Интерактивные экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Интерактивные» во Флоренции на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
134 за всё до 8 чел.
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
98 за всё до 5 чел.
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
    Самая лучшая экскурсия по Флоренции! Детям очень понравилось! Наталья суперский рассказчик, очень живая и зажигающая
  • M
    Mariia
    12 апреля 2024
    Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
    Остались очень довольны экскурсией (семья с двумя детьми, мальчики 7 и 10 лет). Гид Наталья быстро и легко наладила коммуникацию
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    с детьми, с первых же минут захватила их внимание и через простой диалог быстро заинтересовала их экскурсией. Оказалось, что намного интереснее и информативнее смотреть/взаимодействовать с экспонатами музея, соединяя в единое биографию Леонардо да Винчи, ход истории, размышляя над вопросами о личности великого изобретателя, которые по сей день остаются без ответа. Особенно понравилась подача информации. Дети запомнили множество фактов, которыми охотно делились с бабушкой и дедушкой спустя несколько дней! Отличная образовательная экскурсия!

  • Е
    Елена
    8 апреля 2024
    Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
    Хочу написать отзыв, потому что очень важно в путешествиях с детьми их заинтересовать, особенно вечно недовольных подростков! Лидии удалось это
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    сделать на 100 % очень легко к восприятию, интересные истории, легенды и факты, сыну было интересно и родители узнали много нового. Очень рекомендую, таких экскурсий мало, а они очень нужны. Спасибо Лидия

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
  2. Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
  3. Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Интерактивные" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 134. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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