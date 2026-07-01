Почему сорт винограда санджовезе стал королём Тосканы? Какие секреты хранят старинные винные погреба? Почему во многие исторические замки региона просто так не попасть? Ответы вы получите на этой экскурсии. Вы узнаете, как делают знаменитые тосканские вина и почему оливковое масло называют эликсиром долголетия. А ещё побродите по улицам средневекового городка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:40 — встреча в центре Флоренции. Садимся на трамвай и едем до автостанции Villa Costanza, где нас забирает водитель

9:10 — дорога из Флоренции. По пути я расскажу историю кьянти: как простое вино для крестьян стало одним из самых признанных в мире

9:40 — прогулка у виноградников замка. Вы увидите живописные пейзажи и узнаете историю замка и старинной графской семьи, которой он принадлежит до сих пор

10:00 — замок-винодельня

Зайдёте в цех оливкового масла и винные погреба

Подниметесь на башню, где выдерживают Vin Santo, — оттуда открывается панорама на холмы с виноградниками и кипарисами

Пробуете вина, масло, колбасы и сыры

Узнаете, почему оливковое масло называют эликсиром молодости

12:45–13:30 — прогулка по виноградникам и кипарисовой аллее. Вдыхаем тосканский воздух, останавливаемся в самых красивых точках и делаем фотографии на память. Здесь вы узнаете о санджовезе — винограде, который стал королём региона

14:15–16:00 — вилла-винодельня

Спуститесь в старинные погреба

Разберётесь, чем отличается производство красных, розовых и белых вин

Послушаете историю виллы, которой несколько столетий

Продегустируете вина, местные колбасы и сыры

16:30–17:00 — Чертальдо Альто. Бродим по узким улочкам, вглядываемся в старые камни и ловим атмосферу Средневековья

17:10 — парк и обзорная площадка. Выходим на холмы, гуляем по кипарисовой аллее, перед вами — открыточная Тоскана

17:30–18:20 — возвращение во Флоренцию

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит: трансфер на автомобиле с кондиционером, перевод с итальянского или английского языка на русский во время экскурсий по замку и вилле

Экскурсии по винодельческим хозяйствам проводят сотрудники, поэтому вместе с вами могут находиться другие люди

Обед не предусмотрен, так как дегустации сытные

Если вы не едите сыры, колбасы, глютен — предупредите заранее

В замке есть лестница на башню, подъём несложный. Но если вы не захотите подниматься, можно будет подождать в одном из залов

Дополнительно оплачивается (за чел.)