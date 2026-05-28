Чтобы познать всю глубину итальянского гедонизма, едем в знаменитые винодельческие города Пьемонта. По пути будем любоваться старинными замками и останавливаться на дегустации легендарных вин. Вы узнаете секреты местного виноделия, попробуете редкие сыры и другие деликатесы региона. Раскроете, в чём прелесть трюфеля и с чем его едят.

Описание экскурсии

Винные дороги Пьемонта

Вы отправитесь в путешествие по самым знаменитым винодельческим местам региона: Бароло, Барбареско, Ла Морра и Альба. По пути вас ждут живописные панорамы виноградников, средневековые деревушки и дороги, которыми когда-то проходили древние римляне и армия Наполеона.

История великих вин

Вы узнаете, как рождаются шедевры — от виноградной лозы до бокала. Услышите, почему сорт неббьоло считается одним из лучших в Италии и где Марк Антоний выращивал любимое вино Клеопатры.

Дегустации и гастрономия

Вы попробуете знаменитые вина региона, а также местные деликатесы: сыры, шоколад и трюфели. Выясните, чем отличаются белый и чёрный трюфель и с какими блюдами их лучше сочетать.

Средневековые замки и атмосфера региона

Вы увидите исторические резиденции маркизов. Узнаете, как растёт правильный виноград и познакомитесь с необычными марками вин.

Организационные детали