Экскурсия по Милану - это возможность увидеть знаковые места города за один день.
Площадь Сан-Бабила, Королевский дворец и кафедральный собор Дуомо поражают своей историей и архитектурой. Площадь Торговцев расскажет о жизни средневекового Милана, а замок Сфорца удивит своими легендами. Узнайте, как Милан стал столицей моды и что связывает его с Московским Кремлем. Прогулка обещает быть насыщенной и познавательной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть замок Сфорца и его легенды
- ⛪ Посетить собор Дуомо - шедевр готики
- 📜 Узнать историю площади Торговцев
- 🎨 Оценить вклад Леонардо да Винчи
- 👑 Погрузиться в историю Королевского дворца
- 🎭 Открыть тайны миланских памятников
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Бабила
- Королевский дворец
- Кафедральный собор
- Площадь Дуомо
- Площадь Торговцев
- Замок Сфорцеско
Описание экскурсии
- Площадь Сан-Бабила с фонтаном «Озёра, реки и горы»
- Королевский дворец, связанный с именами Висконти и Сфорца, Наполеона Бонапарта и королей Савойи
- Кафедральный собор — ажурный шедевр интернациональной готики
- Площадь Дуомо с галереей, памятником и проспектом Витторио Эммануила II — объединителя земель итальянских
- Площадь Торговцев — старейшая в Милане, где средний класс не давал спокойной жизни знати и клиру
- Замок Сфорцеско с его дворами, башнями и рвами — резиденция миланских герцогов в период расцвета города
Вы узнаете:
- как Милан стал самым богатым городом Европы и благодаря кому он по сей день является столицей моды
- почему Bella Ciao и сегодня остается антифашистским гимном
- как миланцы заменяли памятникам головы при смене политического строя
- как Леонардо да Винчи провёл в Милане 20 лет жизни — его шедевры, трагедии и повседневная жизнь
- что связывает замок Сфорца и Московский Кремль
- почему Маурицио Каттеллан, сэр Норман Фостер и Арнольдо Помодоро — три главных кумира современного искусства
Организационные детали
Все здания мы осматриваем снаружи.
в среду и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 16 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сан-Бабила»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артур — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 261 туриста
Люблю Милан давно. Переживал, что безответно, поэтому решил узнать его по-настоящему. В прошлом преподавал мировую культуру в университете. Обожаю Средневековье, страдающее и не очень. Люблю раскрывать городские тайны и загадки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
29 окт 2025
Мы с мужем много раз были в Милане по работе, и, как оказалось, совсем не знали город! Артур показал и рассказал про места, где мы были, факты, которые позволили взглянуть на Милан по -новому. Было очень интересно, познавательно и не скучно. Однозначно рекомендую!
И
Ирина
28 окт 2025
Начало октября 2025 года. Познакомиться с прекрасной историей Милана нам помог гид, профессионал, знаток и прекрасный рассказчик- Артур. Показал самые знаменитые места Милана! Артур оказался и прекрасным человеком, очень отзывчивым. Отдельное спасибо за поддержку и помощь, которая, как оказалась, понадобилась нам очень!!! Рекомендуем однозначно!
Екатерина
18 окт 2025
Благодарим Артура за столь познавательное и очаровательное знакомство с Миланом! Невероятно начитанный, культурный, позитивный и внимательный человек! Экскурсия как мгновенье! С удовольствием будем с Артуром продолжать знакомство с Ломбардией!
Чудесного Вам, Артур, вечера и, надеемся, до скорой встречи! 🤗
Марина
4 окт 2025
Благодарю Артура за экскурсию по Милану. Интересный маршрут. Глубокое знание истории. Отвечает на все вопросы. Рекомендует другие локации в городе. Очень удобно в мини группе.
Наталья
10 сен 2025
Артур, потрясающий гид и человек! Я благодарна за все, он сделал мое пребывание в Милане очень комфортным! Готов помочь в любой ситуации!
Очень классно изучать город вместе с Артуром, знает много тонкостей и с радостью делиться ими!
Обязательно вернусь в Милан, благодарю!
I
Irina
6 сен 2025
Были в Милане 1 день, очень рады, что попали на экскурсию к Артуру, было очень насыщенно и интересно. Артур также помог купить билеты в Венецию, посоветовал отличные места, где можно поесть. Мы были в восторге!
Валентина
30 авг 2025
Отличная экскурсия, прошлись маленькой группой по самым интересным местам, Артур много знает и увлекательно рассказывает.
С
Сергей
9 авг 2025
Экскурсия по Милану превзошла все ожидания! Гид — настоящий мастер своего дела: увлекательно рассказывает, знает массу интересных фактов и подаёт их с таким энтузиазмом, что невозможно оторваться. Мы не только увидели город, но и почувствовали его атмосферу. Рекомендуем всем, кто хочет влюбиться в Милан с первого взгляда!
А
Алеся
8 авг 2025
Спасибо большое Артуру за увлекательное знакомство с Миланом! Очень обаятельный человек, интересный рассказчик и эрудированный собеседник — ни один возникший по ходу прогулки вопрос не остался не отвеченным. В качестве приятного дополнения после встречи Артур поделился ссылками на материалы и интересные места, о которых заходила речь во время экскурсии.
