Музей Леонардо да Винчи находится в самом центре Флоренции, всего в нескольких шагах от Галереи Академии на Via dei Servi 66.
Для вашего удобства музей 🖼 разделен на 4 секции – земля, вода, воздух и огонь, и предоставляет всю информацию на русском, итальянском, английском, французском, немецком и испанском языках. Используйте мультимедийные дисплеи, чтобы расширить свои познания о жизни и работах удивительного художника и изобретателя.
Что вас ждет в музее Леонардо да Винчи:
Более 50 рабочих машин реальных размеров, созданных на основе глубокого изучения рисунков Да Винчи из его Кодексов.
Экспериментальные инновационные лаборатории, где можно построить мосты, купола, многогранник Леонардо и многое другое.
Некоторые из самых известных картин Леонардо.
Посмотрите изнутри, как работают машины великого гения Леонардо.
Соберёте и разберёте мост и купол Леонардо.
3D-станция виртуальной реальности Oculus
Что входит
Входной билет без комиссий и дополнительных расходов
Использование 3D-станций виртуальной реальности Oculus
Бесплатный Wi-Fi
Подарок в честь 500-й годовщины со дня смерти Леонардо да Винчи (для тех, кто приобрел билеты онлайн)
Что не входит
Экскурсия с гидом (на итальянском, французском, испанском и английском языках)
Аудиогиды
Начало и место завершения
🚩 Музей Леонардо да Винчи
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