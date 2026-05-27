Минимум остановок и максимум впечатлений! Мы пройдёмся по центру Милана от готического Дуомо с его шпилями и символами к площади Ла Скала.
В пути — дворец, где жили короли, галерея, что была витриной моды и амбиций, городские легенды и удивительные детали, которые помогут лучше понять Милан.
Описание экскурсии
Дуомо — главный собор Милана и один из самых больших готических соборов в Европе.
Королевский дворец — бывшая резиденция правителей города.
Галерея Виктора Эммануила II — крытая торгово‑пешеходная галерея, которая соединяет площади Дуомо и делла Скала. Одна из старейших в мире.
Площадь делла Скала — небольшая историческая площадь перед легендарным оперным театром «Ла Скала» — сердцем музыкального Милана.
Я расскажу:
- что скульптуры и шпили Дуомо говорят о его прошлом
- почему Галерея Виктора Эммануила II была зеркалом буржуазии и витриной моды и амбиций
- как площадь Дуомо формирует миллионы городских образов
- какие легенды и суеверия связаны с мозаикой‑быком
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- По запросу поможем с покупкой билетов в Дуомо — вы сможете посетить его самостоятельно после экскурсии
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ла Скала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 14:00, 17:30, 18:30 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 2738 туристов
Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
