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Входной билет в музей Леонардо да Винчи

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Флоренции
Вы сможете прикоснуться к изобретениям гения, сфотографироваться с Джокондой и полетать на виртуальном орнитоптере.

В самом центре Флоренции, всего в 100 метрах от Галереи Академии, находится музей 🖼 Леонардо да Винчи.

Здесь вы разберетесь в устройстве более чем 50 машин и механизмов, созданных на основании его Кодекса.

Также вы посетите экспериментальные лаборатории, где можно будет построить мост, многогранник и купол Леонардо.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей

  • €11 за человека

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Входной билет в музей Леонардо да Винчи
Входной билет в музей Леонардо да Винчи

Что вы увидите

  • Музей Леонардо да Винчи
Музей Леонардо да Винчи находится в самом центре Флоренции, всего в нескольких шагах от Галереи Академии на Via dei Servi 66.
Для вашего удобства музей 🖼 разделен на 4 секции – земля, вода, воздух и огонь, и предоставляет всю информацию на русском, итальянском, английском, французском, немецком и испанском языках. Используйте мультимедийные дисплеи, чтобы расширить свои познания о жизни и работах удивительного художника и изобретателя.

Что вас ждет в музее Леонардо да Винчи:

  • Более 50 рабочих машин реальных размеров, созданных на основе глубокого изучения рисунков Да Винчи из его Кодексов.
  • Экспериментальные инновационные лаборатории, где можно построить мосты, купола, многогранник Леонардо и многое другое.
  • Некоторые из самых известных картин Леонардо.
  • Посмотрите изнутри, как работают машины великого гения Леонардо.
  • Соберёте и разберёте мост и купол Леонардо.
  • 3D-станция виртуальной реальности Oculus
Что входит
  • Входной билет без комиссий и дополнительных расходов
  • Использование 3D-станций виртуальной реальности Oculus
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Подарок в честь 500-й годовщины со дня смерти Леонардо да Винчи (для тех, кто приобрел билеты онлайн)
Что не входит
  • Экскурсия с гидом (на итальянском, французском, испанском и английском языках)
  • Аудиогиды
Начало и место завершения
🚩 Музей Леонардо да Винчи
Входной билет в музей Леонардо да Винчи
Входной билет в музей Леонардо да Винчи
Входной билет в музей Леонардо да Винчи
Входной билет в музей Леонардо да Винчи

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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10 отзывов оставили туристы

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