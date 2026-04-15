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Базилика Сант-Эусторджио – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Базилика Сант-Эусторджио» в Милане на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Собор Дуомо от подвалов до террас
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
Собор Дуомо от подвалов до террас
Познайте тайны Собора Дуомо, от подвалов до террас, в увлекательной экскурсии с персональным гидом
Начало: У подножия памятника на площади Дуомо
19 июл в 15:30
20 июл в 09:30
от €76 за человека
Вдоль каналов вечернего Милана
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €160 за всё до 8 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Пешая
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Начало: Жд вокзал г. Арона
1 авг в 10:00
3 авг в 12:00
от €200 за всё до 2 чел.
Из Милана - в дивный Бергамо
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - в дивный Бергамо
Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры
Завтра в 08:00
19 июл в 10:00
от €500 за всё до 5 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Самые важные церкви Милана: история и сокровища
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив ключевые церкви Милана с эксклюзивным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Путешествие в Орта Сан Джулио
Один из лучших дней в Италии - путешествие с Тианой. Было очень красиво, вкусно, комфортно, интересно и душевно. Очень рады знакомству и обязательно еще вернемся
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Наталья
Путешествие в Орта Сан Джулио
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид и собеседник. Переезды быстрые,
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маршрут без нагрузки, места очень красивые. И город, и озеро, и остров, - все произвело сильное впечатление. Прекрасно пообедали по рекомендации Тианы на террасе с видом на остров. Спасибо за этот день!

Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид+7
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
Экскурсия чудесная! Тиана на связи уже на этапе рекомендаций по поезду до места встречи, отличный гид
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С
Путешествие в Орта Сан Джулио
Тиана провела с нами тур в сентябре 2025 года. Она востребованный профессионал высочайшего уровня, очень увлеченный своим делом человек, интересный
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рассказчик, знающий гид. В период подготовки к туру Тиана быстро и четко отвечала на все вопросы и разрабатывала план экскурсии с учетом пожеланий и физических возможностей всех туристов. Во время тура Тиана показала нам не только запланированные достопримечательности на озере и вокруг него, но и, потратив своё личное - дополнительное - время,"доехала" с нами до Озера Маджоре и смогла показать нам ещё несколько потрясающе живописных и интересных мест, дать ряд рекомендаций, помочь с организацией похода в салон красоты для одной из туристок и даже пройти по городу и показать, где на старых, иногда запутанных, улочках найти этот салон. Спасибо Вам большое, Тиана, за замечательный тур, Ваше время и внимание!! Мы с удовольствием будем рекомендовать Ваши экскурсии нашим родным и друзьям!:-)

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С
Вдоль каналов вечернего Милана
Спасибо большое Елизавете! Несмотря на сильные грозу и дождь, она быстро сориентировалась, изменила маршрут и провела экскурсию на одном дыхании
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так, что мы и не промокли и не заметили как пролетело 2 часа. Елизавета- очень одержимый и увлеченный гид😊 заинтересует и детей, и взрослых. Рекомендую всем, не пожалеете😊

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А
Вдоль каналов вечернего Милана
Спасибо огромное Елизавете за прекрасную вечернюю экскурсию. Превзошло все наши ожидания. Очень много интересной информации, увлекательно преподнесенной. Два часа пролетели на одной дыхании. Обязательно порекомендуем вашу организацию и конкретно Елизавету знакомым.
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М
Путешествие в Орта Сан Джулио
Шикарная экскурсия 🙌🏻🤩 Чудесное место!!!
От души благодарим Тиану, за интересную экскурсию 🌸 Очень приятная, внимательная, профессионал своего дела!!!
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М
Вдоль каналов вечернего Милана
Спасибо за замечательную экскурсию с гидом Елизаветой. Глубокое знание истории Италии, легкая и дружелюбная подача материала. Буду рекомендовать друзьям 😍
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Т
Путешествие в Орта Сан Джулио
Очень понравилась экскурсия, несмотря на дождь. Татьяна прекрасный рассказчик и приятный собеседник, интеллигентная, спокойная, эрудированная. Экскурсия прошла в комфортном темпе,
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успели посмотреть всё запланированное и вкусно перекусить в симпатичном заведении. Орта прекрасна, дождь даже добавил атмосферности. Особая благодарность Татьяне за дополнительную поездку в сырные подвалы и дегустацию сыров. Спасибо за прекрасный день!

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Вячеслав
Путешествие в Орта Сан Джулио
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный дождь, это нисколько нам
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не испортило впечатлений. Татьяна встретила нас на вокзале и на машине мы поехали на озеро Орто. К нашему большому везению, было мало туристов, мы гуляли, Татьяна много рассказывала. Спасибо вам, Татьяна.

Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный+1
Это была наша вторая экскурсия с Татьяной. И хоть нам не повезло с погодой, был сильный
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С
Путешествие в Орта Сан Джулио
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого места. Рекомендуем двумя руками за экскурсовода, и за экскурсию.
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого
Великолепное путешествие! Очень атмосферный город Орта Сан Джулио. Туда бы с ночевкой, чтобы насладиться очарованием этого
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Всего 56 отзывов в Милане в категории "Базилика Сант-Эусторджио"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Базилика Сант-Эусторджио»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Собор Дуомо от подвалов до террас;
  2. Вдоль каналов вечернего Милана;
  3. Путешествие в Орта Сан Джулио;
  4. Из Милана - в дивный Бергамо;
  5. Самые важные церкви Милана: история и сокровища.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Озеро Комо;
  4. Леонардо да Винчи;
  5. Миланский собор Дуомо;
  6. Галерея Виктора Эммануила II;
  7. Театр «Ла Скала»;
  8. Собор Дуомо;
  9. Парк Семпионе;
  10. Галерея Витторио Эммануэле II.
Сколько стоит экскурсия по Милану в июле 2026
Сейчас в Милане в категории "Базилика Сант-Эусторджио" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 500. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Базилика Сант-Эусторджио», 56 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь