Из Милана в Венецию - на скоростном поезде (билеты включены)

Погрузитесь в атмосферу Венеции за один день. Билеты на поезд включены. Встреча на вокзале и экскурсия по знаковым местам ждут вас
Путешествие из Милана в Венецию на скоростном поезде позволит вам насладиться красотой города на воде всего за один день. Билеты включены, и вас встретят на вокзале.

Вы увидите знаменитые достопримечательности, такие как Дворец дожей, Гранд-канал и площадь Сан-Марко. Узнаете о художественном наследии в районе Дорсодуро и окунетесь в историю квартала Сан-Поло. Экскурсия познакомит вас с жизнью современных венецианцев и их культурой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Билеты на поезд включены
  • 🏰 Посещение Дворца дожей
  • 🌉 Прогулка по Гранд-каналу
  • 🖼️ Художественное наследие Дорсодуро
  • 📜 Легенды и истории Венеции
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Дворец дожей
  • Гранд-канал
  • Площадь Сан-Марко
  • Район Дорсодуро
  • Квартал Сан-Поло

Описание экскурсии

Район Дорсодуро

Живописный квартал, где находятся канал Джудекка, знаменитая Академия и музей Пегги Гуггенхайм. Здесь вы ощутите атмосферу творческой Венеции и узнаете о её художественном наследии.

Квартал Сан-Поло

Старинный район, известный как центр торговли с 1097 года. Вы увидите церковь Сан-Джакомо ди Риальто 9 века, собор Санта-Мария Фрари и Скуола Гранди ди Сан Рока.

Гранд-канал

Главная водная артерия города, вдоль которой расположены роскошные дворцы. Вы полюбуетесь архитектурным разнообразием и узнаете о богатых родах, строивших свои резиденции на его берегах.

Дворец Вендрамин Калерджи

Один из знаменитых дворцов на Гранд-канале, известный как место, где скончался композитор Рихард Вагнер. Гид расскажет о его истории и значении для культурной жизни Венеции.

Площадь Сан-Марко

Визитная карточка города, окружённая архитектурными шедеврами. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Прокурации, Часовую башню, Колокольню, Бумажные ворота, колонны Св. Марка и Теодора, библиотеку Марчиану, Дворец дожей, мост Вздохов и кафе Флориан.

Дворец дожей

Величественный памятник готической архитектуры, бывшая резиденция правителей Венецианской республики. Вы исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства, рассмотрите Лестницу гигантов и послушаете о жизни дожей.

Вы узнаете:

  • Как Венеция из небольшой рыбацкой деревни превратилась в могущественную морскую державу
  • Как город строили на сваях, какие материалы использовали и почему дворцы на Гранд-канале выглядят именно так
  • Какой отпечаток на облике города оставили готика, ренессанс и барокко
  • Какой вклад внесли Тициан, Веронезе и Тинторетто
  • Какие интриги разворачивались за стенами дворцов на Гранд-канале
  • Какую легенду хранит знаменитый мост Вздохов
  • Как устроена жизнь современных венецианцев, какие трудности им приходится преодолевать из-за туристического потока и изменения климата

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Гид встретит вас на вокзале в Венеции
  • После внесения предоплаты на сайте мы вышлем вам реквизиты банка Revolut или Юмани, на который нужно будет перевести часть стоимости экскурсии — €110 с человека за билеты на поезд Милан — Венеция — Милан и во Дворец дожей. Оставшуюся сумму необходимо оплатить гиду на месте
  • Чтобы оформить билеты, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные
  • Дорога на поезде в одну сторону занимает 2,5 часа. Отправление поезда из Милана — в 7:15 или 7:35. Прибытие в Венецию — около 10:00, экскурсия (до 13:00), свободное время. Отправление из Венеции — в 17:57. Прибытие в Милан — в 20:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€450
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале в Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
читать дальше

2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

Задать вопрос

