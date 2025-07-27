Круиз
Групповая экскурсия из Милана: Живопись озера Комо и виллы
Погрузитесь в атмосферу озерного Милана: круиз, виллы и парки ждут вас в уникальной экскурсии Из Милана на озеро Комо
Начало: Piazzale Luigi Cadorna или Stazione Centrale
Расписание: ежедневно в 09:20
Завтра в 09:20
5 авг в 09:20
€120 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Милан периода Наполеона
Познакомьтесь с историей Милана времён Наполеона. Прогулка по знаковым местам и зданиям, которые сохранили дух великой эпохи
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 15:00
5 авг в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 июля 2025Замечательный запоминающийся день в Орто, полный релаксации и покоя. Прекрасный гид Татьяна, обаятельная, эрудированная, обязательная. Чудесные виды на озеро, горы,
- ДДмитрий25 июля 2023Это был замечательный день в компании удивительного экскурсовода – Тианы. В любом случае, залог отличного отдыха в таких духовных местах
- IIryna7 марта 2023Мы остались в восторге от этой увлекательной экскурсии! Было интересно, информативно,
красивые места, даже пасмурная погода никак не испортила впечатление от нашего мини путешествия и самое главное было душевно! Татьяна - очень приятная и интеллигентная девушка! Настоящий профессионал свое дела! Рекомендуем!
- AArina22 февраля 2023Мы увидели шикарный город и остров. Остались под большим впечатлением и в полном восторге. Прекрасно провели время, чудесно поговорили и
- AArina22 февраля 2023Мы увидели шикарный город и остров. Остались под большим впечатлением и в полном восторге. Прекрасно провели время, чудесно поговорили и
- aa.pukhov22 октября 2019Прекрасная, хорошо спланированная экскурсия, вдали от суеты большого города, с великолепными пейзажами и насыщенной познавательной составляющей.
- eelvalko13 октября 2019Это фантастическая экскурсия, место притягательное и невероятно красивое. Красивое при любой погоде. Накануне целый день шел дождь, поэтому утром было
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Вилла Реале»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2025
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