6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаем вам не просто увидеть этот шедевр, но и
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальный маршрут по собору Дуомо
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🗿 Подробные рассказы о скульптурах
- 🔍 Исследование скрытых деталей
- 🏛️ Посещение террас с панорамным видом
- 💎 Доступ к сокровищнице Дуомо
Что можно увидеть
- Собор Дуомо
- Площадь Дуомо
- Колокольня Сан-Готтардо
- Базилика Святой Теклы
- Крипта Карло Борромео
- Сокровищница Дуомо
Описание экскурсии
Больше, чем просто достопримечательность
Сначала я познакомлю вас с ансамблем площади Дуомо — центральной точкой Милана. Вы разгадаете символизм скульптур и барельефов площади, заметите купол колокольни Сан-Готтардо и место, откуда произносил речи Муссолини. А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день. Место, на котором стоит Дуомо, стало священным ещё при галлах-язычниках и продолжило быть им с приходом римлян — в зоне раскопок вы увидите руины первого христианского храма и базилики Святой Теклы IV века. Я расскажу, как связан собор с судьбой Наполеона Бонапарта и американской Статуей Свободы, о людях, благодаря которым возведён Дуомо, о самых необычных и важных деталях во внешнем облике храма. Дуомо не зря переводится как «Дом Бога» — это идея в камне, в воплощение которой вложено столько душевных сил, материальных средств и ювелирной работы, что исследовать здесь можно каждый сантиметр.
«Статуи нашёптывают друг другу секреты старины»
Визитная карточка Дуомо — это красота и гармоничность его ансамбля, в котором каждый элемент, будь то скульптура или витраж, можно сопровождать развёрнутым комментарием. Так, вы увидите статую, которая «связывает» старую миланскую легенду о драконе Тарантазио и известную династию Висконти, отметите смену архитектурных стилей в экстерьере и интерьере и узнаете, сколько лет, а точнее десятилетий изготавливались некоторые «аксессуары» внутри храма. Когда мы поднимемся на террасы собора из розоватого кандолийского мрамора, вы рассмотрите самый древний шпиль Карелли и узнаете о величайшем итальянском пожертвовании, а заодно подумаете, не хотите ли увековечить своё имя в истории Милана. В ликах статуй я помогу вам прочесть судьбы целых династий, а в медной статуе Успения Пресвятой Богородицы — способ «легализации» небоскрёбов.
В «Доме Бога»
Запас загадок Дуомо неисчерпаем. Мы поговорим о версиях, согласно которым у баптистерия Сан Джованни именно восемь ниш, рассмотрим ванну, изготовленную в IV веке из порфиры, и найдём «Священный гвоздь». Я покажу, где «прячутся» водостоки и громоотвод собора, расшифрую аллегорические образы у могилы Джан Джакомо Медичи и объясню, что лежит на плече покровителя рыбаков. По великолепному наборному полу мы прошагаем к спуску в крипту Карло Борромео. Там, возле хрустальной гробницы, вы узнаете, как этот «кардинал-сынок» единственный из себе подобных был канонизирован и чем удивительна история его семьи. А напоследок заглянем в сокровищницу Дуомо, где собраны ценности, скопившиеся за всю историю собора.
Организационные детали
- Вход в собор Дуомо оплачивается отдельно, гиду билет не нужен. Взрослый билет с подъёмом на лифте стоит 20 евро, детям с 6 до 18 лет скидка 50%. Дети до 5 лет проходят бесплатно.
- Если вам не хочется ждать в очередях, можно взять билеты ФАСТ ТРЭК за 28 евро с человека. О времени в билете Фаст Трэк необходимо договориться не менее, чем за 3 дня до экскурсии с гидом. Эти билеты можно взять только онлайн, заплатив кредитной картой, поэтому согласование обязательно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€76
|Дети до 12 лет
|€50
|Дети до 6 лет
|€35
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Столько исторических фактов знать и уметь рассказывать, это действительно талант!
Если вы хотите знать о Дуомо все, то это точно к Динаре.
Благодарю еще раз экскурсию!