Небольшой прибрежный городок Стреза на знаменитом озере Маджоре хранит в себе тайны и истории 📖 средневекового рыбацкого городка, проходящей здесь древней римской дороги и дворянской семьи Борромео, до сих пор владеющей окружающими землями. Уже в 18 веке Стреза превратилась в популярный фешенебельный курорт для аристократов и монархов, а также в излюбленное место отдыха для музыкантов, художников и писателей со всего света. Потрясающие природные пейзажи, мягкий климат круглый год, великолепная растительность, грандиозные дворцы эпохи барокко, шикарные виллы и отели в стиле либерти, знаменитые на весь мир сады со свободно разгуливающими белыми павлинами, размеренность и спокойствие местной жизни никого не оставляют равнодушным и по сей день. Жемчужины озера Маджоре – город 🏙️ Стреза и расположенные напротив нее Борромейские острова являются одним из популярных туристических направлений северной Италии.

История Стрезы документально берет свое начало в 10 веке. За более чем тысячелетний период город и близлежащая территория повидали немало событий и знаменитостей. Именно здесь пролегала дорога от древнего Милана - Медиоланума через перевал Симплон в Швейцарию, здесь останавливался Наполеон Бонапарт во время своей итальянской кампании, здесь проходила важнейшая для Европы «Стрезская конференция» 1935 года, здесь бывали Байрон, Диккенс, Стендаль и Хемингуэй, а сейчас этот город помимо всего остального славится знаменитым летним фестивалем «Музыкальные недели в Стрезе» с участием великих мировых исполнителей.

Во время нашей 3-х часовой прогулки вы пройдетесь по длинной набережной с панорамными видами на окружающие красоты; заглянете в роскошный исторический отель 🏨, которому уже больше 150 лет, прогуляетесь 👣 по его великолепному саду с фонтанами; увидите город и озеро с высоты птичьего полета за чашечкой кофе, попробуете вкуснейшее печенье, посвященное королеве; а затем на кораблике вы попадете на знаменитые острова Борромео (в моем сопровождении вы посетите один остров 🏝️ из трех, возможных для посещения, - остров Пескаторе, остальные по желанию сможете посетить после). Я расскажу вам историю этих мест, покажу как жили простые рыбаки и богатые дворяне на крошечных кусочках земли, поведаю о некоторых эпизодах из жизни великих гостей города; я открою вам секрет, для кого был построен прекрасный дворец на острове и почему Стреза стала таким популярным курортом у европейской знати.