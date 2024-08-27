2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
«С ноября по февраль билет стоит 12€ (плюс 4€ за предварительный заказ), с марта по октябрь — 20€ (плюс 4€ за предварительный заказ)»
Завтра в 08:30
5 сен в 11:30
€160 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
5 сен в 12:30
10 сен в 08:30
€150 за всё до 9 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдохновляющая Флоренция: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, раскройте её тайны и узнайте, как создавались шедевры. Прогулка по историческим местам и легендам города
«Как и «Весна» Боттичелли, она способна очаровать каждого»
5 сен в 10:30
6 сен в 10:30
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 августа 2024Лидия свою экскурсию по Флоренции провела на одном дыхании, интересно и познавательно. Смогла заинтересовать своими рассказами-загадками наших двух детей 11 и 15 лет, которые активно включились в процесс изучения истории галереи и Флоренции.
- ИИрина24 августа 2024Мария прекрасно провела экскурсию) очень динамично, профессионально! Рекомендуем однозначно!
- SSvetlana21 августа 2024Экскурсия понравилась. Информативно и организовано. Марии спасибо! Она очень интересный рассказчик.
- ККсения13 августа 2024Я хотела бы выразить благодарность Лидии за потрясающую экскурсию по галерее Уффици. Время пролетело незаметно, но мы узнали огромное количество
- ЕЕлена6 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Огромные спасибо Екатерине.
- KKaterina28 июля 2024Спасибо Маше за чудесный день! Нам с дочкой понравилось абсолютно все!!!
- ДДмитрий24 июля 2024Спасибо большое, Лидия! Время на экскурсии по Уффици пролетело незаметно, а впечатлений осталась масса. Мы были с детьми 8 и 15 лет. Всем было интересно.
- VVladislava17 июля 2024Классный гид-это, когда вы идете группой и перешёптываетесь о том, как человек любит город и с каким вдохновением рассказывает. Вот
- ВВладислав23 мая 2024Екатерина не только супер профессионал своего дела, который днями напролет может говорить об искусстве и всем, что с этим связано,
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Весенние»
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