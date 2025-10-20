Миланский Дуомо, поражающий своей архитектурой, открывает двери для самостоятельного изучения. Аудиогид проведет по 21 остановке, раскрывая секреты и легенды собора. Узнайте, как он связан с великими мастерами и какие удивительные истории скрываются за его стенами. Исследуйте капеллы, витражи и фрески, и узнайте, почему змея могла стать эмблемой. Откройте для себя удивительные факты о строительстве и значении собора для миланцев
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 21 остановка с увлекательными рассказами
- 🖼️ Уникальные витражи и фрески
- 🏛️ Истории о Леонардо и Микеланджело
- 🐉 Необычные скульптуры и драконы
- ⏳ Узнайте о строительстве Дуомо
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Капеллы
- Крипты
- Витражи
- Фреска
- Скульптуры
Описание аудиогида
Аудиогид включает 21 остановку с рассказами длиной 2–5 минут каждый — от профессионального историка.
- Вы заглянете в роскошные капеллы и таинственные крипты
- Разглядите волшебные витражи и научитесь отличать старые от новых
- Увидите старинную чудотворную фреску, самую странную скульптуру и даже несколько драконов
- Выясните, как эмблемой собора чуть было не стала змея
- Поймёте, почему на почётном месте похоронили простого полководца
- Услышите, как поучаствовали в оформлении миланского Дуомо Леонардо да Винчи и Микеланджело
А ещё вы узнаете:
- Как долго строили Дуомо и почему
- Как миланцы сверяли часы и причём тут собор
- Какой статуей горожане пугали детей
- Где архиепископ Милана придумал хранить гвоздь из распятия
- Как быть похороненным в стенах Дуомо, если ты не священник
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет в собор Дуомо — от €10 за чел. Приобрести его лучше заранее
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте
- Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Милане
Провёл экскурсии для 2845 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 окт 2025
Приложение всем очень понравилось. Работает безупречно.
Подача материала интересная, увлекательная. Немного хочется изменить последовательность маршрута. Всем рекомендуем!!!
Елена
8 сен 2025
Понятный и структурированный материал, удобно скачать и слушать. Спасибо!
Н
Наталья
21 авг 2025
Аудиогид хорош, но ссылка для активации не работала у одного из трех человек обязательно, покупали 2 аудиоэкскурсии, в обоих случаях так было. Пришлось ходить совместно, по 1 наушнику
А
Анна
3 июн 2025
Последние несколько объектов перепутаны, фото к одному объекту, описание к другому. Не совсем корректно отображены объекты на карте
Антон
Ответ организатора:
Спасибо большое за внимательное замечание! Мы уже всё перепроверили и внесли необходимые исправления — фото и описания теперь соответствуют, а отображение на карте откорректировано. Надеемся, это улучшит впечатление от маршрута!
Входит в следующие категории Милана
