Экскурсия у нас была обзорная, мы поднимались на фуникулере в деревеньку и потом гуляли по набережной и центру Комо. Рекомендую ехать прям с утра, в 10 мы уже стояли на фуникулер, а когда спускались примерно через час там уже была огромная очередь. В следующий раз думаем остаться на несколько дней и обязательно покататься на кораблике, чтобы можно было посетить другие городочки на озере. Нам было удобно, но возможно кто живет в центре проще ехать туда на поезде.