Музей Леонардо да Винчи находится в самом центре Флоренции, всего в нескольких шагах от Галереи Академии на Via dei Servi 66.

Для вашего удобства музей 🖼 разделен на 4 секции – земля, вода, воздух и огонь, и предоставляет всю информацию на русском, итальянском, английском, французском, немецком и испанском языках. Используйте мультимедийные дисплеи, чтобы расширить свои познания о жизни и работах удивительного художника и изобретателя.

Что вас ждет в музее Леонардо да Винчи: