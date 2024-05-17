Пьяцца Дуомо – экскурсии в Милане

Найдено 4 экскурсии в категории «Пьяцца Дуомо» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Городские легенды: собор Дуомо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Городские легенды: собор Дуомо
Начало: У центрального входа в собор, на ступеньках
Расписание: Вт., чт., сб., 10:00
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 100 за всё до 2 чел.
«Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Милан вечерний, поэтический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
  • S
    Svetlana
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
  • Y
    Yulia
    1 октября 2023
    «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
  • И
    Исаков
    15 августа 2023
    «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • С
    Сирануш
    16 июля 2023
    Городские легенды: собор Дуомо
    Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!
  • A
    Andrey
    15 мая 2023
    «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
    Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
    читать дальше

    сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Пьяцца Дуомо»

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  1. Обзорная экскурсия по вечернему Милану
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  3. «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
  4. Милан вечерний, поэтический
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Пьяцца Дуомо" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 130. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пьяцца Дуомо», 111 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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