Мои заказы

Аудиогид по собору Дуомо в Милане

Путешествие по Дуомо с аудиогидом - это шанс услышать увлекательные истории и факты о соборе, его сокровищах и тайнах, которые не оставят равнодушными
Миланский Дуомо, поражающий своей архитектурой, открывает двери для самостоятельного изучения. Аудиогид проведет по 21 остановке, раскрывая секреты и легенды собора. Узнайте, как он связан с великими мастерами и какие удивительные истории скрываются за его стенами. Исследуйте капеллы, витражи и фрески, и узнайте, почему змея могла стать эмблемой. Откройте для себя удивительные факты о строительстве и значении собора для миланцев
4.3
4 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 21 остановка с увлекательными рассказами
  • 🖼️ Уникальные витражи и фрески
  • 🏛️ Истории о Леонардо и Микеланджело
  • 🐉 Необычные скульптуры и драконы
  • ⏳ Узнайте о строительстве Дуомо
Аудиогид по собору Дуомо в Милане© Антон
Аудиогид по собору Дуомо в Милане© Антон
Аудиогид по собору Дуомо в Милане© Антон
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Капеллы
  • Крипты
  • Витражи
  • Фреска
  • Скульптуры

Описание аудиогида

Аудиогид включает 21 остановку с рассказами длиной 2–5 минут каждый — от профессионального историка.

  • Вы заглянете в роскошные капеллы и таинственные крипты
  • Разглядите волшебные витражи и научитесь отличать старые от новых
  • Увидите старинную чудотворную фреску, самую странную скульптуру и даже несколько драконов
  • Выясните, как эмблемой собора чуть было не стала змея
  • Поймёте, почему на почётном месте похоронили простого полководца
  • Услышите, как поучаствовали в оформлении миланского Дуомо Леонардо да Винчи и Микеланджело

А ещё вы узнаете:

  • Как долго строили Дуомо и почему
  • Как миланцы сверяли часы и причём тут собор
  • Какой статуей горожане пугали детей
  • Где архиепископ Милана придумал хранить гвоздь из распятия
  • Как быть похороненным в стенах Дуомо, если ты не священник

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет в собор Дуомо — от €10 за чел. Приобрести его лучше заранее
  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Милане
Провёл экскурсии для 2845 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
читать дальше

в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
3
2
1
О
Ольга
20 окт 2025
Приложение всем очень понравилось. Работает безупречно.
Подача материала интересная, увлекательная. Немного хочется изменить последовательность маршрута. Всем рекомендуем!!!
Елена
Елена
8 сен 2025
Понятный и структурированный материал, удобно скачать и слушать. Спасибо!
Н
Наталья
21 авг 2025
Аудиогид хорош, но ссылка для активации не работала у одного из трех человек обязательно, покупали 2 аудиоэкскурсии, в обоих случаях так было. Пришлось ходить совместно, по 1 наушнику
А
Анна
3 июн 2025
Последние несколько объектов перепутаны, фото к одному объекту, описание к другому. Не совсем корректно отображены объекты на карте
Антон
Антон
Ответ организатора:
Спасибо большое за внимательное замечание! Мы уже всё перепроверили и внесли необходимые исправления — фото и описания теперь соответствуют, а отображение на карте откорректировано. Надеемся, это улучшит впечатление от маршрута!

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Милану от Кастелло до Дуомо
Прогулка по историческому Милану от замка Сфорцеско до площади Дуомо. Откройте для себя средневековые тайны и узнайте о герцогах и архиепископах
Начало: У станции метро San Babila
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€115 за человека
Променад по Милану
Пешая
2 часа
351 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник и четверг в 17:00
Завтра в 17:00
12 ноя в 10:00
€45 за человека
Главное в Милане за 1 день
Пешая
3 часа
30 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
13 ноя в 09:30
€75 за человека
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане