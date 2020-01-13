6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Собор Дуомо от подвалов до террас

Проникнуть в тайны главного символа Милана и всего, что с ним связано

Динара
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Динара – ваш гид
Собор Дуомо — это больше, чем памятник архитектуры или городская доминанта.

Это средоточие культурных ценностей, хранитель местных легенд и историй о судьбах знаменитых миланцев.

Для себя и других я изучила его от корки до корки, если так можно выразиться в отношении ажурного гиганта.

Поэтому на прогулке со мной вы восхититесь деталями, которые бы не заметили, услышите то, чего бы не узнали при самостоятельном осмотре, о скульпторах и выходцах из знатных итальянских семей.

А после экскурсии, может быть, даже захотите «усыновить» шпиль Дуомо.
68 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у подножия памятника на площади Дуомо
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У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас

Что вас ожидает

Больше, чем просто достопримечательность
Сначала я познакомлю вас с ансамблем площади Дуомо — центральной точкой Милана. Вы разгадаете символизм скульптур и барельефов площади, заметите купол колокольни Сан-Готтардо и место, откуда произносил речи Муссолини. А после сосредоточимся уже на истории удивительного собора, строящегося по сей день. Место, на котором стоит Дуомо, стало священным ещё при галлах-язычниках и продолжило быть им с приходом римлян — в зоне раскопок вы увидите руины первого христианского храма и базилики Святой Теклы IV века. Я расскажу, как связан собор с судьбой Наполеона Бонапарта и американской Статуей Свободы, о людях, благодаря которым возведён Дуомо, о самых необычных и важных деталях во внешнем облике храма. Дуомо не зря переводится как «Дом Бога» — это идея в камне, в воплощение которой вложено столько душевных сил, материальных средств и ювелирной работы, что исследовать здесь можно каждый сантиметр.

«Статуи нашёптывают друг другу секреты старины»
Визитная карточка Дуомо — это красота и гармоничность его ансамбля, в котором каждый элемент, будь то скульптура или витраж, можно сопровождать развёрнутым комментарием. Так, вы увидите статую, которая «связывает» старую миланскую легенду о драконе Тарантазио и известную династию Висконти, отметите смену архитектурных стилей в экстерьере и интерьере и узнаете, сколько лет, а точнее десятилетий изготавливались некоторые «аксессуары» внутри храма. Когда мы поднимемся на террасы собора из розоватого кандолийского мрамора, вы рассмотрите самый древний шпиль Карелли и узнаете о величайшем итальянском пожертвовании, а заодно подумаете, не хотите ли увековечить своё имя в истории Милана. В ликах статуй я помогу вам прочесть судьбы целых династий, а в медной статуе Успения Пресвятой Богородицы — способ «легализации» небоскрёбов.

В «Доме Бога»
Запас загадок Дуомо неисчерпаем. Мы поговорим о версиях, согласно которым у баптистерия Сан Джованни именно восемь ниш, рассмотрим ванну, изготовленную в IV веке из порфиры, и найдём «Священный гвоздь». Я покажу, где «прячутся» водостоки и громоотвод собора, расшифрую аллегорические образы у могилы Джан Джакомо Медичи и объясню, что лежит на плече покровителя рыбаков. По великолепному наборному полу мы прошагаем к спуску в крипту Карло Борромео. Там, возле хрустальной гробницы, вы узнаете, как этот «кардинал-сынок» единственный из себе подобных был канонизирован и чем удивительна история его семьи. А напоследок заглянем в сокровищницу Дуомо, где собраны ценности, скопившиеся за всю историю собора.

Организационные детали

  • Вход в собор Дуомо оплачивается отдельно, гиду билет не нужен. Взрослый билет с подъёмом на лифте стоит 17 евро, детский с 6 до 12 лет стоит 9 евро. Дети до 6 лет проходят бесплатно.
  • Для детей до 6 лет на экскурсия предоставляется скидка 50%, для детей от 6 до 12 лет — скидка 30 % от стоимости экскурсии.
  • Если вам не хочется ждать в очередях, можно взять билеты ФАСТ ТРЭК за 25 евро с человека. В данный момент дирекция Дуомо приостановила ФАСТ ТРЭК до 31 марта, приобрести их можно будет с 1 апреля.
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас
Собор Дуомо от подвалов до террас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у подножия памятника на площади Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Динара
Динара
Здравствуйте, друзья! Живу в Италии очень давно, так что вспоминаю прошлую жизнь в Москве, как прежнюю, вторую. По призванию и образованию я оперная певица — этим объясняется мой выбор страны. Как известно, итальянский язык- язык музыки и любви. Иногда скучаю по России, но Италию полюбила всей душой — эту замечательную страну, наполненную красотой природы и искусства, темпераментными людьми и аппетитной едой. Со временем получила и итальянский диплом по туризму, диплом гида и ассистента. Приглашаю в Милан, с удовольствием покажу и вам его уголки и поделюсь накопленными знаниями.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Экскурсию проводила Динара. Замечательный гид и чудесный человек. Собор Дуомо произвёл неизгладимое впечатление.
6 января 2020
Все было надлежащим образом организовано, и экскурсия прошла очень интересно и увлекательно. Я очень доволен экскурсией и рекомендую ее всем, кто заинтересован в посещении Милана.
Светлана
28 мая 2019
Экскурсию рекомендую. Собор Дуомо нужно смотреть с гидом. Динара замечательно подала информацию,грамотно и не сухими фактами. Рассказала историю Дуомо,историю Милана. Экскурсия совсем не утомительная. Было очень приятно общаться с интеллигентной и очень грамотной женщиной. Спасибо Вам, Динара!
10 февраля 2019
Рекомендуем экскурсию с Динарой. Прекрасно знает историю и детали.
Нам очень понравилось.
Спасибо
7 января 2019
Огромное спасибо нашему гиду Динаре! Это вы окопрофессиональный специалист, отлично знающий материал, компетентный и грамотный человек. Экскурсия была чрезвычайно полезной и интересной. Мы узнали много нового. Несмотря на то, что длилась экскурсия несколько часов, мы совсем не устали, так как были совершенно вовлечены в процесс. Спасибо команде Трипстер за такого гида!
30 декабря 2018
Гиду не удалось завладеть вниманием не только детей(12 и 14)но и взрослых. Скомкано, без каких либо интересных фактов-как по путеводителю. С таким же успехом можно было брать аудиогид и думаю не нашли бы много отличий. Не понравилось ещё и то,что гид начала отсчёт времени от встречи в отеле, а не от площади или самого Дуомо, взяла деньги на 5 полных билетов,а после окончания экскурсии обнаружил что 2 билета были детские бесплатные, два билета были по 13е и только один был за полную стоимость-25е. Было бы стыдно если бы не пропустили на входе... В общем экскурсия довольно интересная, но не с этим гидом к сожалению.

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