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силы, зависит от правильно подобранной и грамотно доносимой информации. Тиана – лучший гид, с такой любовью и проницательностью делится информацией, что заинтересуется, даже самый неискушённый турист. Я, лично, был в восторге, описать эти места можно только в поэмах. Я не буду писать много, это надо видеть. Но, при выборе экскурсовода, обязательно ищите Тиану.