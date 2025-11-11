Не просто посетите Милан, а запомните его навсегда с потрясающими фотовоспоминаниями. Совершите частную экскурсию с профессиональным фотографом и посмотрите на Милан под другим углом!
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулкиЧто вас ждёт? Вы отправляетесь в фантастическое путешествие в Милан и прекрасно проводите время, так почему бы не побаловать себя профессиональной фотосессией, чтобы вы всегда могли вспоминать этот момент с улыбкой? Сделайте откровенные, постановочные и естественные снимки различных достопримечательностей у знаменитого миланского собора Дуомо. У нас есть фотосессии для всех гостей: семей, пар, компаний друзей и индивидуальных путешественников! Выберите вариант, который вам подходит:
- Может быть, вам нужны сувенирные фотографии из столицы моды Италии вашего времени, дополненные кадрами собора и окрестностей? Билет Стандарт: 30 минут экскурсии и 20 фотографий сослужат вам хорошую службу.
- Возможно, вы хотите исследовать различные районы, совершить более долгую прогулку по городу и увидеть некоторые скрытые жемчужины, в том числе местную площадь Пьяцца Мерканти (местную точку доступа в Instagram!), а затем воспользуйтесь нашим Билетом Премиум для гораздо более углубленной 60-минутной экскурсии, сессия дополнена 50 фотографиями.
- Если вам действительно нужен полный пакет, выберите вариант премиум. Это позволит вам успеть осмотреть все основные достопримечательности! При желании у вас также будет время быстро переодеться, ведь этот город считается мировой столицей моды! В этом варианте Билет Супер-Премиум: 90 минут и 75 фотографий.
- Последний вариант тоже Билет Супер-Премиум: 50 высококачественных фотографий и 30-секундный видеомонтаж. За эти 90 минут вы увидите все места и успеете сменить наряд! Кроме того, ваш опыт будет навсегда запечатлён в вашем личном профессиональном видео! После вашей съёмки мы подберём подборку фотографий и создадим для вас красивую онлайн-галерею. Вы получите код для входа в галерею, где вы сможете скачать фото. У нас есть интернет-магазин, где вы можете обновить свой пакет, чтобы купить все фотографии за день, купить распечатку, календарь и ряд других товаров.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миланский собор
- Площадь Пьяцца Мерканти (если выбрали соответствующий вариант)
Что включено
- Изображения высокого качества (20, 50 или 75)
- Доступ к галерее для просмотра и загрузки фотографий
- Услуги местного англоговорящего гида-фотографа
- Рекомендации по местности
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
F57Q+68Q Милан, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Фотопрогулка
до 2 чел.
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€267 за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по миланским пинакотекам и замку Сфорца
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€200
€250 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия: Всё о Дуомо в Милане
Погрузитесь в историю Миланского собора Дуомо, узнайте о его архитектуре, легендах и реликвиях. Индивидуальная экскурсия с профессиональным гидом
Начало: Около Дуомо
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€135
€150 за всё до 5 чел.