия которых не раскрываем. В них вы найдёте одежду и аксессуары, предметы мебели и интерьера.

Бутик со стилем 70-х и 80-х — идеальный баланс между стилем и умеренной ценой. Если нужен хороший винтаж без крупных вложений — вам сюда. В магазине представлены коллекции джинсовых курток, кожаных ботинок, сумок и стильных аксессуаров, которые отлично впишутся в современный гардероб.

Бюджетный винтаж для молодых и смелых. Мы отправимся в магазин с демократичными ценами и яркими вещами с минимальными признаками износа. Здесь можно найти рубашки с принтами, оригинальные платья, футболки и различные аксессуары. Коллекции обновляются часто.

Бутик с роскошной подборкой вещей 60-х и 70-х из Италии и Европы. Вы увидите стильные кожаные сумки, жакеты и аксессуары от престижных брендов — идеально для тех, кто ищет эксклюзивный стиль. Цены выше среднего, но каждая вещь окупит свою стоимость и станет настоящим украшением гардероба.

Элитный бутик с коллекционным винтажом от Dior, Chanel, Hermès и других культовых брендов. Специализируется на высококлассных вещах — элегантных пальто, меховых накидках, сумках и украшениях, которые когда-то носили флорентийские модницы. Подойдёт для настоящих ценителей нестареющей роскоши.

После прогулки заглянем в кафе, чтобы обсудить ваши находки и впечатления. Вы получите советы по сочетанию винтажа с современными стилями, чтобы создать уникальный гардероб.

Организационные детали

  • Покупки в бутиках и кафе в стоимость экскурсии не входят
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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