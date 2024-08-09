1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековое очарование Лукки
Погрузитесь в атмосферу Лукки, города с богатой историей. Узнайте о его знаменитых жителях и прогуляйтесь по старинным улицам и площадям
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
3 фев в 09:00
4 фев в 09:00
€154 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Главные достопримечательности, история и легенды старинного города
Начало: У ворот Сан-Пьетро
30 янв в 10:00
4 фев в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
30 янв в 10:30
31 янв в 12:30
€165 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
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Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Самое главное»
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