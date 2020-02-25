4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вид с открытки

Всего за 15 минут мы перенесемся из старого порта в уютный район Боккадассе, где когда-то селились моряки. Вы пройдете по колоритным улочкам, куда редко доходят туристы, увидите разноцветные дома и атмосферные дворики — те самые, с развешанным бельем и фотогеничной обшарпанностью. Со смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на бухту, а в теплое время года можно отдохнуть на пляже, позагорать и искупаться. Я расскажу о нашей традиционной кухне, познакомлю с местным фаст-фудом: конусами с морепродуктами во фритюре. А еще покажу, где можно купить самое вкусное итальянское джелато и лучшую фокаччу в городе — лепёшку, которую готовят только в Лигурии.

Сады Генуи

Затем мы отправимся в район Нерви, зелёный оазис Генуи: здесь находится огромный парк со множеством экзотических цветов и деревьев. Окружают его роскошные виллы, выполняющие функцию музеев современного искусства — после прогулки вы сможете самостоятельно ознакомиться с экспозициями. Мы также посетим Розарий, где выращивают и старинные, и современные конкурсные сорта роз.

Променад вдоль волн

Особая гордость района — набережная Аниты Гарибальди, растянувшаяся на 2 километра вдоль морских утесов. Вы сможете отдохнуть на нагретых солнцем камнях, любуясь морским пейзажем, или искупаться на пляже в конце променада. Здешними видами вдохновлялся маринист Айвазовский — я расскажу, кто еще из известных русских деятелей искусства отдыхал в этих местах, а также поделюсь любопытными фактами о городе и местной культуре.