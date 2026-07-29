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Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Милану

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Милане на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Пешая
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Исследовать город через свет, музыку и традиции: от сверкающей ёлки на Дуомо до вертикального леса
Начало: На Via Filodrammatici
«Замок 15 века зимой превращается в атмосферное место для прогулок и рождественских впечатлений»
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от €171€190 за всё до 7 чел.
С Рождеством, Милан
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
С Рождеством, Милан
Ощутить итальянский колорит на праздничных ярмарках и увидеть символы города во всей красе
Начало: У метро Монтенаполеоне
«Я с удовольствием расскажу о типичных и незаурядных рождественских и новогодних традициях итальянцев»
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Рождественская сказка в Милане
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская сказка в Милане
Пройти от Дуомо до замка Сфорца и поговорить об итальянских традициях
Начало: На площади Дуомо
«Здесь возвышается величественный собор в рождественском убранстве»
17 авг в 08:30
24 авг в 08:30
от €150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
интересная экскурсия. спасибо Оксане - мы шли в своем неторопливом режиме с остановками, в такую жару не поторопишься) интересные факты, заинтересовались многотми другими местами, но уже не успевали посмотреть. отложили на следующую поездку и поход по еим с Оксаной
интересная экскурсия. спасибо Оксане - мы шли в своем неторопливом режиме с остановками, в такую жару
интересная экскурсия. спасибо Оксане - мы шли в своем неторопливом режиме с остановками, в такую жару
интересная экскурсия. спасибо Оксане - мы шли в своем неторопливом режиме с остановками, в такую жару
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Р
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Экскурсия прошла Отлично. Множество исторических фактов переплетались с современной жизнью Милана. Гид Оксана доступно и интересно провела экскурсию в более чем 4 часа. Всем Рекомендую!!! Спасибо!!!
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В
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Оксана очень интересную провела экскурсию. все было ярко, динамично, а также была внимательна к деталям и нашим пожеланиям
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М
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Замечательная экскурсия, очень интересно, время прошло быстро. Оксана молодец, интересно рассказывает, вся информация подана грамотно, все четко, доходчиво, профессионал одним словом. Спасибо ей огромное! Рекомендую!
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Д
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Оксана очень приятная в общении,экскурсия прошла легко и интересно. Посетили все главные достопримечательности,буду рекомендовать Оксану друзьям.
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Ф
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Все очень понравилось! Оксана интересный рассказчик,чувствуется,что сама влюблена в этот замечательный город, хорошее знание истории и культуры Италии. С ней мы заново открыли для себя и Милан, и Италию! Плюс ко всему оказались земляками, что очень порадовало!
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Анастасия
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
большое спасибо Оксане, очень интересная и увлекательная экскурсия. рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Миланом
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И
Магия Милана: от фрески к небоскрёбам
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не составили этот маршрут. История
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Милана,начиная со старейших Соборов,площадей, музеев,Ла Скала…. до нового района Милана с небоскрёбами….
Оксана приятный собеседник,всегда на подмоге в интересующих вопросах.
Рекомендуем очень.. надеемся,до следующего раза!!

Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не+3
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не
Были с семьёй на экскурсии по Милану с Оксаной. Остались очень довольны… самостоятельно никогда бы не
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В
С Рождеством, Милан
Большое спасибо Еве за прекрасное время, проведённое в Милане. Хочется отметить действительно индивидуальный подход и прекрасный маршрут.
Время пролетело незаметно, истории
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о Милане слушались на одном дыхании. Ева также подсказала и место, где можно действительно вкусно поесть после экскурсии. Мы смогли ощутить праздничную атмосферу Рождества и узнать интересные факты об этом празднике в истории Милана и Италии. Очень рекомендую экскурсии Евы.

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А
С Рождеством, Милан
Ева замечательная❤️ Моя подруга осталась в восторге от экскурсии, от Евы как экскурсовода и просто как от человека. Вежливая, внимательная и очень интересно рассказывает про Милан. Рекомендую очень🙏
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Всего 17 отзывов в Милане в категории "Зимние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Магия Милана: от фрески к небоскрёбам;
  2. С Рождеством, Милан;
  3. Рождественская сказка в Милане.
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца;
  2. Королевский дворец;
  3. Собор Дуомо;
  4. Галерея Виктора Эммануила II;
  5. Леонардо да Винчи;
  6. Озеро Комо;
  7. Парк Семпионе;
  8. Пинакотека Брера;
  9. Район Навильи;
  10. Миланский собор Дуомо.
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2026
Сейчас в Милане в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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