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Екатерина на 1000% такой человек и специалист: невероятно увлеченный Флоренцией, и вкусно преподносящий факты со всех сторон! Я обожаю Флоренцию и у меня был опыт прогулки с гидом здесь, и после той прогулки я искала нового и нашла Екатерину. И знаете, что еще показательно, когда мы шли с экскурсией, у одного из соборов мы встретили русско-говорящую компанию с другим гидом и через пару минут они попросили у Екатерины ее контакт. Потому что она действительно настолько тонко знает каждую деталь, настолько связывает каждую историю, что картина Флоренции выписывается для тебя так многогранно и ярко, и ты заново влюбляешься в город. Екатерина настояла на том, чтобы мы пошли в капеллу Медичи, и у нас случился такой культурный шок, фото не передают и толики красоты. мы очень благодарны за этот опыт. Мы все были в полнейшем восторге, огромное спасибо!