Экскурсии по музеям Флоренции

Италия давно признана центром мировой моды, и Флоренция - одно из ключевых мест, где можно узнать, почему это так.На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по знаменитому Понте Веккьо, узнаете его

историю и полюбуетесь украшениями на витринах. Затем вас ждёт посещение музеев Гуччи и Сальваторе Феррагамо, где вы увидите, как создавались шедевры моды и какие тенденции из прошлого снова актуальны. В музее украшений семьи Медичи вы узнаете, кто ввёл в обиход туфли на платформе и высокие прически. Завершите экскурсию прогулкой по великолепным садам Боболи, наслаждаясь видами на Флоренцию

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Описание экскурсии

Свидание с прошлым

Вы пройдёте по одному из самых старых мостов Европы. Узнаете, почему его окрестили «Золотым» и как менялась его функция с течением времени. Полюбуетесь украшениями на витринах и, по желанию, приобретёте драгоценный сувенир как напоминание о променаде по Понте Веккьо.

По музеям от кутюр

Знакомство с творчеством ключевых фигур в истории моды — часть, без которой не обойтись в путешествии по Италии. Вы окунётесь в процесс создания шедевров от мэтров моды, узнаете, какие тенденции снова актуальны и как появляются на свет брендовые вещи. Прогулка охватит:

Музей Гуччи — его можно сравнить с Меккой для людей, которые исповедуют моду как религию. Вы проследите, как менялись костюмы Гуччи с 19 века и какие тренды из прошлого снова на пике популярности.

Музей Сальваторе Феррагамо, расположенный в здании 14 века. Вы узнаете, как великий мастер добился успеха, где он учился и кто из звезд Голливуда был его клиентом.

Музей украшений семьи Медичи. Благодаря кому в Европе появилась вилка? Кем были введены в обиход туфли на платформе и высокие прически? Здесь вы узнаете ответы и оцените впечатляющую коллекцию серебра династии.

По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса. Здесь вас ждут Палаццо Питти, фонтаны, 4,5 гектара роскошных ландшафтных композиций и дивный вид на Флоренцию.

Организационные детали