Экскурсии по музеям Флоренции

Италия давно признана центром мировой моды, и Флоренция - одно из ключевых мест, где можно узнать, почему это так.
На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по знаменитому Понте Веккьо, узнаете его
На этой индивидуальной экскурсии вы пройдёте по знаменитому Понте Веккьо, узнаете его
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 👗 Уникальные музеи моды
- 🌉 Исторический Понте Веккьо
- 🌿 Прогулка по садам Боболи
- 💎 Возможность приобрести сувениры
Что можно увидеть
- Понте Веккьо
- Музей Гуччи
- Музей Сальваторе Феррагамо
- Музей украшений семьи Медичи
- Сады Боболи
Описание экскурсии
Свидание с прошлым
Вы пройдёте по одному из самых старых мостов Европы. Узнаете, почему его окрестили «Золотым» и как менялась его функция с течением времени. Полюбуетесь украшениями на витринах и, по желанию, приобретёте драгоценный сувенир как напоминание о променаде по Понте Веккьо.
По музеям от кутюр
Знакомство с творчеством ключевых фигур в истории моды — часть, без которой не обойтись в путешествии по Италии. Вы окунётесь в процесс создания шедевров от мэтров моды, узнаете, какие тенденции снова актуальны и как появляются на свет брендовые вещи. Прогулка охватит:
- Музей Гуччи — его можно сравнить с Меккой для людей, которые исповедуют моду как религию. Вы проследите, как менялись костюмы Гуччи с 19 века и какие тренды из прошлого снова на пике популярности.
- Музей Сальваторе Феррагамо, расположенный в здании 14 века. Вы узнаете, как великий мастер добился успеха, где он учился и кто из звезд Голливуда был его клиентом.
- Музей украшений семьи Медичи. Благодаря кому в Европе появилась вилка? Кем были введены в обиход туфли на платформе и высокие прически? Здесь вы узнаете ответы и оцените впечатляющую коллекцию серебра династии.
По вашему желанию можно погулять в садах Боболи — лучшем парковом ансамбле итальянского Ренессанса. Здесь вас ждут Палаццо Питти, фонтаны, 4,5 гектара роскошных ландшафтных композиций и дивный вид на Флоренцию.
Организационные детали
- Билеты в музеи не включены в стоимость (10 евро/чел. за один музей)
- Если группа больше 3 человек, я беру в аренду наушники для гостей (2 евро/чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€180
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Синьории
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 11 часов 20 минут
Привет, искатели приключений и поклонники прекрасного! Меня зовут Юлия, мне 51 год. «Человек-энерджайзер» — это про меня! А еще я — лицензированный гид по Тоскане. Я полна позитива и жизнелюбия
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Интересный тур, приятный профессиональный гид. Спасибо!
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К сожалению, были закрыты на ремонт музей Гуччи и галерея костюма в наше посещение.
Это немного разочаровало, в моменте, когда узнали.
Гид хороший По улучшению лично мое впечатление - хотелось бы, чтобы были проверены такие моменты заранее.
Это немного разочаровало, в моменте, когда узнали.
Гид хороший По улучшению лично мое впечатление - хотелось бы, чтобы были проверены такие моменты заранее.
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