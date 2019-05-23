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Я проведу вас по длинной набережной с панорамными видами на окружающие достопримечательности, заглянем в читать дальше уменьшить роскошный исторический отель, которому уже больше 150 лет, а затем на кораблике мы доберемся на знаменитые острова Борромео.



Я расскажу вам тайны и секреты, которые окружают озеро Маджоре, а также вы узнаете почему Стреза стала таким популярным курортом у европейской знати. Стреза на озере Маджоре хранит в себе тайны и истории средневекового рыбацкого города и дворянской семьи Борромео.Я проведу вас по длинной набережной с панорамными видами на окружающие достопримечательности, заглянем в 5 3 отзыва

Тиана Ваш гид в Милане Задать вопрос Групповая экскурсия €100 за человека 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Небольшой прибрежный городок Стреза на знаменитом озере Маджоре хранит в себе тайны и истории средневекового рыбацкого городка, проходящей здесь древней римской дороги и дворянской семьи Борромео, до сих пор владеющей окружающими землями. Уже в 18 веке Стреза превратилась в популярный фешенебельный курорт для аристократов и монархов, а также в излюбленное место отдыха для музыкантов, художников и писателей со всего света. Потрясающие природные пейзажи, мягкий климат круглый год, великолепная растительность, грандиозные дворцы эпохи барокко, шикарные виллы и отели в стиле либерти, знаменитые на весь мир сады со свободно разгуливающими белыми павлинами, размеренность и спокойствие местной жизни никого не оставляют равнодушным и по сей день. Жемчужины озера Маджоре – город Стреза и расположенные напротив нее Борромейские острова являются одним из популярных туристических направлений северной Италии. История Стрезы документально берет свое начало в 10 веке. За более чем тысячелетний период город и близлежащая территория повидали немало событий и знаменитостей. Именно здесь пролегала дорога от древнего Милана - Медиоланума через перевал Симплон в Швейцарию, здесь останавливался Наполеон Бонапарт во время своей итальянской кампании, здесь проходила важнейшая для Европы «Стрезская конференция» 1935 года, здесь бывали Байрон, Диккенс, Стендаль и Хемингуэй, а сейчас этот город помимо всего остального славится знаменитым летним фестивалем «Музыкальные недели в Стрезе» с участием великих мировых исполнителей. Во время нашей 3,5-4-х часовой прогулки вы пройдетесь по длинной набережной с панорамными видами на окружающие красоты; заглянете в роскошный исторический отель, которому уже больше 150 лет, прогуляетесь по его великолепному саду с фонтанами; увидите город и озеро с высоты птичьего полета за чашечкой кофе, попробуете вкуснейшее печенье, посвященное королеве; а затем на кораблике вы попадете на знаменитые острова Борромео (в моем сопровождении вы посетите один остров из трех, возможных для посещения, - остров Пескаторе, остальные по желанию сможете посетить после). Я расскажу вам историю этих мест, покажу как жили простые рыбаки и богатые дворяне на крошечных кусочках земли, поведаю о некоторых эпизодах из жизни великих гостей города; я открою вам секрет, для кого был построен прекрасный дворец на острове и почему Стреза стала таким популярным курортом у европейской знати.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Озеро Маджоре

Стреза

Острова Борромео

Набережная

Исторический Гранд Отель Что включено Встреча, услуги гида, переводы. Что не входит в цену Дополнительно оплачивается (в том числе для гида): билет на кораблик туда/обратно - 12-15 евро. Где начинаем и завершаем? Начало: Ж/д станция Стреза Завершение: Город Стреза Когда и сколько длится? Когда: По указанному графику или в другие дни индивидуально по запросу Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.