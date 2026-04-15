Индивидуальная
Собор Дуомо от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
19 июл в 15:30
20 июл в 09:30
от €76 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
3 авг в 12:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - в дивный Бергамо
Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры
Завтра в 08:00
19 июл в 10:00
от €500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Один из лучших дней в Италии - путешествие с Тианой. Было очень красиво, вкусно, комфортно, интересно и душевно. Очень рады знакомству и обязательно еще вернемся
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Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид и собеседник. Переезды быстрые,
+7
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С
Тиана провела с нами тур в сентябре 2025 года. Она востребованный профессионал высочайшего уровня, очень увлеченный своим делом человек, интересный
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С
Спасибо большое Елизавете! Несмотря на сильные грозу и дождь, она быстро сориентировалась, изменила маршрут и провела экскурсию на одном дыхании
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А
Спасибо огромное Елизавете за прекрасную вечернюю экскурсию. Превзошло все наши ожидания. Очень много интересной информации, увлекательно преподнесенной. Два часа пролетели на одной дыхании. Обязательно порекомендуем вашу организацию и конкретно Елизавету знакомым.
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М
Шикарная экскурсия 🙌🏻🤩 Чудесное место!!!
От души благодарим Тиану, за интересную экскурсию 🌸 Очень приятная, внимательная, профессионал своего дела!!!
От души благодарим Тиану, за интересную экскурсию 🌸 Очень приятная, внимательная, профессионал своего дела!!!
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М
Спасибо за замечательную экскурсию с гидом Елизаветой. Глубокое знание истории Италии, легкая и дружелюбная подача материала. Буду рекомендовать друзьям 😍
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Т
Очень понравилась экскурсия, несмотря на дождь. Татьяна прекрасный рассказчик и приятный собеседник, интеллигентная, спокойная, эрудированная. Экскурсия прошла в комфортном темпе,
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Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный дождь, это нисколько нам
+1
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С
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого места. Рекомендуем двумя руками за экскурсовода, и за экскурсию.
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Всего 56 отзывов в Милане в категории "Базилика Сант-Эусторджио"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика Сант-Эусторджио»
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Сейчас в Милане в категории "Базилика Сант-Эусторджио" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 500. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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