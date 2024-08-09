A Alexandra

Ирина провела интересную, содержательную экскурсию. Ответила на все вопросы. Содержание экскурсии было продумано и интересно построено. Нам все очень понравилось. Так же Ирина быстро подтвердила заказ и была на связи. Спасибо вам Ирина большое!