6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Собор Дуомо в Милане не просто архитектурное чудо, это книга, написанная камнем, в которой каждая страница - это века истории и культуры.Предлагаем вам не просто увидеть этот шедевр, но и

услышать его истории, ожившие благодаря рассказам нашего эксперта. Откройте для себя мир, где каждый шпиль, скульптура и витраж имеют свою уникальную историю. Поднимитесь на террасы, чтобы оценить масштабы и красоту города с высоты птичьего полета, и, возможно, вас посетит желание оставить свой след в истории, «усыновив» шпиль. Эта экскурсия - настоящее путешествие в прошлое, которое останется в вашей памяти навсегда

Описание экскурсии

Больше, чем просто достопримечательность

Сначала я познакомлю вас с ансамблем площади Дуомо — центральной точкой Милана. Вы разгадаете символизм скульптур и барельефов площади, заметите купол колокольни Сан-Готтардо и место, откуда произносил речи Муссолини. А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день. Место, на котором стоит Дуомо, стало священным ещё при галлах-язычниках и продолжило быть им с приходом римлян — в зоне раскопок вы увидите руины первого христианского храма и базилики Святой Теклы IV века. Я расскажу, как связан собор с судьбой Наполеона Бонапарта и американской Статуей Свободы, о людях, благодаря которым возведён Дуомо, о самых необычных и важных деталях во внешнем облике храма. Дуомо не зря переводится как «Дом Бога» — это идея в камне, в воплощение которой вложено столько душевных сил, материальных средств и ювелирной работы, что исследовать здесь можно каждый сантиметр.

«Статуи нашёптывают друг другу секреты старины»

Визитная карточка Дуомо — это красота и гармоничность его ансамбля, в котором каждый элемент, будь то скульптура или витраж, можно сопровождать развёрнутым комментарием. Так, вы увидите статую, которая «связывает» старую миланскую легенду о драконе Тарантазио и известную династию Висконти, отметите смену архитектурных стилей в экстерьере и интерьере и узнаете, сколько лет, а точнее десятилетий изготавливались некоторые «аксессуары» внутри храма. Когда мы поднимемся на террасы собора из розоватого кандолийского мрамора, вы рассмотрите самый древний шпиль Карелли и узнаете о величайшем итальянском пожертвовании, а заодно подумаете, не хотите ли увековечить своё имя в истории Милана. В ликах статуй я помогу вам прочесть судьбы целых династий, а в медной статуе Успения Пресвятой Богородицы — способ «легализации» небоскрёбов.

В «Доме Бога»

Запас загадок Дуомо неисчерпаем. Мы поговорим о версиях, согласно которым у баптистерия Сан Джованни именно восемь ниш, рассмотрим ванну, изготовленную в IV веке из порфиры, и найдём «Священный гвоздь». Я покажу, где «прячутся» водостоки и громоотвод собора, расшифрую аллегорические образы у могилы Джан Джакомо Медичи и объясню, что лежит на плече покровителя рыбаков. По великолепному наборному полу мы прошагаем к спуску в крипту Карло Борромео. Там, возле хрустальной гробницы, вы узнаете, как этот «кардинал-сынок» единственный из себе подобных был канонизирован и чем удивительна история его семьи. А напоследок заглянем в сокровищницу Дуомо, где собраны ценности, скопившиеся за всю историю собора.

Организационные детали