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Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса
Начало: На Via Filodrammatici
«Замок 15 века зимой превращается в атмосферное место для прогулок и рождественских впечатлений»
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €171
€190 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
С Рождеством, Милан
Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе
Начало: У метро Монтенаполеоне
«Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев»
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская сказка в Милане
Пройти от Дуомо до замка Сфорца и поговорить об итальянских традициях
Начало: На площади Дуомо
«Здесь возвышается величественный собор в рождественском убранстве»
17 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от €150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
интересная экскурсия. спасибо Оксане - мы шли в своем неторопливом режиме с остановками, в такую жару не поторопишься) интересные факты, заинтересовались многотми другими местами, но уже не успевали посмотреть. отложили на следующую поездку и поход по еим с Оксаной
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Р
Экскурсия прошла Отлично. Множество исторических фактов переплетались с современной жизнью Милана. Гид Оксана доступно и интересно провела экскурсию в более чем 4 часа. Всем Рекомендую!!! Спасибо!!!
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В
Оксана очень интересную провела экскурсию. все было ярко, динамично, а также была внимательна к деталям и нашим пожеланиям
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М
Замечательная экскурсия, очень интересно, время прошло быстро. Оксана молодец, интересно рассказывает, вся информация подана грамотно, все четко, доходчиво, профессионал одним словом. Спасибо ей огромное! Рекомендую!
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Д
Оксана очень приятная в общении,экскурсия прошла легко и интересно. Посетили все главные достопримечательности,буду рекомендовать Оксану друзьям.
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Ф
Все очень понравилось! Оксана интересный рассказчик,чувствуется,что сама влюблена в этот замечательный город, хорошее знание истории и культуры Италии. С ней мы заново открыли для себя и Милан, и Италию! Плюс ко всему оказались земляками, что очень порадовало!
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большое спасибо Оксане, очень интересная и увлекательная экскурсия. рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Миланом
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И
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не составили этот маршрут. История
+3
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В
Большое спасибо Еве за прекрасное время, проведённое в Милане. Хочется отметить действительно индивидуальный подход и прекрасный маршрут.
Время пролетело незаметно, истории
Время пролетело незаметно, истории
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А
Ева замечательная❤️ Моя подруга осталась в восторге от экскурсии, от Евы как экскурсовода и просто как от человека. Вежливая, внимательная и очень интересно рассказывает про Милан. Рекомендую очень🙏
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Всего 17 отзывов в Милане в категории "Зимние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Зимние»
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