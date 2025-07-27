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Вилла Реале – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Вилла Реале» в Милане на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Круиз Комо - Тремеццо - Белладжио. Из Милана. группа
Пешая
10 часов
2 отзыва
Круиз
Групповая экскурсия из Милана: Живопись озера Комо и виллы
Погрузитесь в атмосферу озерного Милана: круиз, виллы и парки ждут вас в уникальной экскурсии Из Милана на озеро Комо
Начало: Piazzale Luigi Cadorna или Stazione Centrale
Расписание: ежедневно в 09:20
Завтра в 09:20
5 авг в 09:20
€120 за человека
«Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Милан периода Наполеона
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Милан периода Наполеона
Познакомьтесь с историей Милана времён Наполеона. Прогулка по знаковым местам и зданиям, которые сохранили дух великой эпохи
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 15:00
5 авг в 09:00
€120 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 июля 2025
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Замечательный запоминающийся день в Орто, полный релаксации и покоя. Прекрасный гид Татьяна, обаятельная, эрудированная, обязательная. Чудесные виды на озеро, горы,
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    остров. Городок очаровательный, остров с монастырём и св. гора с храмом и 9-ю часовнями очень живописны. Фрески и скульптуры, датированные начиная с 16 века, бесконечные парки и главное никаких толп безумный туристов. После Комо и Маджоре с тамошней суетой, пафосом и многолюдьем ощущение, что здесь ждали именно вас).

  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2023
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Это был замечательный день в компании удивительного экскурсовода – Тианы. В любом случае, залог отличного отдыха в таких духовных местах
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    силы, зависит от правильно подобранной и грамотно доносимой информации. Тиана – лучший гид, с такой любовью и проницательностью делится информацией, что заинтересуется, даже самый неискушённый турист. Я, лично, был в восторге, описать эти места можно только в поэмах. Я не буду писать много, это надо видеть. Но, при выборе экскурсовода, обязательно ищите Тиану.

  • I
    Iryna
    7 марта 2023
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Мы остались в восторге от этой увлекательной экскурсии! Было интересно, информативно,
    красивые места, даже пасмурная погода никак не испортила впечатление от нашего мини путешествия и самое главное было душевно! Татьяна - очень приятная и интеллигентная девушка! Настоящий профессионал свое дела! Рекомендуем!
  • A
    Arina
    22 февраля 2023
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Мы увидели шикарный город и остров. Остались под большим впечатлением и в полном восторге. Прекрасно провели время, чудесно поговорили и
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    узнали много новой и полезной информации)
    невероятное место где можно замедлиться и увидеть шикарные виды. Узнать другую Италию и провести время с веселым человеком, который знает очень много и круто рассказывает.

  • A
    Arina
    22 февраля 2023
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Мы увидели шикарный город и остров. Остались под большим впечатлением и в полном восторге. Прекрасно провели время, чудесно поговорили и
    читать дальше

    узнали много новой и полезной информации)
    невероятное место где можно замедлиться и увидеть шикарные виды. Узнать другую Италию и провести время с веселым человеком, который знает очень много и круто рассказывает.

  • a
    a.pukhov
    22 октября 2019
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Прекрасная, хорошо спланированная экскурсия, вдали от суеты большого города, с великолепными пейзажами и насыщенной познавательной составляющей.
  • e
    elvalko
    13 октября 2019
    «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
    Это фантастическая экскурсия, место притягательное и невероятно красивое. Красивое при любой погоде. Накануне целый день шел дождь, поэтому утром было
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    как-то хмуро. Но эта легкая дымка придала особое очарование озеру Орта и острову Драконов. Погода быстро наладилась, появились сочные, яркие краски и все вокруг стало другим, не менее очаровательным, но другим. А какой там воздух! Напоенный ароматами цветов, деревьев и озера. Пенсионеры! Не бойтесь самостоятельной дороги до места экскурсии, это стоит того чтобы увидеть это сказочное место.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Вилла Реале»

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  1. Круиз Комо - Тремеццо - Белладжио. Из Милана. группа
  2. «Легенды о драконах»: Орта и остров Святого Джулио
  3. Милан периода Наполеона
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  2. Собор Дуомо
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  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Королевский дворец
  7. Миланский собор Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2025
Сейчас в Милане в категории "Вилла Реале" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вилла Реале», 9 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь