22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Искусство по порядку

Чтобы у вас сформировалось правильное впечатление о разных этапах в искусстве, мы будем посещать залы в хронологическом порядке: от древности и до 17 века. Сначала вы изучите работы в зале иконописи, затем полотна эпохи Раннего Ренессанса, за которыми последует творчество Боттичелли. Осматривая восьмиугольный зал Трибуны, вы уже будете предвкушать встречу с шедеврами Леонардо да Винчи. А после гения Леонардо вам предстоит оценить не менее талантливую живопись его современников — Микеланджело и Рафаэля. Неоклассический зал с античными скульптурами разнообразит великолепные полотна. Портреты Медичи приблизят вас к жизни коронованных особ. А залы, где выставлены работы Тициана и Караваджо, завершат ваше путешествие по миру гениев и оставят за собой ощутимое желание создать что-то прекрасное!

О тайнах Медичи, конкуренции гениев Ренессанса и других эпизодах истории

Я наполню смыслом картины художников, в которых раньше вы видели лишь поэзию и красоту. На какие-то работы мы просто посмотрим, какие-то разберём на сюжеты для более лёгкого восприятия. Помимо рассказов о символизме и техниках живописи я поделюсь историями жизни мастеров: вы узнаете о молчаливом противоборстве Леонардо да Винчи и Рафаэля, приоткроете завесу тайны над жизнью властной династии Медичи, услышите о канонах женской красоты Средневековья и ещё о многих прелюбопытных тайнах и событиях.