Экскурсии по музеям Флоренции

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Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля

Юлия
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Юлия – ваш гид
Известный факт, что Италия — центр моды.

Но почему именно она? Я расскажу о событиях, которые объясняют этот феномен, проведу по музеям мировых дизайнеров и раскрою прошлое «Старого моста».

Восторг от услышанного, восхищение увиденным и желание вернуться во Флоренцию будут с вами до конца и ещё долго после прогулки!
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Синьории
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Флоренция и мода
Флоренция и мода

Что вас ожидает

Свидание с прошлым
Вы пройдёте по одному из самых старых мостов Европы. Узнаете, почему его окрестили «Золотым» и как менялась его функция с течением времени. Полюбуетесь украшениями на витринах и, по желанию, приобретёте драгоценный сувенир как напоминание о променаде по Понте Веккьо.

По музеям от кутюр
Знакомство с творчеством ключевых фигур в истории моды — часть, без которой не обойтись в путешествии по Италии. Вы окунётесь в процесс создания шедевров от мэтров моды, узнаете, какие тенденции снова актуальны и как появляются на свет брендовые вещи. Прогулка охватит:

  • Музей Гуччи — его можно сравнить с Меккой для людей, которые исповедуют моду как религию. Вы проследите, как менялись костюмы Гуччи с 19 века и какие тренды из прошлого снова на пике популярности.
  • Музей Сальваторе Феррагамо, расположенный в здании 14 века. Вы узнаете, как великий мастер добился успеха, где он учился и кто из звезд Голливуда был его клиентом.
  • Музей украшений семьи Медичи. Благодаря кому в Европе появилась вилка? Кем были введены в обиход туфли на платформе и высокие прически? Здесь вы узнаете ответы и оцените впечатляющую коллекцию серебра династии.

По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса. Здесь вас ждут Палаццо Питти, фонтаны, 4,5 гектара роскошных ландшафтных композиций и дивный вид на Флоренцию.

Организационные детали

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  • Билеты в музеи не включены в стоимость (10 евро/чел. за один музей).
  • Начало прогулки на площади Синьории.
  • Если группа больше 3 человек, я беру в аренду наушники для гостей (2 евро/чел.)
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Синьории.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Привет, искатели приключений и поклонники прекрасного! Меня зовут Юлия, мне 51 год. «Человек-энерджайзер» — это про меня! А еще я — лицензированный гид по Тоскане. Я полна позитива и жизнелюбия и готова зарядить вас своей энергией! Я считаю, что работа должна выполняться профессионально и доставлять удовольствие, поэтому я прошла обучение во Флоренции, живу здесь и работаю гидом. Для меня Тоскана — это не просто красивые пейзажи, города и памятники архитектуры, это места, наполненные историями, где жили реальные люди (такие же как и мы с вами) со своими слабостями, особенностями характера. Вы наверняка удивитесь, когда я открою вам другую сторону великих людей эпохи Возрождения, расскажу об их взаимоотношениях между собой. Мне нравится видеть счастливые лица людей, дарить им радость. И когда мои гости в восторге от экскурсии и проведенного со мной времени, я чувствую себя счастливой.
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Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
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