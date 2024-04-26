1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сплав на рафте по реке Арно
Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Начало: На пляже реки Арно
30 июня в 16:00
20 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Открыть старинные ремёсла Флоренции на мастер-классе от профессионального художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 апреля 2024Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
- ААлександр6 февраля 2024Очень понравилось. Сходили на рынок, где получилось увидеть и узнать много интересного про итальянскую еду, особенно понравился трюфельный бутик. Вторая
- ИИрина27 декабря 2023Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
- ЕЕлена5 мая 2019Огромное спасибо за искрометный юмор, легкую подачу материала, общение и советы! Не первый раз во Флоренции, но тем не менее было все очень увлекательно и познавательно!!!
- NNataliia12 марта 2019Нам понравилось и это главное, 3 часа пролетели быстро, но очень познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Уникальный опыт»
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