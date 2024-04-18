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Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 апреля 2024Самая лучшая экскурсия по Флоренции! Детям очень понравилось! Наталья суперский рассказчик, очень живая и зажигающая
- MMariia12 апреля 2024Остались очень довольны экскурсией (семья с двумя детьми, мальчики 7 и 10 лет). Гид Наталья быстро и легко наладила коммуникацию
- ЕЕлена8 апреля 2024Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Интерактивные»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 134. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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