Приглашаю вас совершить увлекательную автомобильно-пешеходную прогулку 👣 по побережью Райского залива, мы посетим самые красивые 🤩 районы Генуи — Боккадассе и Нерви.

Автомобильная часть нашей экскурсии 🧭 проходит по красивому проспекту — corso Italia параллельно длинной набережной с изумительными видами на море 🌊 — крупнейший портовый город 🏙️ и растянулся на несколько десятков километров вдоль моря, а с другой стороны он окружён горами, которые примыкают вплотную к зданиям. Этот город — своеобразный, вертикальный, с очень плотной застройкой.

Генуя — город с потрясающей архитектурой, здесь построены " палацци «- настоящие дворцы, а еще здесь на восточном побережье итальянской Ривьеры можно увидеть небольшие колоритные домики, построенные прямо на берегу.

Боккадассе — один из старейших районов в Генуе, это бывшая рыбацкая деревушка и один из самых любимых районов для отдыха всех генуэзцев.

Спускаясь по каменным ступенькам via Aurora, мы сразу попадаем на маленький пляж 🏖️ с очень уютной бухтой. Рыбацкие лодки на берегу, разноцветные домики, красивое море — это визитная карточка — открытка Боккадассе. Здесь пишут свои картины местные художники, их работы можно посмотреть и купить в магазинчиках. Здесь обязательно надо попробовать вкуснейшее мороженое, а в местных ресторанчиках подают свежие блюда из рыбы и морепродуктов. Здесь очень приятно прогуляться по набережной и полюбоваться закатом. В морских водах здесь обитают редкие виды кораллов.

Нерви — это маленькое селение стало теперь жилым кварталом Генуи. Район замечателен своими красивыми виллами, как например, вилла Гропалло с большим парком, вилла Луксоро с богатым собранием картин и садами над морем. Весьма любопытны также его прогулочные дорожки вроде той, что называется " Анита Гарибальди ", переделанной из тропы, по которой крестьяне уходили на поля, а рыбаки — к местам рыбной ловли. Отдавая должное красоте этих мест, маркиз Гропалло в 1862 г. преобразил её в настоящую прогулочную дорожку.

Гуляя по этому променаду длиной 2 км, остаётся только любоваться Райским заливом и живописными видами на гору ди Портофино. Здесь находятся многочисленные бары 🍹, где можно посидеть за чашечкой ароматного кофе или с друзьями за аперитивом.

Сады Нерви шикарные — есть Розовый сад, а также произрастают различные виды экзотических растений и деревьев.

Берег восточного лигурийского побережья сильно изрезан, поэтому здесь много бухт. Вода в море кристально чистая за счёт того, что берега скалистые, каменистые.

В Нерви есть также свой маленький порт и римский мост, который придаёт некую изюминку этому месту.

Я расскажу вам интересные факты, поделюсь полезной информацией.