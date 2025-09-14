Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
14 сен в 10:00
25 сен в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
16 сен в 09:30
17 сен в 09:30
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Милан: путешествие по затаенным уголкам города
Загляните в сердце Милана, где каждый камень хранит вековые тайны и рассказывает уникальные истории
Начало: Недалеко от Дуомо или в квартале Навильи
17 сен в 09:30
18 сен в 09:30
€209 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по центру Милана
Откройте тайны замка Сфорца, узнайте секреты театра Ла Скала и полюбуйтесь мрамором собора Дуомо. Экскурсия для всей семьи
Начало: На площади Ла Скала
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
