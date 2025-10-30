Путешествие из Милана в Комо - это возможность окунуться в атмосферу живописного города на берегу озера.
Вы увидите миниатюрный Кафедральный собор Дуомо, прогуляетесь по набережной и аристократичным улочкам, а также сможете
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Живописные виды озера Комо
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌿 Прогулка по аристократичным улочкам
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Дуомо
- Фуникулер Брунате
- Храм Вольта
- Вилла Ольмо
Описание экскурсии
Кафедральный собор Дуомо — миниатюра миланского собора. Внутри (посещение по желанию) — работы известных учеников Леонардо да Винчи и ценная коллекция огромных гобеленов.
Прогулка по аристократичным улочкам и набережной с интересными рассказами.
Фуникулер Брунате (по желанию). Он отвезёт вас на панорамную площадку, откуда видно весь город.
Храм Вольта (осмотр снаружи) — музей, открытый в 1927 году к 100-летию со дня смерти учёного Алессандро Вольта.
Вилла Ольмо и её живописный сад. По дороге к ней вы увидите и другие знаменитые виллы. В некоторых из них останавливались российские императоры.
Организационные детали
- Дополнительные расходы (по желанию): собор Дуомо — €10 за чел., фуникулёр — €6 за чел. в обе стороны, обед в любом ресторане Комо — по меню
- Между городами едем на комфортабельном автомобиле Kia Sportage. Время в пути — около 1 часа в одну сторону
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Sesto Rondo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 1258 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина, и живу я в Италии уже более 20 лет! Люблю и хорошо знаю эту прекрасную страну. Ну, а Милан и весь регион Ломбардия — этоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
30 окт 2025
Экскурсия была великолепная, очень много интересного узнали не только о Комо, а и о Милане и других регионах Италии.
Ирина
27 окт 2025
Нам с мужем очень удачно попалась данная экскурсия, мы снимали квартиру как раз на соседней станции и Ирина забрала нас прямо от дома, очень удобно добираться до озера на машине.
Л
Любовь
8 авг 2025
Очень легкая и приятная экскурсия. Ирина замечательный приятный собеседник и гид. Такая поездка запомнится надолго - прекрасная природа, атмосфера, старинные улочки и собор. Нам было очень уютно с Ириной, как будто мы давно знакомы.
Входит в следующие категории Милана
