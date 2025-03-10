Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Генуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Генуя на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
Генуя - город загадок и тайн. Пройдите по следам великих личностей, узнайте о масонских обществах и насладитесь местной кухней
«Вы пройдёте по улицам, где оставили след Петрарка, Байрон, Уайльд, Верди и Чехов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
«La Rue des rois» (Улица Королей)
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Генуе
Погрузитесь в историю Генуи, посетив великолепные дворцы и церкви, каждый из которых хранит уникальные произведения искусства и истории
«Каждый город имеет улицу, которая выделяется среди других»
31 мар в 08:00
1 апр в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Каруджи Генуи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Каруджи Генуи
Прогулка по Старому городу для истинных ценителей аутентичного Средневековья
«Улица 14 века, на которой жила муза Боттичелли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    10 марта 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Экскурсия была интересная и познавательная. Сочетание истории и общих знаний впечатляет. Мы много узнали об истории Генуи и о современной Италии. И дети взрослые остались довольны и не скучали.
  • T
    Tina
    8 марта 2025
    «La Rue des rois» (Улица Королей)
    Мы с подругами впервые воспользовались Tripster и не ошиблись в выборе. Во-первых, организация через приложение не вызвала никаких трудностей. Во-вторых,
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    отдельное СПАСИБО нашему гиду Светлане, которая очень приятна в общении и обладает огромным багажом знаний. Благодаря Светлане уезжаем из Генуи переполненные впечатлениями и новыми познаниями в области истории и религии. Спасибо большое

  • О
    Ольга
    4 февраля 2025
    «La Rue des rois» (Улица Королей)
    Замечательная экскурсия! Рекомендуем
  • Д
    Дмитрий
    25 января 2025
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    16 января были с Иланой на экскурсии Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами, если вы действительно решили открыть пиратский
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    сундук и увидеть сокровища незабываемого портового города, то тогда только с Иланой. Очень многогранный и интересный рассказ гида, мы не устали и не перенасытились информацией! Илана подстраивалась под все наши предпочтения, темп экскурсии, перерывы на кофе, при этом время экскурссии не сократилось. Прошло больше 10 дней, а эмоции и впечатления от прогулки не утихают. Огромное спасибо вам Илана за чудесно проведенное время в Генуе. Обязательно будем вас рекомендовать друзьям и знакомым.

  • Е
    Екатерина
    20 ноября 2024
    Призраки Генуи и пиратский сундук с сокровищами
    Наш экскурсовод, Иляна, сразу вышла на связь с нами, после бронирования, и поддерживала ее до начала экскурсии, встретила нас у
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    терминала, и началась неспешная, удивительно познавательная, не перегруженная датами и именами, а только интересными фактами и историями, прогулка по истории этого удивительного города! Мы были до этого в Генуи три раза, Иляна узнала это только при встрече и сразу перестроилась, буквально «на ходу», что нам показывать, а что мы уже знаем! И оказалось, что мы совсем не знали этот город! Сын, 15 лет, забыв про гаджеты, слушал «открыв рот». 2,5 часа пролетели и этого оказалось достаточно, так как обилие информации и эмоций уже зашкаливало. Под конец экскурсии мы получили свои «сокровища» в плане впечатлений! Всем советую эту экскурсию с Иляной, не пишу подробностей, так как ваша экскурсия может оказаться с другими местами и историями, потому что Иляна ориентируется на вас, ваши интересы и предпочтения, на возраст и состав семьи!

  • Е
    Евгения
    29 октября 2024
    «La Rue des rois» (Улица Королей)
    Огромное спасибо Светлане за прекрасную экскурсию! Ничего лишнего, все очень интересно и все наше внимание ни на минуту не терялось,
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    сделала нам прекрасные фото, помогла с подбором маршрута обратно до лайнера по красивым улицам и порекомендовала ресторан для обеда(у мужа был юбилей 55 лет). Мы получили прекрасный День рождения! И во многом этому способствовала энергетика Светланы. Обязательно обратимся к ней при повторном посещении и рекомендуем друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Генуя в марте 2025
Сейчас в Генуя в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 210. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Генуя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод