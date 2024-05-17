С Светлана Обзорная экскурсия по вечернему Милану Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!

S Svetlana Обзорная экскурсия по вечернему Милану Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.

Y Yulia «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.

И Исаков «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия Спасибо за отличную экскурсию!

С Сирануш Городские легенды: собор Дуомо Наталья провела нам интересную экскурсию по Дуомо и бонусом еще показала пару интересных мест. Время пролетело не заметно. Спасибо большое за познавательную программу!