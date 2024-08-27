Экскурсии во Флоренции весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» во Флоренции на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Секреты галереи Уффици для всех
124 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
«С ноября по февраль билет стоит 12€ (плюс 4€ за предварительный заказ), с марта по октябрь — 20€ (плюс 4€ за предварительный заказ)»
Завтра в 08:30
5 сен в 11:30
160 за всё до 8 чел.
Галерея Уффици: от готики до барокко
98 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
5 сен в 12:30
10 сен в 08:30
150 за всё до 9 чел.
Вдохновляющая Флоренция
Пешая
3 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдохновляющая Флоренция: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, раскройте её тайны и узнайте, как создавались шедевры. Прогулка по историческим местам и легендам города
«Как и «Весна» Боттичелли, она способна очаровать каждого»
5 сен в 10:30
6 сен в 10:30
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 августа 2024
    Секреты галереи Уффици для всех
    Лидия свою экскурсию по Флоренции провела на одном дыхании, интересно и познавательно. Смогла заинтересовать своими рассказами-загадками наших двух детей 11 и 15 лет, которые активно включились в процесс изучения истории галереи и Флоренции.
  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Мария прекрасно провела экскурсию) очень динамично, профессионально! Рекомендуем однозначно!
  • S
    Svetlana
    21 августа 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Экскурсия понравилась. Информативно и организовано. Марии спасибо! Она очень интересный рассказчик.
  • К
    Ксения
    13 августа 2024
    Секреты галереи Уффици для всех
    Я хотела бы выразить благодарность Лидии за потрясающую экскурсию по галерее Уффици. Время пролетело незаметно, но мы узнали огромное количество
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    информации про Флоренцию, про галерею, художников и историю. Дети- 11 и 13 лет тоже были в восторге. Лидия- чудесный человек и экскурсовод! Очень рекомендуем!

  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Вдохновляющая Флоренция
    Экскурсия очень понравилась! Огромные спасибо Екатерине.
  • K
    Katerina
    28 июля 2024
    Галерея Уффици: от готики до барокко
    Спасибо Маше за чудесный день! Нам с дочкой понравилось абсолютно все!!!
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Секреты галереи Уффици для всех
    Спасибо большое, Лидия! Время на экскурсии по Уффици пролетело незаметно, а впечатлений осталась масса. Мы были с детьми 8 и 15 лет. Всем было интересно.
  • V
    Vladislava
    17 июля 2024
    Вдохновляющая Флоренция
    Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с каким вдохновением рассказывает. Вот
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    Екатерина на 1000% такой человек и специалист: невероятно увлеченный Флоренцией, и вкусно преподносящий факты со всех сторон! Я обожаю Флоренцию и у меня был опыт прогулки с гидом здесь, и после той прогулки я искала нового и нашла Екатерину. И знаете, что еще показательно, когда мы шли с экскурсией, у одного из соборов мы встретили русско-говорящую компанию с другим гидом и через пару минут они попросили у Екатерины ее контакт. Потому что она действительно настолько тонко знает каждую деталь, настолько связывает каждую историю, что картина Флоренции выписывается для тебя так многогранно и ярко, и ты заново влюбляешься в город. Екатерина настояла на том, чтобы мы пошли в капеллу Медичи, и у нас случился такой культурный шок, фото не передают и толики красоты. мы очень благодарны за этот опыт. Мы все были в полнейшем восторге, огромное спасибо!

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  • В
    Владислав
    23 мая 2024
    Вдохновляющая Флоренция
    Екатерина не только супер профессионал своего дела, который днями напролет может говорить об искусстве и всем, что с этим связано,
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    но и прекрасный человек, с которым не замечаешь проведенного времени и пройденного расстояния! Прошло уже больше недели, а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии и Флоренции. Екатерина ответила на миллион вопросов по теме и нет, дала много советов, показала лучшие места в городе, помогла забронировать столик в ресторане. С огромным нетерпением ждём свое следующее путешествие во Флоренцию, чтобы снова пройтись с Екатериной по этому великолепному городу и вновь прикоснуться к истории. Спасибо за незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты галереи Уффици для всех
  2. Галерея Уффици: от готики до барокко
  3. Вдохновляющая Флоренция
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в сентябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Весенние», 225 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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