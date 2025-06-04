Мои заказы

Пинакотека Брера: погружение в мир искусства с экспертом

Погрузитесь в мир искусства Пинакотеки Брера. Узнайте секреты полотен Рафаэля и Тициана, почувствуйте дыхание эпохи и откройте скрытые смыслы
Экскурсия в Пинакотеку Брера - это уникальная возможность прикоснуться к шедеврам мирового искусства.

Участники узнают о мастерстве Рафаэля и Караваджо, увидят богатство венецианского Возрождения в работах Тициана и Веронезе. Гид поможет понять, как художники общались со зрителями через цвета и символы.

Визит в двор Брера и знакомство с работами Антонио Канова завершат это незабываемое путешествие в мир искусства
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в мир искусства
  • 🖼️ Знакомство с шедеврами Рафаэля
  • 🎭 Эмоциональная глубина Караваджо
  • 🌟 Венецианское Возрождение
  • 🏛️ Исторический контекст картин
  • 🗿 Скульптуры Антонио Канова
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя18
ноя20
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Пинакотека Брера
  • Зал Рафаэля
  • Зал Караваджо
  • Зал Тициана и Веронезе
  • Двор Брера
  • Скульптуры Антонио Канова

Описание экскурсии

Зал Рафаэля. «Обручение Марии» (1504)

Шедевр демонстрирует мастерство перспективы и выразительности. Гид объяснит, как молодой художник вдохнул жизнь в классику эпохи Возрождения и как символика картины передаёт философию времени.

Зал Караваджо. «Вечеря в Эммаусе» (1606)

Гид раскроет, как Караваджо создаёт эмоциональную глубину, которая меняет восприятие пространства и времени. Вы ощутите напряжение и драму, которые художник отразил в полотне.

Зал Тициана и Веронезе. «Пир в доме Левия» Веронезе и портреты Тициана

Эти работы погружают в атмосферу венецианского Возрождения. Вы увидите богатство цветов и текстур, перенесётесь в мир, полный символов и скрытых значений.

Алтарь Пьеро делла Франческа. «Мадонна с младенцем и святыми»

Гид расскажет, как художник вдохновлялся математикой и архитектурой, чтобы создать эффект перспективы. Благодаря чёткости линий и спокойствию образов, вы почувствуете умиротворение и гармонию.

Двор Брера

Вы увидите монументальную статую Наполеона в образе бога Марса. Узнаете о роли Брера как центра искусства, науки и образования.

Скульптуры Антонио Канова. Модели для скульптур, «Психея и Амур»

Вы поймёте, как Канова возвратил античные идеалы в искусство эпохи неоклассицизма. А ещё удивитесь, как мрамор может выглядеть настолько живым.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты — €15 за чел. Их необязательно покупать заранее. Но если есть желание выкупить билеты до экскурсии, это можно сделать на https://pinacotecadibrera.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/timeslot" rel="nofollow" target="_blank">официальном сайте Пинакотеки.

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пинакотеке Брера
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 10:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6439 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
читать дальше

2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
О
Ольга
4 июн 2025
Экскурсии не было, мы пришли к назначенному времени ко входу, но было закрыто - сказали,забастовка работников музея и гид вместо Бреры повела нас в Амброзианскую библиотеку, там очень понравилось
Алина
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Все так, вы были на экскурсии вместе с Мариной, которая оставила отзыв ниже. Когда вы с гидом узнали о
читать дальше

забастовке вам предложили вернуть деньги ил и пойти в другой музей. Вы выбрали второе. Нам очень жаль, но мы не управляем пинанкотекой и не можем контролировать их забастовки. Это Италия, такое случается.

Марина
Марина
9 мая 2025
К сожалению,1 мая пинакотека была закрыта 🤷. Гид Светлана провела чудесную экскурсию в пинакотеку Амброзиано. Богатый фактический материал, глубокие знания истории, личное обаяние гида, её любовь к Милану- мы качественно провели время и просто получили удовольствие. Когда мы вернёмся в Милан- мы постараемся снова попасть в группу Светланы.

Входит в следующие категории Милана

