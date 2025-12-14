Приглашаю вас на встречу с Микеланджело — противоречивым и страстным человеком, который умел слышать камень и заставлял мрамор дышать.
Мы пройдём путь скульптора — от замысла к форме и поговорим о его творчестве в широком контексте флорентийского искусства: живописи, скульптуры и музыки, которые сформировали художественный язык эпохи.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с шедевром божественного Микеланджело — красавцем Давидом, который был создан для Флорентийской Республики
- Полюбуетесь незавершёнными статуями «Пленников» Микеланджело, и «Пьетой Палестрины»
- Мы сосредоточимся на личности Микеланджело, его особом отношении к камню и проследим тонкие нити его творческой души
- Вы узнаете о рабочем процессе скульпторов в зале гипсотеки
- Увидите старинные и редкие произведения скрипичного мастера Страдивари
- Рассмотрите гипсовые модели скульпторов 19 века
- Особое внимание уделим и живописи — работам Джотто, Боттичелли, Гирландайо и Учелло, чтобы проследить развитие флорентийской художественной традиции
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: €20 — взрослый, €4 — детский.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в галерею
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 3428 туристов
Бонжорно, друзья! Флоренция — мой дом с 2009 года. С 2011 я работаю здесь профессиональным лицензированным гидом. Мне хочется познакомить вас с городом так, как вижу его сама: уютные улочки, запах
