Что вас ожидает

Охота за сокровищами антикварных рынков

Особую атмосферу антикварных рынков итальянских пригородов невозможно передать словами — это настоящий спектакль со смешением эпох! Главная городская площадь превращается в огромную сцену, декорациями служит непрерывная вереница палаток с удивительными вещами, а актеры — это милейшие, доброжелательные продавцы, охотно вступающие в диалог со зрителями. В лабиринтах пестрых торговых рядов я стану для вас проводником, консультантом и переводчиком: помогу найти желанные вещицы, будь то посуда, картины или винтажные аксессуары, поторговаться за покупку, обратить внимание на интересные диковинки и почувствовать себя коренным итальянцем. А если экскурсия будет проходить в будни, когда рынки не работают, мы посетим антикварные магазинчики и частные лавки, которые открыты каждый день: ассортимент здесь не так велик, но поверьте, вас ждет много интересных и приятных находок на любой вкус и кошелек!

Очарование пригородов Флоренции

В зависимости от выбранного маршрута и даты поездки мы отправимся в один из небольших городов недалеко от Флоренции. Можем поехать на знаменитый рынок в очаровательный средневековый Ареццо, пройти красивейшим площадям и посмотреть на дом, в котором родился Франческо Петрарка. Или посетим уютный городок Террануова-Браччолини, а в 4-е воскресенье месяца заглянем на антикварный рынок живописного города Монтеварки, где после винтажного шоппинга вы сможете остановиться на обед в моем семейном ресторанчике с тосканскими вкусностями. Каждый из городов наполнен традициями, любопытными историями и гастрономическими особенностями, о которых я обязательно расскажу во время поездки.