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Жемчужины озера Маджоре

5
2 отзыва
Тиана П.
Тиана П. – Гид из Милана
Стреза на озере Маджоре хранит в себе тайны и истории 📖 средневекового рыбацкого города и дворянской семьи Борромео.

Я проведу вас по длинной набережной с панорамными видами на окружающие достопримечательности 🏛️, заглянем в роскошный исторический отель 🏨, которому уже больше 150 лет, а затем на кораблике мы доберемся на знаменитые острова Борромео.

Я расскажу вам тайны и секреты, которые окружают озеро Маджоре, а также вы узнаете почему Стреза стала таким популярным курортом у европейской знати.
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  • 👥Групповая
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €60 за человека

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Жемчужины озера Маджоре
Жемчужины озера Маджоре

Что вы увидите

  • Озеро Маджоре
  • Стреза
  • острова Борромео
  • набережная
  • исторический Гранд Отель
Небольшой прибрежный городок Стреза на знаменитом озере Маджоре хранит в себе тайны и истории 📖 средневекового рыбацкого городка, проходящей здесь древней римской дороги и дворянской семьи Борромео, до сих пор владеющей окружающими землями. Уже в 18 веке Стреза превратилась в популярный фешенебельный курорт для аристократов и монархов, а также в излюбленное место отдыха для музыкантов, художников и писателей со всего света. Потрясающие природные пейзажи, мягкий климат круглый год, великолепная растительность, грандиозные дворцы эпохи барокко, шикарные виллы и отели в стиле либерти, знаменитые на весь мир сады со свободно разгуливающими белыми павлинами, размеренность и спокойствие местной жизни никого не оставляют равнодушным и по сей день. Жемчужины озера Маджоре – город 🏙️ Стреза и расположенные напротив нее Борромейские острова являются одним из популярных туристических направлений северной Италии.
История Стрезы документально берет свое начало в 10 веке. За более чем тысячелетний период город и близлежащая территория повидали немало событий и знаменитостей. Именно здесь пролегала дорога от древнего Милана - Медиоланума через перевал Симплон в Швейцарию, здесь останавливался Наполеон Бонапарт во время своей итальянской кампании, здесь проходила важнейшая для Европы «Стрезская конференция» 1935 года, здесь бывали Байрон, Диккенс, Стендаль и Хемингуэй, а сейчас этот город помимо всего остального славится знаменитым летним фестивалем «Музыкальные недели в Стрезе» с участием великих мировых исполнителей.
Во время нашей 3-х часовой прогулки вы пройдетесь по длинной набережной с панорамными видами на окружающие красоты; заглянете в роскошный исторический отель 🏨, которому уже больше 150 лет, прогуляетесь 👣 по его великолепному саду с фонтанами; увидите город и озеро с высоты птичьего полета за чашечкой кофе, попробуете вкуснейшее печенье, посвященное королеве; а затем на кораблике вы попадете на знаменитые острова Борромео (в моем сопровождении вы посетите один остров 🏝️ из трех, возможных для посещения, - остров Пескаторе, остальные по желанию сможете посетить после). Я расскажу вам историю этих мест, покажу как жили простые рыбаки и богатые дворяне на крошечных кусочках земли, поведаю о некоторых эпизодах из жизни великих гостей города; я открою вам секрет, для кого был построен прекрасный дворец на острове и почему Стреза стала таким популярным курортом у европейской знати.
Что входит
  • Встреча
  • услуги гида
  • переводы.
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (в том числе для гида): проезд на региональной электричке Милан - Стреза - Милан и билет на кораблик на один остров туда/обратно - 25 евро.
Начало
🚩 ж/д станция Милано Чентрале в Милане
Место завершения
🏁 Город Стреза
Жемчужины озера Маджоре
Жемчужины озера Маджоре
Жемчужины озера Маджоре
Жемчужины озера Маджоре
Жемчужины озера Маджоре

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Тиана П.
Тиана П.
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2 отзыва оставили туристы

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