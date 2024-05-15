Галерея Витторио Эммануэле II – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Галерея Витторио Эммануэле II» в Милане на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
Сегодня в 09:30
20 июня в 09:30
75 за человека
«Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Милан вечерний: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Милан вечерний: обзорная прогулка
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Мы провели замечательно время с гидом Натальей на обзорной экскурсии по Милану. Было очень интересно и познавательно. Милан открылся для
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    нас с другой, исторической стороны, помимо центра моды. Сам Собор Duomo, особенно его архитектура, оставил неизгладимое впечатление, вид сверху просто завораживал. Наш гид Наталья большой профессионал своего дела, с грамотной речью, которая очень любит свое дело и при этом очень милый человек. Спасибо огромное Наталье и туристическому агентству за проведение экскурсий высокого качества. До следующей встречи в Милане!

  • Г
    Григорий
    9 мая 2024
    Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря
    Всё отлично. Всё компактно, много разнообразной информации - от исторической и до гастрономической. Очень понравилось. Большое спасибо Галине.
  • В
    Валерия
    25 апреля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
    Экскурсия очень понравилась. Гид Наталья провела по всем интересным местам, рассказывала очень интересно. Несколько часов просто пролетели
  • Р
    Рима
    24 января 2024
    Милан древний и современный - обзорная по Милану. 22 мая Тайная Вечеря
    Профнюессиональный и приятный гид Галина сделала наш пераый день в Милано интересным и незабываемым
  • Y
    Yulia
    1 октября 2023
    «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
    Большое спасибо Галине за знакомство с Миланом. Галина- профессионал своего дела. Экскурсия была интересной, оригинальной и время прошло незаметно. Рекомендую узнавать Милан в компании Галины.
  • И
    Исаков
    15 августа 2023
    «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
    Спасибо за отличную экскурсию!
  • O
    OKSANA
    26 июля 2023
    Фотопрогулка по Милану
    Просто 10 из 10! Наталья очень приятный в общении человек, а также профессионал своего дела! Даёт рекомендации, старается и не жалеет времени ради эстетике фотографии! От экскурсии осталось исключительно положительное впечатление!!!
  • A
    Andrey
    15 мая 2023
    «Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
    Галина очень интересно рассказывала о Милане и даже читала нам стихи, на наши вопросы отвечала подробно и с удовольствием, предлагала
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    сфотографировать нас в памятных местах, и даже был небольшой интерактив в конце экскурсии) видно, что Галина подходит к экскурсии с душой. экскурсия оставила только положительное впечатление

  • a
    alex_a
    12 мая 2019
    Милан - коротко о главном
    Все было хорошо, интересно. Экскурсовод хорошо рассказывает и отлично знает город.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея Витторио Эммануэле II»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Парк Семпионе
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Галерея Витторио Эммануэле II
  10. Район Навильи
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Галерея Витторио Эммануэле II" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 130. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Галерея Витторио Эммануэле II», 9 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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