1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
Сегодня в 09:30
20 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан вечерний: обзорная прогулка
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
- ГГригорий9 мая 2024Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная ВечеряВсё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
- ВВалерия25 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
- РРима24 января 2024Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная ВечеряПрофнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым
- YYulia1 октября 2023Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
- ИИсаков15 августа 2023Спасибо за отличную экскурсию!
- OOKSANA26 июля 2023Фотопрогулка по МилануПросто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
- AAndrey15 мая 2023Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
- aalex_a12 мая 2019Милан - коротко о главномВсе было хорошо, интересно. Экскурсовод хорошо рассказывает и отлично знает город.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея Витторио Эммануэле II»
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