6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Собор Дуомо от подвалов до террас

Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Собор Дуомо в Милане не просто архитектурное чудо, это книга, написанная камнем, в которой каждая страница - это века истории и культуры.

Предлагаем вам не просто увидеть этот шедевр, но и
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услышать его истории, ожившие благодаря рассказам нашего эксперта. Откройте для себя мир, где каждый шпиль, скульптура и витраж имеют свою уникальную историю.

Поднимитесь на террасы, чтобы оценить масштабы и красоту города с высоты птичьего полета, и, возможно, вас посетит желание оставить свой след в истории, «усыновив» шпиль. Эта экскурсия - настоящее путешествие в прошлое, которое останется в вашей памяти навсегда

4.6
45 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по собору Дуомо
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🗿 Подробные рассказы о скульптурах
  • 🔍 Исследование скрытых деталей
  • 🏛️ Посещение террас с панорамным видом
  • 💎 Доступ к сокровищнице Дуомо
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас

Что можно увидеть

  • Собор Дуомо
  • Площадь Дуомо
  • Колокольня Сан-Готтардо
  • Базилика Святой Теклы
  • Крипта Карло Борромео
  • Сокровищница Дуомо

Описание экскурсии

Больше, чем просто достопримечательность

Сначала я познакомлю вас с ансамблем площади Дуомо — центральной точкой Милана. Вы разгадаете символизм скульптур и барельефов площади, заметите купол колокольни Сан-Готтардо и место, откуда произносил речи Муссолини. А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день. Место, на котором стоит Дуомо, стало священным ещё при галлах-язычниках и продолжило быть им с приходом римлян — в зоне раскопок вы увидите руины первого христианского храма и базилики Святой Теклы IV века. Я расскажу, как связан собор с судьбой Наполеона Бонапарта и американской Статуей Свободы, о людях, благодаря которым возведён Дуомо, о самых необычных и важных деталях во внешнем облике храма. Дуомо не зря переводится как «Дом Бога» — это идея в камне, в воплощение которой вложено столько душевных сил, материальных средств и ювелирной работы, что исследовать здесь можно каждый сантиметр.

«Статуи нашёптывают друг другу секреты старины»

Визитная карточка Дуомо — это красота и гармоничность его ансамбля, в котором каждый элемент, будь то скульптура или витраж, можно сопровождать развёрнутым комментарием. Так, вы увидите статую, которая «связывает» старую миланскую легенду о драконе Тарантазио и известную династию Висконти, отметите смену архитектурных стилей в экстерьере и интерьере и узнаете, сколько лет, а точнее десятилетий изготавливались некоторые «аксессуары» внутри храма. Когда мы поднимемся на террасы собора из розоватого кандолийского мрамора, вы рассмотрите самый древний шпиль Карелли и узнаете о величайшем итальянском пожертвовании, а заодно подумаете, не хотите ли увековечить своё имя в истории Милана. В ликах статуй я помогу вам прочесть судьбы целых династий, а в медной статуе Успения Пресвятой Богородицы — способ «легализации» небоскрёбов.

В «Доме Бога»

Запас загадок Дуомо неисчерпаем. Мы поговорим о версиях, согласно которым у баптистерия Сан Джованни именно восемь ниш, рассмотрим ванну, изготовленную в IV веке из порфиры, и найдём «Священный гвоздь». Я покажу, где «прячутся» водостоки и громоотвод собора, расшифрую аллегорические образы у могилы Джан Джакомо Медичи и объясню, что лежит на плече покровителя рыбаков. По великолепному наборному полу мы прошагаем к спуску в крипту Карло Борромео. Там, возле хрустальной гробницы, вы узнаете, как этот «кардинал-сынок» единственный из себе подобных был канонизирован и чем удивительна история его семьи. А напоследок заглянем в сокровищницу Дуомо, где собраны ценности, скопившиеся за всю историю собора.

Организационные детали

  • Вход в собор Дуомо оплачивается отдельно, гиду билет не нужен. Взрослый билет с подъёмом на лифте стоит 20 евро, детям с 6 до 18 лет скидка 50%. Дети до 5 лет проходят бесплатно.
  • Если вам не хочется ждать в очередях, можно взять билеты ФАСТ ТРЭК за 28 евро с человека. О времени в билете Фаст Трэк необходимо договориться не менее, чем за 3 дня до экскурсии с гидом. Эти билеты можно взять только онлайн, заплатив кредитной картой, поэтому согласование обязательно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€76
Дети до 12 лет€50
Дети до 6 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У подножия памятника на площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара
Динара — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 294 туристов
Здравствуйте, друзья! Живу в Италии очень давно, так что вспоминаю прошлую жизнь в Москве, как прежнюю, вторую. По призванию и образованию я оперная певица — этим объясняется мой выбор страны.
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Как известно, итальянский язык- язык музыки и любви. Иногда скучаю по России, но Италию полюбила всей душой — эту замечательную страну, наполненную красотой природы и искусства, темпераментными людьми и аппетитной едой. Со временем получила и итальянский диплом по туризму, диплом гида и ассистента. Приглашаю в Милан, с удовольствием покажу и вам его уголки и поделюсь накопленными знаниями.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Добрый день. Прекрасно провели с Динарой половину дня! Посещая экскурсию по Дуомо, разбираешь историю всего Милана на протяжении веков, наслаждаешься видами на город, прекрасными витражами и посещением музея (самостоятельно после экскурсии). Динара с удовольствием отвечала на все вопросы по экскурсии и не только. Благодарю и рекомендую!
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Вероника
Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе с тем воздушностью. Здесь запечатлена история столетий! Экскурсия прошла в комфортном темпе с множеством
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хорошо структурированных фактов и юмором. Динара - очаровательный гид, который гостеприимно встретил и провёл сквозь века по знаковым событиям города и его главного символа - собора Дуомо. Уже хочу вернуться и вновь взять экскурсию с Динарой!

Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе
Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе
Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе
Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе
Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе
Великолепная экскурсия с элегантным гидом Динарой. Удалось полностью охватить собор Дуомо, поражающий своей монументальностью и вместе
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Ольга
Я в восторге 🥰
Я в восторге 🥰
Я в восторге 🥰
Я в восторге 🥰
Я в восторге 🥰
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Регина
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Столько исторических фактов знать и уметь рассказывать, это действительно талант!
Если вы хотите знать о Дуомо все, то это точно к Динаре.
Благодарю еще раз экскурсию!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!+2
Динара, действительно, профессионал своего дела!
Динара, действительно, профессионал своего дела!
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Татьяна
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное, видно что Динара любит и знает город и умеет интересно поделиться своими знаниями.
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
Динара отличный гид, очень много и интересно рассказывала, показывала, экскурсия прошла душевно и интересно, спасибо огромное,
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Т
Прекрасная экскурсия и прекрасная Динара. Очень увлечённо рассказывала о Соборе. Очень приятно было слушать. Определённо стоит брать эту экскурсию если хотите чего-то больше чем просто фото на фоне Собора. Рекомендую от всей души эту экскурсию.
Прекрасная экскурсия и прекрасная Динара. Очень увлечённо рассказывала о Соборе. Очень приятно было слушать. Определённо стоит
Прекрасная экскурсия и прекрасная Динара. Очень увлечённо рассказывала о Соборе. Очень приятно было слушать. Определённо стоит
Прекрасная экскурсия и прекрасная Динара. Очень увлечённо рассказывала о Соборе. Очень приятно было слушать. Определённо стоит
Прекрасная экскурсия и прекрасная Динара. Очень увлечённо рассказывала о Соборе. Очень приятно было слушать. Определённо стоит
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