Сокровища галереи Академии во Флоренции: путь к Микеланджело

Прочувствовать непокорный дух мастера и ощутить движение его души через шедевры
Приглашаю вас на встречу с Микеланджело — противоречивым и страстным человеком, который умел слышать камень и заставлял мрамор дышать.

Мы пройдём путь скульптора — от замысла к форме и поговорим о его творчестве в широком контексте флорентийского искусства: живописи, скульптуры и музыки, которые сформировали художественный язык эпохи.
Описание экскурсии

  • Вы познакомитесь с шедевром божественного Микеланджело — красавцем Давидом, который был создан для Флорентийской Республики
  • Полюбуетесь незавершёнными статуями «Пленников» Микеланджело, и «Пьетой Палестрины»
  • Мы сосредоточимся на личности Микеланджело, его особом отношении к камню и проследим тонкие нити его творческой души
  • Вы узнаете о рабочем процессе скульпторов в зале гипсотеки
  • Увидите старинные и редкие произведения скрипичного мастера Страдивари
  • Рассмотрите гипсовые модели скульпторов 19 века
  • Особое внимание уделим и живописи — работам Джотто, Боттичелли, Гирландайо и Учелло, чтобы проследить развитие флорентийской художественной традиции

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты: €20 — взрослый, €4 — детский.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в галерею
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 3428 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
читать дальше

утреннего кофе, скрытые детали и истории, которые оживают за каждым фасадом. Я с удовольствием расскажу вам о Флоренции без спешки и формальностей — так, чтобы вы почувствовали её атмосферу и увезли с собой тёплые эмоции и вдохновение. Буду очень рада нашей встрече!

