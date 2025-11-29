Индивидуальная
Рождественская Флоренция
Начало: Дуомо
«Только с 23 ноября по 15 декабря приглашаю вас на новогоднюю ярмарку, где вы можете с горячим глинтвейном в руках под звуки новогоднего хоу-хоу-хоу осмотреть сказочные красочные ряды и познакомиться с достопримечательностями города»
Расписание: С 28 ноября по 15 декабря в 11:00
€30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Русский след в сердце Флоренции
Отправиться в нетуристические кварталы и увидеть город совсем с другой стороны
Начало: У дворца Питти
«Православная церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца»
Расписание: в субботу в 11:30
Завтра в 11:30
6 дек в 11:30
€116 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Рождественская Флоренция и её сокровища
Флоренция в декабре превращается в сказку: огни, ярмарки и шедевры искусства ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по городу
Начало: Пл. Сан Лоренцо под памятником
«На прогулке по нарядным улицам города вы познакомитесь с традициями празднования Рождества в Италии, узнаете, как принято встречать зимние праздники в итальянских семьях и почему вплоть до 18 века Новый Год во Флоренции отмечали в марте»
30 ноя в 16:00
1 дек в 16:00
€450 за всё до 5 чел.
