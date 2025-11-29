Как же красиво украшена Флоренция в предновогодние дни! Приглашаю вас насладиться предпраздничной атмосферой, атмосферой чудес и волшебства.
Описание экскурсииТолько с 23 ноября по 15 декабря приглашаю вас на новогоднюю ярмарку, где вы можете с горячим глинтвейном в руках под звуки новогоднего хоу-хоу-хоу осмотреть сказочные красочные ряды и познакомиться с достопримечательностями города. Важно знать:
- Вас ждет мини-экскурсия с охватом главных достопримечательностей (1 час) + ярмарка;
- Экскурсия действует только с 27 ноября по 15 декабря.
С 28 ноября по 15 декабря в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Дуомо
- Палаццо Веккио
- Понте Веккио
- Санта Кроче
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дуомо
Завершение: Санта Кроче
Когда и сколько длится?
Когда: С 28 ноября по 15 декабря в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.