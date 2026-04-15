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рассказчик, знающий гид. В период подготовки к туру Тиана быстро и четко отвечала на все вопросы и разрабатывала план экскурсии с учетом пожеланий и физических возможностей всех туристов. Во время тура Тиана показала нам не только запланированные достопримечательности на озере и вокруг него, но и, потратив своё личное - дополнительное - время,"доехала" с нами до Озера Маджоре и смогла показать нам ещё несколько потрясающе живописных и интересных мест, дать ряд рекомендаций, помочь с организацией похода в салон красоты для одной из туристок и даже пройти по городу и показать, где на старых, иногда запутанных, улочках найти этот салон. Спасибо Вам большое, Тиана, за замечательный тур, Ваше время и внимание!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Ваши экскурсии нашим родным и друзьям!:-)