Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Что вас ожидает:

Интересно и со вкусом

Во время экскурсии я познакомлю вас с историей Флоренции (в необычном ракурсе) и расскажу об эволюции вкуса к шоколаду в мире и в Италии. Как мода на употребление шоколада навсегда изменила привычку флорентийцев (и итальянцев) завтракать. В ходе экскурсии вы узнаете в каком виде употребляли шоколад майа и ацтеки, какие изменения внесли испанцы, что случилось при дворе династий Медичи, Лорена и Савойа, каковы современные тенденции шоколадного мастерства и т. д. Продегустируете разные вкусы горячего шоколада в исторических кафе Флоренции и/или посетите бутики именитых шоколатье города. Получите заряд бодрости и хорошего настроения от вкусной и познавательной экскурсии!

Первенство в шоколадной гонке

Многие шоколадные страны мира претендуют на первенство как в производстве, так и в потреблении этого чудо-лакомства. Многие страны пытаются отвоевать и заслужить признание самой шоколадной страны, в которой изготавливают самый вкусный, самый необычный, самый качественный шоколад. И пока другие страны борются, отвоевывая это звание, Италия молча и по праву считает себя самой шоколадной страной мира, при этом не пытаясь никому ничего доказывать.

«Шоколадная долина»

Тоскана известна во всем мире как «Шоколадная долина» (Tuscan Chocolate Valley). Современная Тоскана — это царство настоящих профессионалов-шоколатье, которые работают в маленьких шоколадных бутиках, где процесс изготовления шоколадных шедевров происходит вручную, без автоматизированных производственных линий. Только так можно приготовить настоящий шоколад из натуральных ингредиентов с гармоничной добавкой профессионализма, фантазии и любви мастера в каждое творение, предлагая продукты высочайшего качества известные и популярные во всем мире!

Важная информация: