1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Генуя сегодня: путешествие по историческому центру и встреча с историей
Погрузитесь в удивительный мир Генуи, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с прошлым и настоящим этого великолепного города
«кафедральный Готический собор Сан Лоренцо (XII-XIV вв»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великая и противоречивая Генуя: путешествие по времени и культуре
Погрузитесь в атмосферу Генуи: от средневековых улочек до современных проспектов. Экскурсия раскроет город как никогда прежде
Начало: Пиацца де Ферари или Старый Порт
«Вы посетите великолепный кафедральный собор и найдете в нем приметы стиля позднего барокко, рассмотрите здание первого банка в Европе и заглянете на площадь, где зарождалась городская торговля»
Завтра в 19:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены, которые умеют рассказывать: индивидуальная экскурсия по Генуе
Авторская экскурсия по Генуе с погружением в историю города и его великолепные достопримечательности. Узнайте тайны и легенды древнего порта
Начало: Около Аквариума
«Удивительным будет посещение кафедрального собора Св»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Buongiorno, Генуя: путешествие по историческому и кулинарному наследию
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Генуе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Лигурии останутся с вами навсегда
Начало: Piazza de Ferrari или Porto Antico
«И конечно, вы увидите мощные стены средневековых ворот Порта-Сопрана и кафедральный собор Сан-Лоренцо и прогуляетесь до нового порта»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический центр гордой Генуи
Увидеть и изучить главные достопримечательности на авторской обзорной экскурсии
«Вас ждёт дворец Святого Георгия, украшенный пышными фресками, и кафедральный собор, который строили три столетия»
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
«Впечатлитесь собором Сан-Лоренцо, где находятся сокровища и реликвии католического мира, включая мощи Иоанна Крестителя»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
179€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Православные реликвии и святые места Генуи: путешествие в духовное измерение
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Генуи, где каждый камень хранит истории веры и преданности
«Иоанна, на котором, как гласило предание, лежала усечённая голова Иоанна Крестителя, и Чаша Святого Грааля или блюдо, в которую Святой Никодим собирал кровь Иисуса после его снятия с креста, находятся в ризнице кафедрального собора»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€144 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные артефакты в католических церквях Генуи: уникальный тур
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Генуи. Экскурсия по православным артефактам в католических церквях - путешествие сквозь века
«Кафедральный собор Святого Лоренцо и его сокровищница Редкие реликвии музея: Мощи Иоанна Крестителя»
Сегодня в 19:00
13 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений4 июня 2024Очень интересная экскурсия. Очень много интересного узнали о городе. Всё очень увлекательно. Даже не заметили, как пролетело время. Очень благодарим Романа!
- ЕЕвгения3 июня 2024Спасибо Роману за прекрасную экскурсию! Он по-настоящему влюблена в город, в котором живет и в работу, которую выполняет. Наши с мужем
- ААлександр3 июня 2024Роман, спасибо за отличную экскурсию и хорошее настроение, несмотря на проливной дождь! Очень подробная экскурсия, с хорошим удобным маршрутом, необычными
- GGregory3 июня 2024Экскурсия была очень интересная. Иляна прекрасно знает Геную и очень интересно рассказывает! Спасибо!
- ААндрей25 мая 2024Были рады увидеть Геную глазами Ильяны! Погрузились в средневековую атмосферу былого великого прошлого Генуэзцев, каждой уголок - своя история. Глубокие
- ААлла25 мая 2024Очень классная Мирослава! Абсолютное владение материалом, открытая, внимательная, обаятельная, влюбила нас в Геную с первых слов. Очень много полезной информации! Однозначно рекомендуем всем!
- ЕЕфим15 мая 2024Интересная экскурсия со множеством исторических фактов,неизвестных нам ранее. Иляна провела её высокопрофессионально в щадящем для нас, пожилых людей, ритме. Рекомендуем.
- ЕЕлена12 мая 2024Светлана очень интеллигентный и доброжелательный рассказчик. Мы впервые были в Генуе и за 2 часа благодаря ей смогли увидеть и почувствовать колорит города, при этом экскурсия не была перегружена фактами или датами. Спасибо за продуманный маршрут и хорошо структурированную информацию!
- ММихаил6 мая 2024Ирина потрясающий гид. Экскурсия очень интересная и познавательная. Всем рекомендую.
- ДДенис5 мая 2024Светлана, огромное спасибо за эту шикарную экскурсию!!! Мы в Генуе были несколько часов, путешествуя на лайнере, но благодаря Вам мы узнали много интересного об этом городе, открыли его для себя!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Кафедральный собор»
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