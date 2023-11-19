Экскурсии по музеям Флоренции

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Флоренция и мода

Погрузитесь в мир моды и истории на индивидуальной экскурсии по Флоренции. Посетите музеи Гуччи и Феррагамо, прогуляйтесь по Понте Веккьо и садам Боболи
Италия давно признана центром мировой моды, и Флоренция - одно из ключевых мест, где можно узнать, почему это так.

На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по знаменитому Понте Веккьо, узнаете его
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историю и полюбуетесь украшениями на витринах.

Затем вас ждёт посещение музеев Гуччи и Сальваторе Феррагамо, где вы увидите, как создавались шедевры моды и какие тенденции из прошлого снова актуальны. В музее украшений семьи Медичи вы узнаете, кто ввёл в обиход туфли на платформе и высокие прически. Завершите экскурсию прогулкой по великолепным садам Боболи, наслаждаясь видами на Флоренцию

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 👗 Уникальные музеи моды
  • 🌉 Исторический Понте Веккьо
  • 🌿 Прогулка по садам Боболи
  • 💎 Возможность приобрести сувениры
Флоренция и мода
Флоренция и мода
Флоренция и мода

Что можно увидеть

  • Понте Веккьо
  • Музей Гуччи
  • Музей Сальваторе Феррагамо
  • Музей украшений семьи Медичи
  • Сады Боболи

Описание экскурсии

Свидание с прошлым

Вы пройдёте по одному из самых старых мостов Европы. Узнаете, почему его окрестили «Золотым» и как менялась его функция с течением времени. Полюбуетесь украшениями на витринах и, по желанию, приобретёте драгоценный сувенир как напоминание о променаде по Понте Веккьо.

По музеям от кутюр

Знакомство с творчеством ключевых фигур в истории моды — часть, без которой не обойтись в путешествии по Италии. Вы окунётесь в процесс создания шедевров от мэтров моды, узнаете, какие тенденции снова актуальны и как появляются на свет брендовые вещи. Прогулка охватит:

  • Музей Гуччи — его можно сравнить с Меккой для людей, которые исповедуют моду как религию. Вы проследите, как менялись костюмы Гуччи с 19 века и какие тренды из прошлого снова на пике популярности.
  • Музей Сальваторе Феррагамо, расположенный в здании 14 века. Вы узнаете, как великий мастер добился успеха, где он учился и кто из звезд Голливуда был его клиентом.
  • Музей украшений семьи Медичи. Благодаря кому в Европе появилась вилка? Кем были введены в обиход туфли на платформе и высокие прически? Здесь вы узнаете ответы и оцените впечатляющую коллекцию серебра династии.

По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса. Здесь вас ждут Палаццо Питти, фонтаны, 4,5 гектара роскошных ландшафтных композиций и дивный вид на Флоренцию.

Организационные детали

  • Билеты в музеи не включены в стоимость (10 евро/чел. за один музей)
  • Если группа больше 3 человек, я беру в аренду наушники для гостей (2 евро/чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€180
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 11 часов 20 минут
Привет, искатели приключений и поклонники прекрасного! Меня зовут Юлия, мне 51 год. «Человек-энерджайзер» — это про меня! А еще я — лицензированный гид по Тоскане. Я полна позитива и жизнелюбия
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и готова зарядить вас своей энергией! Я считаю, что работа должна выполняться профессионально и доставлять удовольствие, поэтому я прошла обучение во Флоренции, живу здесь и работаю гидом. Для меня Тоскана — это не просто красивые пейзажи, города и памятники архитектуры, это места, наполненные историями, где жили реальные люди (такие же как и мы с вами) со своими слабостями, особенностями характера. Вы наверняка удивитесь, когда я открою вам другую сторону великих людей эпохи Возрождения, расскажу об их взаимоотношениях между собой. Мне нравится видеть счастливые лица людей, дарить им радость. И когда мои гости в восторге от экскурсии и проведенного со мной времени, я чувствую себя счастливой.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Н
Интересный тур, приятный профессиональный гид. Спасибо!
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Таисия
К сожалению, были закрыты на ремонт музей Гуччи и галерея костюма в наше посещение.
Это немного разочаровало, в моменте, когда узнали.
Гид хороший По улучшению лично мое впечатление - хотелось бы, чтобы были проверены такие моменты заранее.
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