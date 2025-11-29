Найдено 3 экскурсии в категории « Зимние » во Флоренции на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная Рождественская Флоренция Начало: Дуомо «Только с 23 ноября по 15 декабря приглашаю вас на новогоднюю ярмарку, где вы можете с горячим глинтвейном в руках под звуки новогоднего хоу-хоу-хоу осмотреть сказочные красочные ряды и познакомиться с достопримечательностями города» Расписание: С 28 ноября по 15 декабря в 11:00 €30 за человека Пешая 5 часов Мини-группа до 10 чел. Русский след в сердце Флоренции Отправиться в нетуристические кварталы и увидеть город совсем с другой стороны Начало: У дворца Питти «Православная церковь Рождества Христова и Николая Чудотворца» Расписание: в субботу в 11:30 €116 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Рождественская Флоренция и её сокровища Флоренция в декабре превращается в сказку: огни, ярмарки и шедевры искусства ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по городу Начало: Пл. Сан Лоренцо под памятником «На прогулке по нарядным улицам города вы познакомитесь с традициями празднования Рождества в Италии, узнаете, как принято встречать зимние праздники в итальянских семьях и почему вплоть до 18 века Новый Год во Флоренции отмечали в марте» €450 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Флоренции

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Зимние»

Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Зимние», цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь