22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений

Восхититься живописью и талантливыми мастерами вдвойне, узнав о тайных смыслах их работ

Мария
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Мария – ваш гид
В Уффици так много шедевров разных эпох, здесь нехитрым делом будет потеряться и не уловить смысла картин и скульптур.

Я проведу вас по залам от самых истоков искусства и поэтапно расскажу о символах полотен и художниках, аккуратно вплетая их идеи в те времена, когда они жили и творили.

Вы приблизитесь к прекрасному, поймёте искусство и научитесь отличать работы Рафаэля и Микеланджело.
€30
26 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Piazza della Signoria
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У этой экскурсии22 отзыва
5
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений

Что вас ожидает

Искусство по порядку
Чтобы у вас сформировалось правильное впечатление о разных этапах в искусстве, мы будем посещать залы в хронологическом порядке: от древности и до 17 века. Сначала вы изучите работы в зале иконописи, затем полотна эпохи Раннего Ренессанса, за которыми последует творчество Боттичелли. Осматривая восьмиугольный зал Трибуны, вы уже будете предвкушать встречу с шедеврами Леонардо да Винчи. А после гения Леонардо вам предстоит оценить не менее талантливую живопись его современников — Микеланджело и Рафаэля. Неоклассический зал с античными скульптурами разнообразит великолепные полотна. Портреты Медичи приблизят вас к жизни коронованных особ. А залы, где выставлены работы Тициана и Караваджо, завершат ваше путешествие по миру гениев и оставят за собой ощутимое желание создать что-то прекрасное!

О тайнах Медичи, конкуренции гениев Ренессанса и других эпизодах истории
Я наполню смыслом картины художников, в которых раньше вы видели лишь поэзию и красоту. На какие-то работы мы просто посмотрим, какие-то разберём на сюжеты для более лёгкого восприятия. Помимо рассказов о символизме и техниках живописи я поделюсь историями жизни мастеров: вы узнаете о молчаливом противоборстве Леонардо да Винчи и Рафаэля, приоткроете завесу тайны над жизнью властной династии Медичи, услышите о канонах женской красоты Средневековья и ещё о многих прелюбопытных тайнах и событиях.

Организационные детали

  • Наушники входят в стоимость экскурсии
  • Билет в галерею вы покупаете самостоятельно. Но если возникнут вопросы, я всегда готова вам помочь.
  • Обратите внимание, стоимость билетов меняется в зависимости от месяца:
    c 01.03 по 31.10. — 24 евро/взрослый, 4 евро для детей до 18 лет
    c 01.11 по 28.02 — 16 евро/взрослый, 4 евро для детей до 18 лет.
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Piazza della Signoria.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мария
Мария
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Экскурсия была превосходная! Мария помогла понять, что к чему и разложить все по полочкам в голове. Однозначно рекомендую посетить эту экскурсию именно с Марией.
25 февраля 2020
Большое спасибо Марие за то, что познакомила нас с шедеврами галереи Уфицци, открыв во время экскурсии массу дотоле неизвестных и весьма любопытных фактов о жизни и творчестве мастеров эпохи Возрождения. Экскурсия прошла на одном дыхании, часы пролетели незаметно благодаря творческому подходу и легкой артистичной манере, в которой Мария излагала информацию. Как результат, мы обогащены новыми эмоциями и впечатлениями. Ещё раз спасибо Марие, что поделилась с нами своими накопленными знаниями, создав почву для дальнейшего погружения в прекрасный мир Ренессанса.
20 февраля 2020
Со школы мечтала посетить галерею Уффици и увидеть оригиналы моих любимых мастеров Возрождения. Мария сделала эту встречу незабываемой! Сразу чувствуется - человек работает по призванию! Было очень интересно, 2 часа пролетели на одном дыхании! Очень рекомендую!
19 февраля 2020
Очень интересная Экскурсия по Уффици! Мария из числа тех экскурсоводов, которые любят то, о чем рассказывают, и нас заставила проникнуться! Мы были с детьми 7 и 14 лет. Девочки слушали Марию как заворожённые! Всем рекомендую посетить Уффици с Марией!
17 февраля 2020
Мария, большое спасибо за насыщенную, познавательную и интересную экскурсию. Спасибо за Ваши знания, которыми Вы с нами поделились, и за интересно расставленные акценты. Экскурсия прошла незаметно и легко. А ещё спасибо за наушники- в них Вас всегда было слышно!
17 февраля 2020
Экскурсия прошла великолепно! Благодаря Марии узнали много интересных фактов
2 февраля 2020
Большое спасибо Оксане за экскурсию, было осень интересно!!!!!!
21 января 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Марией. Было познавательно, не скучно, запоминающе!!! Мария легко окунула нас в художественный мир Уфицы!!! Хочется сказать ей большое спасибо! Всем советуем!
2 января 2020
Экскурсия прошла очень интересно и динамично. Были с ребёнком 8 лет, боялись, что ей будет скучно, но напротив, было много интересных фактов и любопытных историй ориентированных на ребёнка. Людей в галлерее было много, но мы нигде не стояли в очередях, Мария нас проводила самыми короткими и быстрыми путями. От экскурсии остались только положительные впечатления, спасибо!,
1 января 2020
Замечательная экскурсия. Мария провела по основным залам Уффици, рассказала про основные вехи истории и экскурсия пролетела совершенно незаметно.
Ещё 12 отзывов

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