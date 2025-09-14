Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Милане на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
14 сен в 10:00
25 сен в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Милан для новичков
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
€145 за всё до 5 чел.
Секретный Милан
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
17 сен в 09:30
18 сен в 09:30
€209 за всё до 4 чел.
Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Милана
Откройте тайны замка Сфорца, узнайте секреты театра Ла Скала и полюбуйтесь мрамором собора Дуомо. Экскурсия для всей семьи
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Код да Винчи - Пинакотека Амброзианы
  2. Милан для новичков
  3. Секретный Милан
  4. Милан для детей: экскурсия с гидом-педагогом
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Замок Сфорца
  2. Собор Дуомо
  3. Самое главное
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Королевский дворец
  6. Леонардо да Винчи
  7. Миланский собор Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Пинакотека Брера
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в сентябре 2025
Сейчас в Милане в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 145 до 209. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 136 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь