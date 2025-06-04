Пинакотека Брера: погружение в мир искусства с экспертом
Погрузитесь в мир искусства Пинакотеки Брера. Узнайте секреты полотен Рафаэля и Тициана, почувствуйте дыхание эпохи и откройте скрытые смыслы
Экскурсия в Пинакотеку Брера - это уникальная возможность прикоснуться к шедеврам мирового искусства.
Участники узнают о мастерстве Рафаэля и Караваджо, увидят богатство венецианского Возрождения в работах Тициана и Веронезе. Гид поможет понять, как художники общались со зрителями через цвета и символы.
Визит в двор Брера и знакомство с работами Антонио Канова завершат это незабываемое путешествие в мир искусства
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пинакотеке Брера
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.
О
Ольга
4 июн 2025
Экскурсии не было, мы пришли к назначенному времени ко входу, но было закрыто - сказали,забастовка работников музея и гид вместо Бреры повела нас в Амброзианскую библиотеку, там очень понравилось
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Все так, вы были на экскурсии вместе с Мариной, которая оставила отзыв ниже. Когда вы с гидом узнали о читать дальше
забастовке вам предложили вернуть деньги ил и пойти в другой музей. Вы выбрали второе. Нам очень жаль, но мы не управляем пинанкотекой и не можем контролировать их забастовки. Это Италия, такое случается.
Марина
9 мая 2025
К сожалению,1 мая пинакотека была закрыта 🤷. Гид Светлана провела чудесную экскурсию в пинакотеку Амброзиано. Богатый фактический материал, глубокие знания истории, личное обаяние гида, её любовь к Милану- мы качественно провели время и просто получили удовольствие. Когда мы вернёмся в Милан- мы постараемся снова попасть в группу Светланы.