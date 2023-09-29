Традиционные ремёсла Флоренции

Групповой шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров

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Предлагаем вам окунуться в мир итальянских ремёсел! Вы посетите уютные лавочки в районе Ольтарарно и увидите, как флорентийские ювелиры, стеклодувы и кожевенники создают свои произведения искусства.

Полюбуетесь на изящные вещицы и не уйдёте без сувениров для себя: они сохранят лучшие впечатления от Флоренции — города вечной красоты и мастерства.
Традиционные ремёсла Флоренции
Традиционные ремёсла Флоренции
Традиционные ремёсла Флоренции
Традиционные ремёсла Флоренции
Традиционные ремёсла Флоренции
Традиционные ремёсла Флоренции
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на знаменитом Золотом мосту (Понте Веккьо), который соединяет берега реки Арно. Вы насладитесь роскошной панорамой города, который считается одним из центров искусств и ремёсел Италии. Спустившись с моста в район Ольтарарно, вы окажетесь на улочке Via de’ Guicciardini — здесь и начнётся наш увлекательный поход по ремесленным лавочкам.

  • Первая остановка — мастерская кожевника. В ней вы найдете качественные ремни, сумки и аксессуары, выполненные мастерами кожного дела с безукоризненным вниманием к деталям.
  • Вторая остановка — мастерская стеклодувов. Изделия из флорентийского стекла — настоящие произведения искусства! Вы посмотрите, как искусные ремесленники создают удивительные украшения, вазы и статуэтки.
  • Третья остановка — керамическая мастерская. Флорентийская традиционная керамика поразит вас своим разнообразием: тарелки, чашки, фигурки и скульптуры — вы найдёте здесь всё, что угодно. И даже сможете сделать заказ на изделие по собственному дизайну.
  • Последняя остановка — мастерская ювелиров, которые являются настоящими художниками. Вы подберёте невероятной красоты серьги, кольца или браслеты — они станут прекрасным подарком для вас и ваших близких.

Организационные детали

  • Покупки не входят в стоимость экскурсии.
  • В индивидуальном порядке можно варьировать посещение лавочек в зависимости от ваших интересов
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и пятницу в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Золотом мосту
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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