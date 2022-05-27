Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Шоколадная загадка

Данная экскурсия расскажет вам насколько интересной, непростой и захватывающей может быть шоколадная жизнь

Данная экскурсия расскажет вам насколько интересной, непростой и захватывающей может быть шоколадная жизнь.

В ходе тура по Флоренции вы не только увидите самые красивые туристические «хиты» города, но и откроете для себя многие места, которые так или иначе повествуют об отдельных страницах шоколадной истории.
Шоколадная загадка
Шоколадная загадка
Шоколадная загадка
Шоколадная загадка
Шоколадная загадка
Шоколадная загадка

Что вас ожидает:

Интересно и со вкусом

Во время экскурсии я познакомлю вас с историей Флоренции (в необычном ракурсе) и расскажу об эволюции вкуса к шоколаду в мире и в Италии. Как мода на употребление шоколада навсегда изменила привычку флорентийцев (и итальянцев) завтракать. В ходе экскурсии вы узнаете в каком виде употребляли шоколад майа и ацтеки, какие изменения внесли испанцы, что случилось при дворе династий Медичи, Лорена и Савойа, каковы современные тенденции шоколадного мастерства и т. д. Продегустируете разные вкусы горячего шоколада в исторических кафе Флоренции и/или посетите бутики именитых шоколатье города. Получите заряд бодрости и хорошего настроения от вкусной и познавательной экскурсии!

Первенство в шоколадной гонке

Многие шоколадные страны мира претендуют на первенство как в производстве, так и в потреблении этого чудо-лакомства. Многие страны пытаются отвоевать и заслужить признание самой шоколадной страны, в которой изготавливают самый вкусный, самый необычный, самый качественный шоколад. И пока другие страны борются, отвоевывая это звание, Италия молча и по праву считает себя самой шоколадной страной мира, при этом не пытаясь никому ничего доказывать.

«Шоколадная долина»

Тоскана известна во всем мире как «Шоколадная долина» (Tuscan Chocolate Valley). Современная Тоскана — это царство настоящих профессионалов-шоколатье, которые работают в маленьких шоколадных бутиках, где процесс изготовления шоколадных шедевров происходит вручную, без автоматизированных производственных линий. Только так можно приготовить настоящий шоколад из натуральных ингредиентов с гармоничной добавкой профессионализма, фантазии и любви мастера в каждое творение, предлагая продукты высочайшего качества известные и популярные во всем мире!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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