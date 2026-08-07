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потока. С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла. Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов. В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.