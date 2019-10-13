6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю прогуляться по местам жизни двух выдающихся личностей Генуи — первооткрывателя Америки Христофора Колумба (1451-1506) и гения скрипичной музыки Никколо Паганини (1782-1840). Я расскажу, как сложились их жизненные пути, как эти выходцы из небогатых семей стали мастерами своего дела и навсегда вписали свои имена в историю.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей

Программа

Имена Колумба и Паганини тесно связаны со средневековой крепостной стеной, построенной в 1155 г. для обороны города от военной угрозы императора Барбароссы. Перед Верхними воротами, символом города, в переулке «Черной кошки» провел свое детство и юношество Никколо Паганини. А за пределами этих же ворот, но в более раннюю эпоху, прошли детство и юность Христофора Колумба.

Записи церкви св. Стефано подтверждают рождение великого мореплавателя в Генуе, а в стенах ранней христианской церкви св. Донато хранятся не только записи крещения Паганини, но и редчайшие работы фламандской живописи.

Историческая резиденция дожей. Здесь, в тюрьме, был заключен Паганини. Прогулка по знаменитым «каруджи» приведет нас в глубь старого города. Гавань, судоверфь, порт связаны с именем Колумба.

А улица Гарибальди со своими великолепными дворцами — с именем великого музыканта. Во дворце Турси хранится скрипка Паганини работы Гварнери. В театре оперы и балета «Карло Феличе» проходит престижный конкурс скрипачей «Премия Паганини».

Закончить экскурсию можно, поднявшись на Бельведере, смотровую площадку города. Вы полюбуетесь с высоты птичьего полета красотой самого большого в Европе исторического цента и увидите второй символ города — старинный маяк «Лантерна».