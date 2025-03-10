Индивидуальная
до 10 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
«Вы пройдёте по улицам, где оставили след Петрарка, Байрон, Уайльд, Верди и Чехов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Генуе
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
«Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других»
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каруджи Генуи
Прогулка по Старому городу для истинных ценителей аутентичного Средневековья
«Улица 14 века, на которой жила муза Боттичелли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария10 марта 2025Экскурсия была интересная и познавательная. Сочетание истории и общих знаний впечатляет. Мы много узнали об истории Генуи и о современной Италии. И дети взрослые остались довольны и не скучали.
- TTina8 марта 2025Мы с подругами впервые воспользовались Tripster и не ошиблись в выборе. Во-первых, организация через приложение не вызвала никаких трудностей. Во-вторых,
- ООльга4 февраля 2025Замечательная экскурсия! Рекомендуем
- ДДмитрий25 января 202516 января были с Иланой на экскурсии Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами, если вы действительно решили открыть пиратский
- ЕЕкатерина20 ноября 2024Наш экскурсовод, Иляна, сразу вышла на связь с нами, после бронирования, и поддерживала ее до начала экскурсии, встретила нас у
- ЕЕвгения29 октября 2024Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Ничего лишнего, все очень интересно и все наше внимание ни на минуту не терялось,
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Генуя в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 210. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Генуя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод