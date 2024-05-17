1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 мая 2024Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
- SSvetlana12 мая 2024Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
- YYulia1 октября 2023Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
- ИИсаков15 августа 2023Спасибо за отличную экскурсию!
- ССирануш16 июля 2023Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
- AAndrey15 мая 2023Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Пьяцца Дуомо»
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