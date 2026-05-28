Винные дороги Пьемонта: Бароло, Барбареско, Ла Морра и Альба
Вино, сыр, белый и чёрный трюфели - для истинных ценителей и гурманов (из Генуи)
Чтобы познать всю глубину итальянского гедонизма, едем в знаменитые винодельческие города Пьемонта. По пути будем любоваться старинными замками и останавливаться на дегустации легендарных вин. Вы узнаете секреты местного виноделия, попробуете редкие сыры и другие деликатесы региона. Раскроете, в чём прелесть трюфеля и с чем его едят.
Описание экскурсии
Винные дороги Пьемонта
Вы отправитесь в путешествие по самым знаменитым винодельческим местам региона: Бароло, Барбареско, Ла Морра и Альба. По пути вас ждут живописные панорамы виноградников, средневековые деревушки и дороги, которыми когда-то проходили древние римляне и армия Наполеона.
История великих вин
Вы узнаете, как рождаются шедевры — от виноградной лозы до бокала. Услышите, почему сорт неббьоло считается одним из лучших в Италии и где Марк Антоний выращивал любимое вино Клеопатры.
Дегустации и гастрономия
Вы попробуете знаменитые вина региона, а также местные деликатесы: сыры, шоколад и трюфели. Выясните, чем отличаются белый и чёрный трюфель и с какими блюдами их лучше сочетать.
Средневековые замки и атмосфера региона
Вы увидите исторические резиденции маркизов. Узнаете, как растёт правильный виноград и познакомитесь с необычными марками вин.
Организационные детали
Едем на автомобиле Renault Grand Scenic. По запросу — на Mercedes B-, E- или V-class
Дегустации не входят в стоимость — ~€15 за чел. каждая. В переписке мы согласуем программу детально, чтобы забронировать ресторан и посещение винодельни
С вами будет один из гидов нашей команды
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иляна — ваша команда гидов в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 399 туристов
Мой личный опыт жизни и работы в Италии — с 2005 года. Я имею лицензию Евросоюза и сотрудничаю с туроператором «Мамберто», который с 1950 года принимает гостей на итальянской Ривьере читать дальшеуменьшить
и Лазурном берегу.
С радостью делюсь своими знаниями о Средиземноморье, и как бесценный дар оставляю себе на память тепло ваших сердец!
Вас ждут захватывающие локации, роскошные панорамы, изысканные вкусы и маршруты, составленные с учётом ваших интересов и предпочтений — всё в стиле настоящей Dolce Vita.
Вместе с командой профессиональных гидов-сопровождающих, признанных в Италии специалистами в сфере туризма, мы с удовольствием подберём лучшие направления и поможем открыть Средиземноморье с самых ярких сторон.
