Уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянских ремёсел.
В районе Ольтарарно туристы посетят мастерские кожевников, стеклодувов и ювелиров, где создаются настоящие произведения искусства. Путешествие начинается с Золотого моста, откуда открывается панорама Флоренции.
Каждая остановка дарит возможность увидеть, как мастера воплощают свои идеи в жизнь, создавая изысканные изделия. Экскурсия оставит незабываемые впечатления и позволит приобрести уникальные сувениры
В районе Ольтарарно туристы посетят мастерские кожевников, стеклодувов и ювелиров, где создаются настоящие произведения искусства. Путешествие начинается с Золотого моста, откуда открывается панорама Флоренции.
Каждая остановка дарит возможность увидеть, как мастера воплощают свои идеи в жизнь, создавая изысканные изделия. Экскурсия оставит незабываемые впечатления и позволит приобрести уникальные сувениры
5 причин купить эту экскурсию
- 👜 Уникальные кожаные изделия
- 🔮 Искусство стеклодувов
- 💍 Ювелирные шедевры
- 🎨 Флорентийская керамика
- 🏞️ Панорамы с Понте Веккьо
Что можно увидеть
- Понте Веккьо
- Via de’ Guicciardini
Описание экскурсии
Мы встретимся на знаменитом Золотом мосту (Понте Веккьо), который соединяет берега реки Арно. Вы насладитесь роскошной панорамой города, который считается одним из центров искусств и ремёсел Италии. Спустившись с моста в район Ольтарарно, вы окажетесь на улочке Via de’ Guicciardini — здесь и начнётся наш увлекательный поход по ремесленным лавочкам.
- Первая остановка — мастерская кожевника. В ней вы найдете качественные ремни, сумки и аксессуары, выполненные мастерами кожного дела с безукоризненным вниманием к деталям.
- Вторая остановка — мастерская стеклодувов. Изделия из флорентийского стекла — настоящие произведения искусства! Вы посмотрите, как искусные ремесленники создают удивительные украшения, вазы и статуэтки.
- Третья остановка — керамическая мастерская. Флорентийская традиционная керамика поразит вас своим разнообразием: тарелки, чашки, фигурки и скульптуры — вы найдёте здесь всё, что угодно. И даже сможете сделать заказ на изделие по собственному дизайну.
- Последняя остановка — мастерская ювелиров, которые являются настоящими художниками. Вы подберёте невероятной красоты серьги, кольца или браслеты — они станут прекрасным подарком для вас и ваших близких.
Организационные детали
- Покупки не входят в стоимость экскурсии.
- В индивидуальном порядке можно варьировать посещение лавочек в зависимости от ваших интересов
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Золотом мосту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 7409 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
Входит в следующие категории Флоренции
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