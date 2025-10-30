Мои заказы

Из Милана - в очаровательный город Комо

Увлекательное путешествие из Милана в Комо, где вы насладитесь видами озера, узнаете о Вольте и посетите знаменитые виллы. Отличный выбор для всей семьи
Путешествие из Милана в Комо - это возможность окунуться в атмосферу живописного города на берегу озера.

Вы увидите миниатюрный Кафедральный собор Дуомо, прогуляетесь по набережной и аристократичным улочкам, а также сможете
подняться на фуникулёре Брунате для панорамного вида. Храм Вольта и вилла Ольмо с её садом дополнят ваш маршрут.

Поездка подходит для взрослых и детей от 8 лет, обеспечивая комфортное передвижение на автомобиле Citroen C3

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Живописные виды озера Комо
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🌿 Прогулка по аристократичным улочкам
Ближайшие даты:
16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя27
ноя29
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Дуомо
  • Фуникулер Брунате
  • Храм Вольта
  • Вилла Ольмо

Описание экскурсии

Кафедральный собор Дуомо — миниатюра миланского собора. Внутри (посещение по желанию) — работы известных учеников Леонардо да Винчи и ценная коллекция огромных гобеленов.

Прогулка по аристократичным улочкам и набережной с интересными рассказами.

Фуникулер Брунате (по желанию). Он отвезёт вас на панорамную площадку, откуда видно весь город.

Храм Вольта (осмотр снаружи) — музей, открытый в 1927 году к 100-летию со дня смерти учёного Алессандро Вольта.

Вилла Ольмо и её живописный сад. По дороге к ней вы увидите и другие знаменитые виллы. В некоторых из них останавливались российские императоры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): собор Дуомо — €10 за чел., фуникулёр — €6 за чел. в обе стороны, обед в любом ресторане Комо — по меню
  • Между городами едем на комфортабельном автомобиле Kia Sportage. Время в пути — около 1 часа в одну сторону
  • Интересно будет взрослым и детям от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Sesto Rondo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 1258 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина, и живу я в Италии уже более 20 лет! Люблю и хорошо знаю эту прекрасную страну. Ну, а Милан и весь регион Ломбардия — это
читать дальше

просто мой дом! Я лицензированный гид, и мне очень нравится знакомить моих гостей с историей в непринуждённой и душевной манере, не останавливаясь только на сухих фактах. Нравится открывать для вас необычные места, яркие пейзажи, вкусные локации и рассказывать историю понятно и любопытно. Плюс Милан — город комфортный для жизни во всех отношениях, а почему это именно так — я вам с удовольствием расскажу. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
30 окт 2025
Экскурсия была великолепная, очень много интересного узнали не только о Комо, а и о Милане и других регионах Италии.
Ирина
Ирина
27 окт 2025
Нам с мужем очень удачно попалась данная экскурсия, мы снимали квартиру как раз на соседней станции и Ирина забрала нас прямо от дома, очень удобно добираться до озера на машине.
Экскурсия у нас была обзорная, мы поднимались на фуникулере в деревеньку и потом гуляли по набережной и центру Комо. Рекомендую ехать прям с утра, в 10 мы уже стояли на фуникулер, а когда спускались примерно через час там уже была огромная очередь. В следующий раз думаем остаться на несколько дней и обязательно покататься на кораблике, чтобы можно было посетить другие городочки на озере. Нам было удобно, но возможно кто живет в центре проще ехать туда на поезде.

Л
Любовь
8 авг 2025
Очень легкая и приятная экскурсия. Ирина замечательный приятный собеседник и гид. Такая поездка запомнится надолго - прекрасная природа, атмосфера, старинные улочки и собор. Нам было очень уютно с Ириной, как будто мы давно знакомы.

