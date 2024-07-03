Экскурсии проходящие только летом в Лукке

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Лукке на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
9 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
Начало: Встречу с поезда на вокзале Лукки
16 июля в 14:00
25 июля в 09:00
от 150 за человека
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой
Начало: У фонтана перед вокзалом
13 июля в 12:00
14 июля в 10:00
180 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Лукка
Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Верди (Piazzale Verdi)
Сегодня в 09:00
15 июля в 15:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Экскурсия с Татьяной пролетела на одном дыхании. Гид была очень внимательна к нам, полностью под нас подстроилась. Татьяна нам советовала
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    где лучше сделать фото, останавливалась по дороге, чтобы показать такие красивые пейзажи, от которых дух захватывало, а потом и вовсе предложила нас пофотографировать:) Мы попробовали самое вкусное мороженное, побывали в Чертальдо, увидели пастбище с коровками, чудесную природу Италии… посетили винодельню и продегустировали вкуснейшие вина. По пути мы заходили в различные лавки за вкусными сувенирами и даже там Таня продолжала нам все подробно рассказывать и помогала сориентироваться. Хотелось бы подчеркнуть, что гид написала нам за две недели и все это время отвечала на наши вопросы, интересовалась нашими пожеланиями, а поняв что мы путешествуем первый раз она написала целую инструкцию как добраться до Чертальдо, вплоть до таких мелочей, о которых мы бы и не подумали. И благодаря Татьяне мы действительно добрались без проблем!!! Вся экскурсия доставила нам массу удовольствия, принесла в жизнь позитивных и ярких эмоции, один только голос Татьяны очень успокаивает и располагает к себе!:) Сказать, что нам понравилось значит ничего не сказать. 100 из 5 если б была такая оценка….

  • Е
    Евгения
    31 мая 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как экскурсовода!!!
    Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как
  • A
    Anna
    29 апреля 2024
    Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
    Наш тур с Татьяной это самое лучшее что мы сделали в наше путешествие по Тоскане. Просто очень-очень рекомендую!!! Еще до
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    начала поездки Татьяна связалась со мной и мы обсудили когда мы прилетаем, на какой срок, какие еще планы у нас на другие дни. Она порекомендовала рестораны куда мы можем сходить в вечер как прилетаем и где интересно погулять в городе Лука. Так как в день запланированного тура в Италии был государственный праздник (о чем я не знала), многие винодельни и тд были закрыты, поэтому Татьяна предложила модифицировать тур чтобы мы по максимуму все посмотрели. В итоге получилось просто вау!!! Мы увидели все то что я очень хотела, но не думала что у нас хватит времени в наше короткое путешествие. Татьяна потрясающе легко делится информацией, интересными фактами, и при этом у вас появляется чувство что вы гуляете со старым приятелем, очень мило и душевно. В общем, 200 процентов рекомендую! Надеюсь мы еще приедем в Тоскану и попутешествуем еще с Татьяной:)

  • Т
    Татьяна
    3 мая 2019
    Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
    Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.

Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Лукке в июле 2024
Сейчас в Лукке в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 180. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лукке (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Летние», 10 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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