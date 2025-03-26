Любите необычные вещи с историей? Погрузитесь в атмосферу антикварных рынков пригородов Флоренции и найдите уникальные винтажные сокровища
Если вы цените вещи с историей и любите итальянские традиции, эта экскурсия для вас! На антикварных рынках пригородов Флоренции вы сможете найти уникальные винтажные предметы, ощутить национальный колорит и познакомиться читать дальшеуменьшить
с местным образом жизни.
Путешествие включает посещение рынков в Ареццо, Террануова-Браччолини и Монтеварки, где вас ждут удивительные находки и гастрономические открытия. Путешествие начинается из Монтеварки, откуда мы продолжим путь на машине. Экскурсия лучше всего подходит для выходных, когда работают рынки
Особую атмосферу антикварных рынков итальянских пригородов невозможно передать словами — это настоящий спектакль со смешением эпох! Главная городская площадь превращается в огромную сцену, декорациями служит непрерывная вереница палаток с удивительными вещами, а актеры — это милейшие, доброжелательные продавцы, охотно вступающие в диалог со зрителями. В лабиринтах пестрых торговых рядов я стану для вас проводником, консультантом и переводчиком: помогу найти желанные вещицы, будь то посуда, картины или винтажные аксессуары, поторговаться за покупку, обратить внимание на интересные диковинки и почувствовать себя коренным итальянцем. А если экскурсия будет проходить в будни, когда рынки не работают, мы посетим антикварные магазинчики и частные лавки, которые открыты каждый день: ассортимент здесь не так велик, но поверьте, вас ждет много интересных и приятных находок на любой вкус и кошелек!
Очарование пригородов Флоренции
В зависимости от выбранного маршрута и даты поездки мы отправимся в один из небольших городов недалеко от Флоренции. Можем поехать на знаменитый рынок в очаровательный средневековый Ареццо, пройти красивейшим площадям и посмотреть на дом, в котором родился Франческо Петрарка. Или посетим уютный городок Террануова-Браччолини, а в 4-е воскресенье месяца заглянем на антикварный рынок живописного города Монтеварки, где после винтажного шоппинга вы сможете остановиться на обед в моем семейном ресторанчике с тосканскими вкусностями. Каждый из городов наполнен традициями, любопытными историями и гастрономическими особенностями, о которых я обязательно расскажу во время поездки.
Организационные детали
Итальянские антикварные ярмарки, как правило, проходят по выходным, поэтому путешествие лучше планировать на субботу или воскресенье
Экскурсия стартует из Монтеварки. Из Флоренции сюда идет прямой поезд (менее 40 минут в пути, стоимость билета — 6 евро в одну сторону). Я встречу вас на вокзале, а дальше мы продолжим путь на моей машине.
Обед и другие личные расходы не включены в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 432 туристов
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я читать дальшеуменьшить
не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане!
Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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олеся
Экскурсия, проведенная Гулей, была невероятно познавательной и увлекательной. Она не просто рассказала о местных достопримечательностях, но и умело погрузил нас в атмосферу Тосканы, рассказывая истории о культуре, традициях и даже читать дальшеуменьшить
гастрономических особенностях региона. Ее глубокое знание местной кухни и вина особенно впечатлило меня, она как владельца ресторана обсуждая тонкости тосканского гастрономического наследия. Ее харизма, внимание к деталям и способность поддерживать интерес каждого участника экскурсии сделали этот день незабываемым. Она знал, как правильно подобрать информацию, чтобы это было интересно и взрослым, и детям, умело поддерживая живое общение и отвечая на все вопросы. Я с уверенностью могу рекомендовать этого экскурсовода всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Тосканы и почувствовать дух этого прекрасного региона.
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Р
Роберт
Невероятная экскурсия и восхитительная Гуля! Уже смотрим билеты в Тоскану на следующий сезон, чтобы повторить этот незабываемый опыт. Гуля великолепный рассказчик. Знает Тоскану не понаслышке, так как живет здесь уже читать дальшеуменьшить
около 20 лет. Множество историй, интересных фактов, информации культурного, гастрономического и исторического характера. Мы никак не могли увести себя с антикварного рынке, Гуля отменила свои дела и продлила нашу экскурсию на дополнительное время. Все было продумано идеально, так чтобы сэкономить наше время и деньги и сократить количество перемещений. В середине экскурсии успели пообедать в аутентичном ресторанчике посреди рынка. И увезли с собой диковинку - чесночную головку весом больше килограмма, знаменитый тосканский чеснок для поцелуем. Кому интересно, тот погуглит) Гуле огромное спасибо! И очень надеемся на повторные встречи!
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Елена
Без Гули в такие магазинчик точно не добраться! Мало того, что они в маленьком городке, так ещё и вдали от оживленных улиц. Оказывается, итальянцы продают всё. То, что вам нужно, придётся читать дальшеуменьшить
поискать. Интересный опыт для нас! Поскольку мы быстро нашли и купили симпатичные вещи, спросили Гулю, нельзя ли в оставшееся время посетить какую-нибудь винодельню. Получилось два в одном: и магазинчики, и мини дегустация вина.
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М
Марина
Спасибо большое Гуля за очень приятный день, за безумно вкусную еду. Если у вас есть малейшая возможность воспользуйтесь Гулеными услугами и посетите эти края. Уже мечтаем вернуться. Ещё раз огромное спасибо.
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