Завоевав Италию, Наполеон был коронован на трон короля Италии в 1805 году в кафедральном соборе Милана.



Насчёт Милана у Наполеона были свои планы, он хотел сделать город одним из трёх самых важных городов Европы.



Во время экскурсии на русском языке мы познакомимся с планами Наполеона и посетим самые важные здания эпохи Наполеона.