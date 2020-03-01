Экскурсии по музеям Флоренции

Свидание с прошлым
Вы пройдёте по одному из самых старых мостов Европы. Узнаете, почему его окрестили «Золотым» и как менялась его функция с течением времени. Полюбуетесь украшениями на витринах и, по желанию, приобретёте драгоценный сувенир как напоминание о променаде по Понте Веккьо.
По музеям от кутюр
Знакомство с творчеством ключевых фигур в истории моды — часть, без которой не обойтись в путешествии по Италии. Вы окунётесь в процесс создания шедевров от мэтров моды, узнаете, какие тенденции снова актуальны и как появляются на свет брендовые вещи. Прогулка охватит:
По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса. Здесь вас ждут Палаццо Питти, фонтаны, 4,5 гектара роскошных ландшафтных композиций и дивный вид на Флоренцию.
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