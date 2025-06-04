Экскурсия в Пинакотеку Брера - это уникальная возможность прикоснуться к шедеврам мирового искусства. Участники узнают о мастерстве Рафаэля и Караваджо, увидят богатство венецианского Возрождения в работах Тициана и Веронезе. Гид поможет понять, как художники общались со зрителями через цвета и символы. Визит в двор Брера и знакомство с работами Антонио Канова завершат это незабываемое путешествие в мир искусства

Описание экскурсии

Зал Рафаэля. «Обручение Марии» (1504)

Шедевр демонстрирует мастерство перспективы и выразительности. Гид объяснит, как молодой художник вдохнул жизнь в классику эпохи Возрождения и как символика картины передаёт философию времени.

Зал Караваджо. «Вечеря в Эммаусе» (1606)

Гид раскроет, как Караваджо создаёт эмоциональную глубину, которая меняет восприятие пространства и времени. Вы ощутите напряжение и драму, которые художник отразил в полотне.

Зал Тициана и Веронезе. «Пир в доме Левия» Веронезе и портреты Тициана

Эти работы погружают в атмосферу венецианского Возрождения. Вы увидите богатство цветов и текстур, перенесётесь в мир, полный символов и скрытых значений.

Алтарь Пьеро делла Франческа. «Мадонна с младенцем и святыми»

Гид расскажет, как художник вдохновлялся математикой и архитектурой, чтобы создать эффект перспективы. Благодаря чёткости линий и спокойствию образов, вы почувствуете умиротворение и гармонию.

Двор Брера

Вы увидите монументальную статую Наполеона в образе бога Марса. Узнаете о роли Брера как центра искусства, науки и образования.

Скульптуры Антонио Канова. Модели для скульптур, «Психея и Амур»

Вы поймёте, как Канова возвратил античные идеалы в искусство эпохи неоклассицизма. А ещё удивитесь, как мрамор может выглядеть настолько живым.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты — €15 за чел. Их необязательно покупать заранее. Но если есть желание выкупить билеты до экскурсии, это можно сделать на https://pinacotecadibrera.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/timeslot" rel="nofollow" target="_blank">официальном сайте Пинакотеки.