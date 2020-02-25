4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Генуя — город контрастов

Заглянуть в переулки атмосферных районов, пройтись по набережной и попробовать местные морепродукты

Ирина
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Ирина – ваш гид
Залитые солнцем районы Боккадассе и Нерви — полная противоположность исторического центра с его узкими улочками.

Посетив их, вы поймете, почему Геную называют городом контрастов.

Шагните за пределы центра — и перед вами откроется картина подлинной жизни города.

Вы полюбуетесь панорамным видом на бухту и пестрые домики, прогуляетесь вдоль апельсиновых и пальмовых аллей по залитым солнцем набережным, искупаетесь в чистом море.

А я расскажу вам о горожанах и местном укладе, традициях и кухне.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча вокзал Genova Brignole или станция Genova Nervi
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов

Что вас ожидает

Вид с открытки
Всего за 15 минут мы перенесемся из старого порта в уютный район Боккадассе, где когда-то селились моряки. Вы пройдете по колоритным улочкам, куда редко доходят туристы, увидите разноцветные дома и атмосферные дворики — те самые, с развешанным бельем и фотогеничной обшарпанностью. Со смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на бухту, а в теплое время года можно отдохнуть на пляже, позагорать и искупаться. Я расскажу о нашей традиционной кухне, познакомлю с местным фаст-фудом: конусами с морепродуктами во фритюре. А еще покажу, где можно купить самое вкусное итальянское джелато и лучшую фокаччу в городе — лепёшку, которую готовят только в Лигурии.

Сады Генуи
Затем мы отправимся в район Нерви, зелёный оазис Генуи: здесь находится огромный парк со множеством экзотических цветов и деревьев. Окружают его роскошные виллы, выполняющие функцию музеев современного искусства — после прогулки вы сможете самостоятельно ознакомиться с экспозициями. Мы также посетим Розарий, где выращивают и старинные, и современные конкурсные сорта роз.

Променад вдоль волн
Особая гордость района — набережная Аниты Гарибальди, растянувшаяся на 2 километра вдоль морских утесов. Вы сможете отдохнуть на нагретых солнцем камнях, любуясь морским пейзажем, или искупаться на пляже в конце променада. Здешними видами вдохновлялся маринист Айвазовский — я расскажу, кто еще из известных русских деятелей искусства отдыхал в этих местах, а также поделюсь любопытными фактами о городе и местной культуре.

Организационные детали

  • По желанию за дополнительную плату можно будет доехать до соседнего городка Больяско, который славится потрясающим цветом моря в солнечную погоду. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Отдельно оплачивается еда и проезд на общественном транспорте (автобус, поезд — 4,5 евро). При хорошей погоде можно прокатиться на катере (5 евро), если нам подойдет время его отправления и прибытия.
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов
Генуя — город контрастов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура вокзал Genova Brignole или станция Genova Nervi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я лингвист-переводчик. Говорю на трех языках: английском, испанском и итальянском. В 2013 году я круто изменила свою жизнь, из Москвы переехала в Геную и сразу же в нее влюбилась. Хорошо изучив этот город, я начала проводить свои авторские экскурсии. Генуя — не самое популярное направление среди туристов и неоднозначных отзывов о ней немало. Моя миссия — разрушить все стереотипы и влюбить как можно больше людей в этот, пожалуй, самый недооцененный город Италии. Мне есть чем вас удивить. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Я расскажу, чем живет Генуя и покажу стоящие уголки этого города. Посоветую нужные места, а также познакомлю вас с Итальянской Ривьерой и ее самыми красивыми городками — Камольи, Портофино и Чинкве Терре. До встречи в солнечной Лигурии!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Большое спасибо Ирине за прекрасно проведенное время. Я осталась очень довольна, прекрасные впечатления от прогулки, от общения с гидом
16 октября 2019
Громадное спасибо Ирочке за чудесное времяпровождение ... мы окунулись в итальянскую сказку !!!!!
Очень внимательная , обаятельная и профессиональная девушка!!!’ 💐💓
4 августа 2019
Сказать в нескольких словах об экскурсии – не сказать ничего!!!
Основное и самое важное «гид –экскурсовод и туристы» - это коммуникация! Ирина с первой минуты встречи и до часа расставания была не просто человеком, который знает и умеет рассказать, показать, провести и дать попробовать Геную со всех сторон, но и другом, который тебя ждал в гости, хотел удивить и сделать тебя счастливым и сытым!
Генуя – особенный город, масштабный по величине и многосложности архитектурных стилей. Нужен не один день, чтобы изучить его и знать о нем больше. Благодаря этому появился повод вернуться!
Спасибо!
Это был один из незабываемых дней! Вашему гостеприимству отдельное Спасибо!
10 июня 2019
Очень понравилась экскурсия и сама Ирина! Профессионально, живо и интересно. Спасибо огромное, будем советовать друзьям, которые собираются в Геную 😊😊👍👍👍

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