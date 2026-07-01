Настоящая Тоскана: замки, дегустация вин и потрясающие пейзажи (18+)
Познакомиться с традициями виноделия и узнать историю старинной графской семьи (из Флоренции)
Почему сорт винограда санджовезе стал королём Тосканы? Какие секреты хранят старинные винные погреба? Почему во многие исторические замки региона просто так не попасть? Ответы вы получите на этой экскурсии.
Вы узнаете, как делают знаменитые тосканские вина и почему оливковое масло называют эликсиром долголетия. А ещё побродите по улицам средневекового городка.
Описание экскурсии
8:40 — встреча в центре Флоренции. Садимся на трамвай и едем до автостанции Villa Costanza, где нас забирает водитель
9:10 — дорога из Флоренции. По пути я расскажу историю кьянти: как простое вино для крестьян стало одним из самых признанных в мире
9:40 — прогулка у виноградников замка. Вы увидите живописные пейзажи и узнаете историю замка и старинной графской семьи, которой он принадлежит до сих пор
10:00 — замок-винодельня
Зайдёте в цех оливкового масла и винные погреба
Подниметесь на башню, где выдерживают Vin Santo, — оттуда открывается панорама на холмы с виноградниками и кипарисами
Пробуете вина, масло, колбасы и сыры
Узнаете, почему оливковое масло называют эликсиром молодости
12:45–13:30 — прогулка по виноградникам и кипарисовой аллее. Вдыхаем тосканский воздух, останавливаемся в самых красивых точках и делаем фотографии на память. Здесь вы узнаете о санджовезе — винограде, который стал королём региона
14:15–16:00 — вилла-винодельня
Спуститесь в старинные погреба
Разберётесь, чем отличается производство красных, розовых и белых вин
Послушаете историю виллы, которой несколько столетий
Продегустируете вина, местные колбасы и сыры
16:30–17:00 — Чертальдо Альто. Бродим по узким улочкам, вглядываемся в старые камни и ловим атмосферу Средневековья
17:10 — парк и обзорная площадка. Выходим на холмы, гуляем по кипарисовой аллее, перед вами — открыточная Тоскана
17:30–18:20 — возвращение во Флоренцию
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на автомобиле с кондиционером, перевод с итальянского или английского языка на русский во время экскурсий по замку и вилле
Экскурсии по винодельческим хозяйствам проводят сотрудники, поэтому вместе с вами могут находиться другие люди
Обед не предусмотрен, так как дегустации сытные
Если вы не едите сыры, колбасы, глютен — предупредите заранее
В замке есть лестница на башню, подъём несложный. Но если вы не захотите подниматься, можно будет подождать в одном из залов
Дополнительно оплачивается (за чел.)
Экскурсия по замку с дегустацией — €35–40
Экскурсия по вилле с дегустацией — €35–40
Поездка на трамвае — €3,4
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Valfonda
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 269 туристов
Привет! Я Надя, русскоговорящий лицензированный гид в Италии, в прошлом — телевизионный журналист. Я бы хотела, чтобы вы почувствовали атмосферу настоящей, а не только туристической Италии, поэтому предлагаю экскурсии по читать дальшеуменьшить
Флоренции, которые несколько отличаются от стандартных маршрутов. Мы побываем в атмосферных и живописных местах, связанных с историей города. И в то же время вы увидите Флоренцию с неожиданной стороны. А ещё я приглашаю вас отправиться со мной за пределы Флоренции — в регион Кьянти, знаменитый производством красных вин.
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