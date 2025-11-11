Завоевав Италию, Наполеон был коронован на трон короля Италии в 1805 году в кафедральном соборе Милана.
Насчёт Милана у Наполеона были свои планы, он хотел сделать город одним из трёх самых важных городов Европы.
Во время экскурсии на русском языке мы познакомимся с планами Наполеона и посетим самые важные здания эпохи Наполеона.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсия начнётся под триумфальной аркой, которая должна была украшать въезд в город со стороны Франции, затем мы пройдём через весь парк Семпьоне до замка Сфорца, внимательно осматривая постройки, созданные в эпоху Наполеона. После чего дойдём до центра города, где узнаем, что именно Наполеон оставил после себя в наследие городу. Не забудем осмотреть кафедральный собор и королевский дворец под призмой деятельности Наполеона. Экскурсия завершится в центре города во дворике музея Брера, где находится пожалуй самая знаменитая статуя Наполеона в Милане. Экскурсию желательно дополнить посещением следующих музеев:
- Пинакотека Брера, одного из самых знаменитых музеев Милана. Основу пинакотеки составляют картины, собранные Наполеоном из упразднённых монастырей. Музей открыт со вторника по воскресенье с 8:30 до 19:15. Экскурсия по музею длится 2 часа. Почасовой тариф на человека 20 евро. Входные билеты в музей оплачиваются отдельно.
- Музей Рисоржименто (открыт со вторника по воскресенье 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30). Расположен в центре города. По пятницам во второй половине дня вход в музей бесплатный. Экскурсия по музею длится 1 час. Почасовой тариф за человека 20 евро.
- Городской музей (открыт со вторника по воскресенье 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30), повествует об истории Милана ХVI-XIX веков, а также содержит коллекцию исторических костюмов. Вход в музей бесплатный. Расположен в районе «Золотого квадрата моды». Экскурсия по музею длится 1 час. Почасовой тариф за человека 20 евро. Вы можете самостоятельно продолжить экскурсию, сев на красную ветку метро и доехав до остановки «Порта Венеция». Здесь неподалёку находится королевская резиденция (Villa Reale), а также располагаются самые богатые дома знати, построенные в эпоху Наполеона. В королевской резиденции находится выставка картин XIX-ХХ веков. Вход в музей бесплатный. Открыт со вторника по воскресенье 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Здесь также можно заказать экскурсию. Почасовой тариф за человека 20 евро. Важная информация: Возьмите с собой билет на общественный транспорт (стоимость 1,50 евро).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Триумфальная арка
- Парк Семпьоне
- Замок Сфорца
- Кафедральный собор и королевский дворец
- Статуя Наполеона
- Пинакотека Брера
- Музей Рисоржименто
- Городской музей
- Королевская резиденция (Villa Reale)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на общественном транспорте
- Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание внутри
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой билет на общественный транспорт (стоимость 1, 50 евро)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
