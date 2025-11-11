Вы увидите знаменитые достопримечательности, такие как Дворец дожей, Гранд-канал и площадь Сан-Марко. Узнаете о художественном наследии в районе Дорсодуро и окунетесь в историю квартала Сан-Поло. Экскурсия познакомит вас с жизнью современных венецианцев и их культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚄 Билеты на поезд включены
- 🏰 Посещение Дворца дожей
- 🌉 Прогулка по Гранд-каналу
- 🖼️ Художественное наследие Дорсодуро
- 📜 Легенды и истории Венеции
Что можно увидеть
- Дворец дожей
- Гранд-канал
- Площадь Сан-Марко
- Район Дорсодуро
- Квартал Сан-Поло
Описание экскурсии
Район Дорсодуро
Живописный квартал, где находятся канал Джудекка, знаменитая Академия и музей Пегги Гуггенхайм. Здесь вы ощутите атмосферу творческой Венеции и узнаете о её художественном наследии.
Квартал Сан-Поло
Старинный район, известный как центр торговли с 1097 года. Вы увидите церковь Сан-Джакомо ди Риальто 9 века, собор Санта-Мария Фрари и Скуола Гранди ди Сан Рока.
Гранд-канал
Главная водная артерия города, вдоль которой расположены роскошные дворцы. Вы полюбуетесь архитектурным разнообразием и узнаете о богатых родах, строивших свои резиденции на его берегах.
Дворец Вендрамин Калерджи
Один из знаменитых дворцов на Гранд-канале, известный как место, где скончался композитор Рихард Вагнер. Гид расскажет о его истории и значении для культурной жизни Венеции.
Площадь Сан-Марко
Визитная карточка города, окружённая архитектурными шедеврами. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Прокурации, Часовую башню, Колокольню, Бумажные ворота, колонны Св. Марка и Теодора, библиотеку Марчиану, Дворец дожей, мост Вздохов и кафе Флориан.
Дворец дожей
Величественный памятник готической архитектуры, бывшая резиденция правителей Венецианской республики. Вы исследуете его залы, полюбуетесь произведениями искусства, рассмотрите Лестницу гигантов и послушаете о жизни дожей.
Вы узнаете:
- Как Венеция из небольшой рыбацкой деревни превратилась в могущественную морскую державу
- Как город строили на сваях, какие материалы использовали и почему дворцы на Гранд-канале выглядят именно так
- Какой отпечаток на облике города оставили готика, ренессанс и барокко
- Какой вклад внесли Тициан, Веронезе и Тинторетто
- Какие интриги разворачивались за стенами дворцов на Гранд-канале
- Какую легенду хранит знаменитый мост Вздохов
- Как устроена жизнь современных венецианцев, какие трудности им приходится преодолевать из-за туристического потока и изменения климата
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Гид встретит вас на вокзале в Венеции
- После внесения предоплаты на сайте мы вышлем вам реквизиты банка Revolut или Юмани, на который нужно будет перевести часть стоимости экскурсии — €110 с человека за билеты на поезд Милан — Венеция — Милан и во Дворец дожей. Оставшуюся сумму необходимо оплатить гиду на месте
- Чтобы оформить билеты, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные
- Дорога на поезде в одну сторону занимает 2,5 часа. Отправление поезда из Милана — в 7:15 или 7:35. Прибытие в Венецию — около 10:00, экскурсия (до 13:00), свободное время. Отправление из Венеции — в 17:57. Прибытие в Милан — в 20:30
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€450