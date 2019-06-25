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Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами

Gulia
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Gulia – ваш гид
Если вы так же, как и я, любите необычные вещи с историей, если вас манят старинные сказки и итальянские традиции, эта поездка для вас! Именно на ярмарках, рынках и барахолках пригородов Флоренции вы ощутите национальный колорит Тосканы, познакомитесь с местным образом жизни и, разумеется, найдете прелестные винтажные диковинки, которые ждали именно вас.

Вы не только увидите изнутри это яркое и увлекательное зрелище, но и вместе с коренными итальянцами станете его полноправным участником.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Антикварные рынки провинциальной Тосканы

Что вас ожидает

Охота за сокровищами антикварных рынков
Особую атмосферу антикварных рынков итальянских пригородов невозможно передать словами — это настоящий спектакль со смешением эпох! Главная городская площадь превращается в огромную сцену, декорациями служит непрерывная вереница палаток с удивительными вещами, а актеры — это милейшие, доброжелательные продавцы, охотно вступающие в диалог со зрителями. В лабиринтах пестрых торговых рядов я стану для вас проводником, консультантом и переводчиком: помогу найти желанные вещицы, будь то посуда, картины или винтажные аксессуары, поторговаться за покупку, обратить внимание на интересные диковинки и почувствовать себя коренным итальянцем. А если экскурсия будет проходить в будни, когда рынки не работают, мы посетим антикварные магазинчики и частные лавки, которые открыты каждый день: ассортимент здесь не так велик, но поверьте, вас ждет много интересных и приятных находок на любой вкус и кошелек!

Очарование пригородов Флоренции
В зависимости от выбранного маршрута и даты поездки мы отправимся в один из небольших городов недалеко от Флоренции. Можем поехать на знаменитый рынок в очаровательный средневековый Ареццо, пройти красивейшим площадям и посмотреть на дом, в котором родился Франческо Петрарка. Или посетим уютный городок Террануова-Браччолини, а в 4-е воскресенье месяца заглянем на антикварный рынок живописного города Монтеварки, где после винтажного шоппинга вы сможете остановиться на обед в моем семейном ресторанчике с тосканскими вкусностями. Каждый из городов наполнен традициями, любопытными историями и гастрономическими особенностями, о которых я обязательно расскажу во время поездки.

Организационные детали

  • Итальянские антикварные ярмарки, как правило, проходят по выходным, поэтому путешествие лучше планировать на субботу или воскресенье.
  • Экскурсия стартует из Монтеварки. Из Флоренции сюда идет прямой поезд (менее 40 минут в пути, стоимость билета — 6 евро в одну сторону). Я встречу вас на вокзале, а дальше мы продолжим путь на моей машине.
  • Обед и другие личные расходы не включены в стоимость экскурсии.
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Антикварные рынки провинциальной Тосканы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gulia
Gulia
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 июня 2019
Спасибо большое Гуля за очень приятный день, за безумно вкусную еду. Если у вас есть малейшая возможность воспользуйтесь Гулеными услугами и посетите эти края. Уже мечтаем вернуться. Ещё раз огромное спасибо.

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