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с детьми, с первых же минут захватила их внимание и через простой диалог быстро заинтересовала их экскурсией. Оказалось, что намного интереснее и информативнее смотреть/взаимодействовать с экспонатами музея, соединяя в единое биографию Леонардо да Винчи, ход истории, размышляя над вопросами о личности великого изобретателя, которые по сей день остаются без ответа. Особенно понравилась подача информации. Дети запомнили множество фактов, которыми охотно делились с бабушкой и дедушкой спустя несколько дней! Отличная образовательная экскурсия!