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Живописные уголки Генуи - Боккадассе и Нерви

Светлана А.
Светлана А. – Гид из Генуя
Мы посетим самые красивые 🤩 районы Генуи, которые в прошлом были рыбацкими деревушками.

Сейчас они являются излюбленными местами для отдыха всех генуэзцев.

Разноцветные домики на берегу, рыбацкие лодки, чудесный променад, сады и виллы никого не оставят равнодушным, здесь местные художники пишут свои волшебные картины.

Эта красота очаровывает с первого взгляда! Обязательно нужно попробовать местное джелато, присесть в каком-нибудь баре на чашечку кофе и почувствовать вкус dolce vita.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €125 за экскурсию

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Живописные уголки Генуи - Боккадассе и Нерви
Живописные уголки Генуи - Боккадассе и Нерви

Что вы увидите

  • Районы Генуи - Боккадассе и Нерви со своими набережными
  • променад
  • виллы
  • сады
  • на смотровых площадках есть возможность сделать красочные фотографии.
Приглашаю вас совершить увлекательную автомобильно-пешеходную прогулку 👣 по побережью Райского залива, мы посетим самые красивые 🤩 районы Генуи — Боккадассе и Нерви.
Автомобильная часть нашей экскурсии 🧭 проходит по красивому проспекту — corso Italia параллельно длинной набережной с изумительными видами на море 🌊 — крупнейший портовый город 🏙️ и растянулся на несколько десятков километров вдоль моря, а с другой стороны он окружён горами, которые примыкают вплотную к зданиям. Этот город — своеобразный, вертикальный, с очень плотной застройкой.
Генуя — город с потрясающей архитектурой, здесь построены " палацци «- настоящие дворцы, а еще здесь на восточном побережье итальянской Ривьеры можно увидеть небольшие колоритные домики, построенные прямо на берегу.
Боккадассе — один из старейших районов в Генуе, это бывшая рыбацкая деревушка и один из самых любимых районов для отдыха всех генуэзцев.
Спускаясь по каменным ступенькам via Aurora, мы сразу попадаем на маленький пляж 🏖️ с очень уютной бухтой. Рыбацкие лодки на берегу, разноцветные домики, красивое море — это визитная карточка — открытка Боккадассе. Здесь пишут свои картины местные художники, их работы можно посмотреть и купить в магазинчиках. Здесь обязательно надо попробовать вкуснейшее мороженое, а в местных ресторанчиках подают свежие блюда из рыбы и морепродуктов. Здесь очень приятно прогуляться по набережной и полюбоваться закатом. В морских водах здесь обитают редкие виды кораллов.
Нерви — это маленькое селение стало теперь жилым кварталом Генуи. Район замечателен своими красивыми виллами, как например, вилла Гропалло с большим парком, вилла Луксоро с богатым собранием картин и садами над морем. Весьма любопытны также его прогулочные дорожки вроде той, что называется " Анита Гарибальди ", переделанной из тропы, по которой крестьяне уходили на поля, а рыбаки — к местам рыбной ловли. Отдавая должное красоте этих мест, маркиз Гропалло в 1862 г. преобразил её в настоящую прогулочную дорожку.
Гуляя по этому променаду длиной 2 км, остаётся только любоваться Райским заливом и живописными видами на гору ди Портофино. Здесь находятся многочисленные бары 🍹, где можно посидеть за чашечкой ароматного кофе или с друзьями за аперитивом.
Сады Нерви шикарные — есть Розовый сад, а также произрастают различные виды экзотических растений и деревьев.
Берег восточного лигурийского побережья сильно изрезан, поэтому здесь много бухт. Вода в море кристально чистая за счёт того, что берега скалистые, каменистые.
В Нерви есть также свой маленький порт и римский мост, который придаёт некую изюминку этому месту.
Я расскажу вам интересные факты, поделюсь полезной информацией.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспортные расходы туда и обратно (бензин, паркинг)
Что не входит
  • Билеты в музеи, замки, виллы, на общественный транспорт
  • Еда, напитки
Начало и место завершения
🚩 Площадь Победы в Генуе (piazza della Vittoria)
Живописные уголки Генуи - Боккадассе и Нерви
Живописные уголки Генуи - Боккадассе и Нерви
Живописные уголки Генуи - Боккадассе и Нерви

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана А.
Светлана А.
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