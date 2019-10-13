6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев

Экскурсия по следам знаменитого первооткрывателя и великого музыканта в их родном городе

Светлана
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Светлана – ваш гид
Приглашаю прогуляться по местам жизни двух выдающихся личностей Генуи — первооткрывателя Америки Христофора Колумба (1451-1506) и гения скрипичной музыки Никколо Паганини (1782-1840).

Я расскажу, как сложились их жизненные пути, как эти выходцы из небогатых семей стали мастерами своего дела и навсегда вписали свои имена в историю.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев

Программа

Имена Колумба и Паганини тесно связаны со средневековой крепостной стеной, построенной в 1155 г. для обороны города от военной угрозы императора Барбароссы. Перед Верхними воротами, символом города, в переулке «Черной кошки» провел свое детство и юношество Никколо Паганини. А за пределами этих же ворот, но в более раннюю эпоху, прошли детство и юность Христофора Колумба.

Записи церкви св. Стефано подтверждают рождение великого мореплавателя в Генуе, а в стенах ранней христианской церкви св. Донато хранятся не только записи крещения Паганини, но и редчайшие работы фламандской живописи.

Историческая резиденция дожей. Здесь, в тюрьме, был заключен Паганини. Прогулка по знаменитым «каруджи» приведет нас в глубь старого города. Гавань, судоверфь, порт связаны с именем Колумба.

А улица Гарибальди со своими великолепными дворцами — с именем великого музыканта. Во дворце Турси хранится скрипка Паганини работы Гварнери. В театре оперы и балета «Карло Феличе» проходит престижный конкурс скрипачей «Премия Паганини».

Закончить экскурсию можно, поднявшись на Бельведере, смотровую площадку города. Вы полюбуетесь с высоты птичьего полета красотой самого большого в Европе исторического цента и увидите второй символ города — старинный маяк «Лантерна».

Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев
Христофор Колумб и Никколо Паганини. Жизнь замечательных генуэзцев

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Светлана
Светлана
Высшее экономическое образование, многолетний стаж руководящей должности, опыт работы со СМИ, любовь к печатным изданиям и к истории позволили моему интересу к Генуе перерасти в любимую работу. Сегодня я аккредитованный гид по Генуе и ее провинции. Генуя уникальна и паутинна: в нее надо вжиться. Непростым делом оказывается показать всю красоту этого города. Кому и чему отдать предпочтение? Я обещаю точно — мои прогулки увлекут даже неординарных личностей. Более 20 лет живя здесь, я рассказываю то, что когда-то поразило меня. Уникальные сведения с яркими впечатлениями. Откройте для себя новые маршруты, образы, лица, а я, не нарушая традиций, постараюсь удержать ваше внимание в любую погоду и показать Геную во всем ее великолепии.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Экскурсия со Светланой прошла отлично. Увлекательно и легко рассказывала Светлана о жизни Генуи и ее жителях. С нами была дочь 15 лет, ей было интересно и понятно, так как не было загруженности датами, а наоборот подчёркнуто самое главное и сказано несколько раз для полного восприятия и понимания. Спасибо Светлане. Путешествуем много, Светлана отличный экскурсовод!
3 марта 2019
Получилось так, что отзыв не на эту конкретную экскурсию. Светлана очень радушно отреагировала на мой запрос нестандартной экскурсии. Нужно было организовать прием в городе рядом. Рекомендовала нам Ольгу. Гида в Савоне. Это было удивительно!!! Мне кажется, что никто на нашем многотысячном круизном лайнере так не полюбил Савону). После Марселя, Барселоны и Палермо наша группа ( 17 человек) уверенно проголосовала за Савону! Спасибо Вам, замечательные Ольга и Светлана!)
8 января 2019
Замечательно прошла экскурсия, нам очень понравилось!
31 декабря 2017
Екскурзию гид Светлана провела замечательно, интересно, рассказивала очень увлекательно и подробно. Огромное спасибо. Рекомендуем всем прибившим в Генуа воспользоватьтся етой възможностью узнать не только о Паганини и Колумб, а вообще о городе и Италии.
10 ноября 2017
Все очень понравилось! Несколько подкачала только погода... Город - прекрасен и интересен, со своим характером. Светлана прекрасный гид, всем рекомендую!
9 ноября 2017
Замечательная экскурсия в прекрасном исполнении Светланы. Отличное знание истории города, мы были с детьми, все были увлечены рассказом. Очень рекомендую!

Светлана проводит ещё 5 экскурсий

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