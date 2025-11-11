Путешествие из Милана в Венецию на скоростном поезде позволит вам насладиться красотой города на воде всего за один день. Билеты включены, и вас встретят на вокзале. Вы увидите знаменитые достопримечательности, такие как Дворец дожей, Гранд-канал и площадь Сан-Марко. Узнаете о художественном наследии в районе Дорсодуро и окунетесь в историю квартала Сан-Поло. Экскурсия познакомит вас с жизнью современных венецианцев и их культурой

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Район Дорсодуро

Живописный квартал, где находятся канал Джудекка, знаменитая Академия и музей Пегги Гуггенхайм. Здесь вы ощутите атмосферу творческой Венеции и узнаете о её художественном наследии.

Квартал Сан-Поло

Старинный район, известный как центр торговли с 1097 года. Вы увидите церковь Сан-Джакомо ди Риальто 9 века, собор Санта-Мария Фрари и Скуола Гранди ди Сан Рока.

Гранд-канал

Главная водная артерия города, вдоль которой расположены роскошные дворцы. Вы полюбуетесь архитектурным разнообразием и узнаете о богатых родах, строивших свои резиденции на его берегах.

Дворец Вендрамин Калерджи

Один из знаменитых дворцов на Гранд-канале, известный как место, где скончался композитор Рихард Вагнер. Гид расскажет о его истории и значении для культурной жизни Венеции.

Площадь Сан-Марко

Визитная карточка города, окружённая архитектурными шедеврами. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Прокурации, Часовую башню, Колокольню, Бумажные ворота, колонны Св. Марка и Теодора, библиотеку Марчиану, Дворец дожей, мост Вздохов и кафе Флориан.

Дворец дожей

Величественный памятник готической архитектуры, бывшая резиденция правителей Венецианской республики. Вы исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства, рассмотрите Лестницу гигантов и послушаете о жизни дожей.

Вы узнаете:

Как Венеция из небольшой рыбацкой деревни превратилась в могущественную морскую державу

Как город строили на сваях, какие материалы использовали и почему дворцы на Гранд-канале выглядят именно так

Какой отпечаток на облике города оставили готика, ренессанс и барокко

Какой вклад внесли Тициан, Веронезе и Тинторетто

Какие интриги разворачивались за стенами дворцов на Гранд-канале

Какую легенду хранит знаменитый мост Вздохов

Как устроена жизнь современных венецианцев, какие трудности им приходится преодолевать из-за туристического потока и изменения климата

